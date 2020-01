Je me suis trompé sur leur compte

Ils sont tout bonnement terrorisés.

Je me suis lourdement trompé sur ces pauvres gens qui détiennent le pouvoir et se prétendent en marche. Non, ils n’agissent pas au détriment du peuple pour des intérêts supérieurs et forcément privés, ce serait plus facile pour eux. Il leur suffirait de tendre la main pour recevoir leur récompense tout en oubliant les quolibets et les injures d’une population dont ils n’ont que faire. La vérité est tout autre et sans doute beaucoup plus douloureuse pour ces gens si lucides.

Ils ont compris bien avant tous les autres que la vie sur notre Planète est grandement menacée, que le dérèglement climatique va provoquer catastrophes et cataclysmes, que des pandémies et des mouvements violents de population risquent de faire de l’existence un enfer. Ils ont saisi le péril et veulent se sauver. Tant pis pour les autres, dans pareil cas, c’est le chacun pour soi qui l’emporte.

Là où leur plan est machiavélique, c’est qu’ils ont compris que pour avoir une petite chance de faire partie des survivants, ils convient de mettre tellement de bâtons dans les roues au plus grand nombre qu’ils auront naturellement plus de chance que la masse des condamnés. C’est pourquoi ils s’en prennent au système de santé, minant lentement et efficacement l’état de santé de ceux qui un jour seront leurs concurrents dans le grand combat de la survie.

Quant à eux, ils sont préservés de ce premier handicap en disposant des meilleures cliniques, des praticiens les plus compétents. L’argent est le nerf de la guerre dans pareille circonstance, ils l’ont compris en mettant en place le second volet de leur plan. Appauvrir le plus grand nombre, c’est s’assurer les meilleures places quand le marché noir sera la règle pour trouver de quoi subsister dans la tourmente.

Troisième volet de leur machination diabolique, en bons intellectuels qu’ils sont, issus presque tous des plus brillantes écoles, ils ont fait un état des lieux implacables. La vie sur Terre est lourdement menacée, presque condamnée. Les mesures évoquées pour inverser la tendance arriveront trop tard. Dans leur esprit apeuré, ils se sont dits qu’il était préférable au contraire d'accélérer le mouvement, de courir vers le précipice sans rien changer afin que la griserie de cette vie absurde mais confortable prive la population du regard lucide qui s’impose. Pendant que les gugus continueront de brûler les ressources, eux se prépareront en secret à l’opération de survie en conditions extrêmes.

Ils se forment, s’équipent tout en nous rassurant afin de ne pas nous avoir dans les pattes lorsque l’heure sonnera. Ils font des séminaires et des réunions de formation, préparent des plans de sauvetage. Nous croyons naïvement qu’ils veulent soustraire leur argent à la fiscalité nationale alors qu’ils se constituent simplement des réserves dans des paradis qui ne sont pas que fiscaux. Leur choix est délibéré, ils savent où aller quand la vie sera en grand péril.

Nous devrions les plaindre. Cette lucidité doit évidemment les faire souffrir plus encore que l’idée qu’ils appartiennent à la petite cohorte des survivants potentiels. Comment peuvent-ils nous respecter alors qu’ils voient en nous les prochaines victimes du grand cataclysme ? L’anthropocène provoqué par le système économique qu’ils ont toujours défendu nous entraînera tous dans la spirale infernale de la destruction. Tous ? Non pas eux et supporter cette réalité exige de ne plus s’embarrasser de considération pour nous afin de n’avoir aucun état d’âme quand ils nous abandonneront à notre triste sort.

Voilà pourquoi ils agissent ainsi. Tout le reste : retraites, commémoration, terrorisme…, c’est un brouillard de fumée pour nous éloigner plus encore de la vérité. Tout est perdu pour nous, ils se contentent d’essayer de se sauver dans un tourment sans nom. Ils supportent dignement cette vérité, ils assument ce choix qui leur a beaucoup demandé de sacrifices. Ils veulent être les prolongateurs de l’espèce. Ils sont riches, intelligents, le plus souvent beaux, seuls eux vraiment méritent d’échapper au déluge prochain.

Ce sens du sacrifice les honore. Cessons de les vilipender, arrêtons nos sarcasmes et nos railleries perpétuelles. Acceptons notre terrible destinée et remercions-les pour cette formidable mission qu’ils se sont assignée au nom de l’humanité toute entière. La nouvelle espèce sera issue de cette secte en marche. Quel courage et quelle lucidité.

Admirativement leur.

