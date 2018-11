INSOUTENABLE ! Les terribles images des abattoirs végans

ATTENTION !

Les images qui suivent peuvent choquer les enfants

et les âmes sensibles.

Dans les abattoirs végan, ils accrochent les fruits et les légumes vivants à des crochets et les découpent en petits morceaux au mépris du respect dû à la vie. Ces images de malheureuses pastèques coupées en deux vivantes, suspendues à des crocs de bouchers, coupées vives en petits morceaux baignant dans leur jus vital par des sadiques qui se cachent et ricanent sont insupportables. Et pourtant elles représentent la réalité que l’on ne voit pas parce qu’on ne veut pas voir la souffrance de nos sœurs pastèque, de nos frères poireau.

Entendez-vous le cri d’horreur et de souffrance de l’innocente carotte arrachée vivante à sa terre nourricière avant d’être coupée en rondelles ou râpée vive ?

Arrachées à la main...

...ou avec des instruments de torture

...puis exposées en trophés sanglants dans des mains sadiques

Et la détresse du poireau torturé avant d’être extirpé de la terre de ses frères pour être jeté vif dans de l’eau bouillante et – comble du sadisme – salée pour multiplier la souffrance ?

Les tortionnaires initient leurs enfants à leur cruauté

Et les pleurs du pommier, du prunier, du fraisier dont les enfants leur sont arrachés brutalement pour mourir déchiquetés sous les crocs des terribles VEGANs.

Une main assassine...

...avec le sourire rictus.



...et en bandes organisées.

Et que dire de l’abandon, de la solitude impuissante de ces pauvres melons, arrachés à l’affection de leurs familles cucurbitacières pour être jetés vifs dans de grandes remorques chargées des cadavres frémissants de ces malheureux cucurmis…

Et que fait l’ONU ? Et que fait Macron ? Et que fait le Gouvernement ? Et que dit Ciotti ?

Tous sont victimes du sadisme d’une terrible créature : le prédateur VEGAN !

HALTE Á LA CRUAUTĖ !

STOP AUX ABATTOIRS VEGAN !

Poireaux, carottes, navets, melons, fruits, légumes

de tous les pays,

UNISSEZ-VOUS !

Debout les damnés de la terre !

Regroupons-nous sous la bannière

#balancetonveg