J’irai périr sur vos tombes

Fin 2022, Klaus m’avait appelé en me vantant les plaisirs morbides exceptionnels réservés à nous ; les zélites milliardaires, comme celui de pouvoir re-découvrir les restes humains, crânes, tibias, cage thoracique, poignet encore ceint de bracelet d’argent noirci ; que paraît-il on peut croiser dans les méandres ratatinés de l’épave du Titanic.

Précisions ; ce texte à caractère 'hautement complotiste' est une sorte de mise en perspective humoristique des dits plaisirs ''interdits'', ou plutôt réservés à une 'élite' se situant au-delà du commun des mortels de par sa situation financière & en même temps tristement proche, en terme de capacités générales, de l'homme ordinaire, aucune forme de 'morale' la-dedans...

Le boss d’Ocean Gate était d’ailleurs un homme charmant m’avait dit Schouab, une sorte de mécène intrépide qui n’avait pas hésité à lourder un employé inconscient qui n’avait pas voulu valider ce mignon petit sous-marin hitech à plus de 1300 mètres de fond par sécurité. En particulier à cause du hublot surdimensionné ; sorte de fish-eye géant qui permettrait à nos yeux indiscrets de s’en prendre prendre plein les mirettes pour pas un rond ; enfin presque, 250 000 dollars quand même, mais c’est quoi deux cent cinquante mille balles 1 ! même pas un quart de million en monnaie de $inge… et puis ça faisait bientôt deux ans que ces croisières sous marines existaient sans encombres.

Ça m’a toujours excité cette histoire, voir en vrai les vestiges de ce bateau légendaire, mythique même qui, après avoir été vanté, glorifié par les fabricants ; Dieu lui même ne pourrait pas couler ce navire, racontait ainsi la White Star, compagnie armateur du Titanic, entre autres cercueils flottants.

Et puis, c’est pas tous les jours que des riches se crashent et meurent dans des souffrances effrayantes. En fait, la plupart des passagers de première classe du Titanic donc les riches ont été sauvés, et pour cause ; ce sont les premiers qui ont eu accès aux canots de sauvetage, trop peu nombreux de toute façon pour l’ensemble des passagers. Les deuxième et surtout troisième classe ont quant à eux pris cher...

Mais on sait depuis que plein de riches sont quand même décédés en 1912 lors de ce naufrage exceptionnel niveau Buzz ; passé et présent, films, théories du complot, le Titanic c’est un peu comme une marque...

Ha ! ça fait toujours plaisir de savoir que d’autres chanceux ont moins de chance que nous. Si en plus, grâce à notre pognon on peut aller violer leur sépulture et profaner leur cadavre en volant quelques souvenirs ; y a bien des cinglés qui paraît-il achèteraient des bouts de coques du titanic rouillées des millions, j’ai vu ça sur Pawn Stars...

Quand on est riche on prend des risques ! rouler à 300 km/h en Lambo ou autre missile n’est pas sans inconvénients ; c’est le plus cheap des risques mortels, à peine qqs centaines de mille, car on peut aussi couler en yacht à xx millions, ou se faire refroidir par des pirates en haute mer mais il y en a plein d’autres, de risques. Quand on est connu et très riche, impossible de se promener seul sans garde du corps, impossible de laisser ses enfants à l’école ou même dans la rue sous peine d’enlèvement contre rançon. Enfin ça, tant mieux pour eux vu le niveau de sécurité et d’éducation atteint par les pays d’Europe du vingt et unième siècle. Ce n’est plus du tout comme il y a 100, ou même 50 ans où la délinquance était pour ainsi dire confidentielle, y compris pour les riens, ou les zinutiles.

Maintenant que je suis mort, implosé vers 1500 mètres de fond, lieu où la pression a pulvérisé la grotesque coque de noix qu’on m’avait assurée insubmersible, je peux né en moins réaliser à quel point on m’a pris, tout super-riche que j’étais ; pour un con !

Une fois fantômé & re-conscientisé, j’ai pu remonter le temps et le moment où je suis passé de vie à trépas ; quelques bruit bizarres ont précédé la Kata ; craquements, fissure dans le hublot, hurlements puis plus rien ; en tout cas j’ai rien senti.

J’ai même pas pu apercevoir les restes du Titanic, situés deux kilomètres et demi plus bas. Mes restes broyés & disloqués ont flotté un long moment avant d’être happés par un calmar géant ; un des seuls animaux capable de descendre à des profondeurs pareilles ; et même de communiquer avec les morts car plus tard, par télépathie, le calmar m’a remercié en m’assurant que ma viande avait bon goût quoiqu’un peu acide, en tout cas il était content et fier en même temps d’être nourri, repu au milliardaire, et en plus on était deux, plus mon fils.

Tout à mes réflexions post-mortem, comme dans un film, a défilé alors dans ma tête éthérée une scène étonnante ; je me revoyais entouré de Klaus Schxab, Albert Bourma, Fond d’air la Hyène et toute la fine équipe du Wef, leur objecter que : suite à de trop grands risques de révolution, guerre civile ou procès façon Nuremberg 2.0 si je m’engageais trop officiellement dans leur délire mondialiste ; en temps qu’oligarque, eh bien non ; je ne signerai pas leur contrat, et ne les aiderait pas avec ma flotte de bateaux en tout genre, ma horde de médias de masse et ses milliers de sbires falsificateurs de news, sans compter ma milice privée et ses tueurs à gages, à concrétiser leur rêve de Nouvel Ordre Mondial.

Suite à ça, la raison du coup de téléphone de Klaus et sa proposition de visiter le Titanic pour le fun m’apparut lumineuse, limpide.

