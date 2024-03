Jeux de savoir ou de pouvoir ?

Les animaux ont quelques différences importantes par rapport aux hommes. Ils ne connaissent pas l'argent. Dans leur transhumance, ils ne reconnaissent pas les frontières. Ils n'ont aucune croyance. La guerre avec des armes leur est inconnue. Ils n'ont ni écriture, ni technologies, ni exploitations, ni agriculture, ni industries, ni propagandes, ni mensonges... Au sujet de ces mensonges, j'avais envoyé ce commentaire à plusieurs personnes. Il commençait par "En tant qu’être social, il nous est parfois difficile de détecter quand quelqu’un nous ment. Pourtant, cela peut être essentiel pour préserver une relation saine et éviter des situations désagréables. Dans cet article, nous vous présentons quelques techniques infaillibles pour décrypter les mensonges en moins de 60 secondes". Cela m'a fait perdre moins de 60 secondes mais plus d'une heure dans un dialogue sans fin. Chez les animaux, tout reste à l'état naturel dans un système qui consiste à manger et à boire entre prédateurs et proies, avec le seul but de reproduire au mieux leur espèce dans la génération suivante. Une vie s'arrête, une autre prend le relais. Ils ne savent peut-être qu'ils vont mourir un jour. Leur évolution se produit à petite vitesse parfois sur des milliers ou des millions d'années pour répondre aux problèmes de santé, de transport, d'éclairage et de climat qui sont aussi les nôtres.

Question posée à ChatGPT :

Quelles sont les différences essentielles entre le pouvoir et le savoir ?

Le pouvoir et le savoir sont deux concepts fondamentaux qui jouent des rôles distincts dans la société et dans les relations entre individus.

Nature : Le pouvoir est souvent associé à la capacité d'influencer ou de contrôler les actions, les décisions ou les ressources des autres. Il est généralement lié à la force, à l'autorité ou à la domination. Le savoir, quant à lui, se réfère à la connaissance, à la compréhension ou à la maîtrise d'un sujet ou d'un domaine particulier.

Acquisition : Le pouvoir peut être acquis par divers moyens, tels que la richesse, la force physique, la position sociale ou le contrôle des ressources. Le savoir, en revanche, est généralement acquis par l'éducation, l'expérience, la recherche ou l'apprentissage.

Exercice : Le pouvoir est souvent exercé de manière délibérée pour atteindre des objectifs spécifiques ou pour maintenir des structures de pouvoir existantes. Il peut être utilisé de manière positive pour créer des changements bénéfiques ou de manière oppressive pour asservir les autres. Le savoir est généralement utilisé pour prendre des décisions éclairées, résoudre des problèmes, innover et contribuer au progrès individuel et collectif.

Durabilité : Le pouvoir peut être éphémère et dépendant des circonstances ou des ressources sur lesquelles il est basé. Le savoir, en revanche, peut être durable et résistant au temps, car il repose sur la compréhension profonde et la maîtrise des concepts ou des domaines spécifiques.

Impact : Le pouvoir peut avoir un impact immédiat et visible sur les relations sociales, les institutions et les dynamiques de pouvoir. Le savoir, quant à lui, peut avoir un impact à long terme en contribuant au progrès de la société, à l'amélioration des conditions de vie et à l'autonomisation des individus.

En résumé, bien que le pouvoir et le savoir soient souvent interconnectés dans de nombreux contextes, ils représentent des aspects distincts de l'expérience humaine et de la dynamique sociale.

Réponses banales ou bancales ?

Question de point de vue.

L'humanisme en question

Le Trésor de la langue française informatisé donne deux définitions distinctes à l'humanisme :

A - « Mouvement intellectuel se développant en Europe à la Renaissance et qui, renouant avec la civilisation gréco-latine, manifeste un vif appétit critique de savoir, visant l'épanouissement de l'humain rendu ainsi plus humain par la culture » ;

B - « Attitude philosophique qui tient l'humain pour la valeur suprême et revendique pour chaque humain la possibilité d'épanouir librement son humanité, ses facultés proprement humaines. ».

La question de savoir si l'humanisme a été profitable pour la Terre est complexe et sujette à interprétation.

Les effets de l'humanisme sont le résultat d'une interaction complexe entre divers facteurs sociaux, politiques, économiques et environnementaux. Certains aspects de l'humanisme ont certainement été bénéfiques pour la Terre, tandis que d'autres ont pu avoir des conséquences plus négatives. En fin de compte, l'évaluation de l'impact global de l'humanisme sur la Terre dépend de la façon dont on pondère ces différents aspects et de la manière dont on interprète les résultats".

Le film "2001, l'Odyssée de l'espace" est sorti en 1968, cela fait 56 ans, donc 6 ans de plus que ce BLOW UP et peut-être encore plus à revoir, aujourd'hui.

On présente l'homme comme un être social et solidaire mais à y regarder de plus près, c'est plus théorique que pratique. J'ai pu remarquer que sur les réseaux sociaux prennent moins de risque à s'exprimer dans la virtualité des rapports humains que dans la réalité avec un interlocuteur devant soi. Là, on entre dans le domaine du monde des vivants comme le sont les animaux.

Chez ces derniers, entre mâles, on se bagarre en pleine réalité comme dans un match de boxe pour conquérir la femelle. Le perdant quitte la place et le gagnant reçoit la fréquentation intéressée des femelles.

Chez les humains, il y a plutôt une liaison hasardeuse entre "Idéologie et utopie" comme l'a écrit Paul Ricoeur.

Dans "Polémique entre Belges, une fois", j'avais parlé de la société marchande dans laquelle une grande partie de la population mondiale (sur)vit. Divisée en trois niches importantes, on peut les associer à des concepts qui, pour que cela fonctionne bien, doivent tourner une boucle concetrique.

Les créateurs ou inventeurs -> Les vendeurs-> Les clients et retour.

Les créateurs ne sont pas dupes pour autant.

Certains inventeurs regrettent leurs inventions.

On peut dire que la plupart des inventions sont le fruit de procédés purement intentionnels. Grâce à la méthode scientifique, nous avons pu, en tant qu'espèce, créer des technologies, des cultures, des architectures et bien d'autres choses encore pour nous aider à résoudre les problèmes apparemment infinis qui se posent, qu'il s'agisse d'un problème de commodité ou d'un problème d'une nature plus grave. Cependant, les bonnes idées peuvent toujours mal tourner et, malheureusement, nous avons aussi vu de nombreux exemples de telles inventions qui, aujourd'hui encore, nous font souffrir. Tout comme nous faisons tous des choix que nous regrettons, il en va de même pour certains inventeurs d'objets extrêmement populaires, même en dépit de leur popularité (ou, en fait, à cause d'elle). Et c'est sans compter les inventeurs qui ont été tués par leurs inventions.

Geoffrey Hinton et deux autres "parrains de l'IA" ont remporté le prix Turing 2018 pour leurs travaux fondamentaux qui ont ouvert la voie à l'essor actuel de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, Geoffrey Hinton a déclaré au New York Times qu'il regrettait l'œuvre de sa vie, et qu'il avait même quitté son emploi chez Google pour pouvoir en parler librement. Il souhaite désormais parler ouvertement des risques liés à l'IA, de la diffusion de fausses informations à la suppression d'emplois, en passant par la crainte que l'IA ne devienne plus intelligente que l'homme en commençant à écrire et à exécuter son propre code. "Je pensais qu'il fallait attendre 30 à 50 ans, voire plus", a-t-il déclaré à propos de cette possibilité. "De toute évidence, je ne le pense plus." Il se console en se disant que si ce n'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre qui développera cette technologie. "Il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser à des fins malveillantes".

Aujourd'hui, les inventeurs transfèrent la sève de leurs réflexions dans un grand arbre de la connaissance. Les vendeurs montrent l'efficacité des branches de l'arbre à leurs clients. Alors que les clients sont en train de couper les branches sur lesquels ils se trouvent avant d'avoir atteint la fin des explications des vendeurs.

La boucle est cassée.

Les Hommes et les animaux

En 2007, j'écrivais "Petites natures pour Grande Nature" qui avaient pour but de relever certains points qui avaient servi aux humains.

Le réchauffement climatique, mais aussi, et surtout, les activités humaines, ont profondément changé la face de notre planète, et ce, à une vitesse sans précédent à l'échelle de l'histoire de la Terre. Ce 23 mars, en Belgique, nous vivons déjà à crédit au jour du dépassement.

L'été 2022 a été l'un des plus dévastateurs de son histoire.

Comment s'en sortent les animaux avec ces changements climatiques ?

La réponse est simple : par le transfert du savoir de génération en génération. Pas de pouvoir de l'argent. Pas d'esprit scientifique. Les humains tente d'apporter plus du savoir pour répondre aux énigmes en pensant au pouvoir qu'il donnerait. La fameuse réplique "Des chercheurs, on en trouve mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche" mais tout dépend des buts à atteindre.

L'expérimentation scientifique sur les animaux diminue en recréant des tissus humains mais cela n'empêche pas qu'il subsiste encore beaucoup de cas où les animaux restent utilisés

Dernièrement, le scientifique Carlos Taboada tentait de comprendre ce que les grenouilles de verre font de leur sang lorsqu'elles deviennent invisibles. Ces petits amphibiens, présents dans la plupart des pays d'Amérique centrale, ont leur peau translucide quand ils s'endorment. La partie inférieure de leur peau rend visibles leurs organes vitaux. "Ces grenouilles sont en harmonie totale avec les couleurs de la végétation. En dormant, ils retirent leurs globules rouges de la circulation sanguine. Réveillées, stressées ou sous anesthésie, leurs globules rouges réapparaissent d'où la difficulté pour étudier leur transparence en les endormant. Comment ont-elles pu conserver 90 % de leur sang sans qu'il ne coagule ? Découvrir comment cette grenouille bloque la coagulation pourrait être la clé pour comprendre ces processus biologiques. Cela pourrait soigner les personnes souffrant de problèmes hémorragiques.".

Quand je disais que tout ce qu'on cherche en étudiant les animaux, c'est toujours en gardant un œil sur le nombril des hommes.

Les films et documentaires de mon dernier weekend

Le film : "Jeux de pouvoir" que j'ai revu et qui m'a donné l'envie d'y réfléchir à ce billet.

Synopsis : Stephen Collins est membre du Congrès et préside le comité qui supervise les dépenses de la Défense. Ambitieux, il incarne l'avenir de son parti et pourrait bien devenir un des leaders du pays. Lorsque sa jeune assistante Sonia Baker est tuée dans des circonstances mystérieuses, certains secrets font surface. Cal McAffrey , journaliste chevronné au Washington Globe et ami de longue date de Collins, est chargé par sa rédactrice en chef, d'enquêter sur l'affaire. Avec la jeune journaliste, Della Frye, McAffrey tente de découvrir l'identité du meurtrier. Il ignore qu'il s'attaque à un complot qui menace les structures mêmes du pouvoir. Lorsque des milliards sont en jeu, tout le monde devient suspect.

Samedi soir, les documentaires sur les animaux de Jacques Perrin, disparu depuis le 21 avril 2022, m'ont remis sur les rails avec "Le peuple des océans" qui nous entraîne au plus près des loutres, des dauphins ou des baleines bleues, filmés dans leur course folles à travers les mers dans un voyage au long court captif comme un thriller.

Dimanche soir, un nouvel épisode de remise en forme par la nature. Le "Jardin extraordinaire" était à la découverte d'un trésor naturel méconnu situé dans le nord de la Namibie, sur les traces des lions, dans le Parc National de Nkasa Rupara, à la rencontre de leurs diverses proies, des antilopes aux éléphants en passant par les phacochères. Un écosystème unique, où se mêlent plaines inondables, forêts et savanes, abritant une biodiversité exceptionnelle dans un environnement sauvage. Les lions avec leurs crinières majestueuses, leurs muscles puissants et leurs rugissements retentissants. Qui est le véritablement le souverain de la savane ? Un roi lion ou une reine lionne ?

On aurait encore beaucoup de choses à apprendre des animaux.

J'y reviendrai peut-être un jour prochain.

Pas question de réduire les potentiels de réalisation de manière drastique qui plaisent ou déplaisent pour en faire une guerre avec dieux comme protecteurs que l'on représente à le plus souvent à notre image (ou sans image). Même avec la science-fiction de Pierre Boule dans la planète des singes. Il n'y a que les anciens Egyptiens qui représentent leurs dieux fonctionnels avec des têtes d'animaux.

Les relations entre les animaux et les humains ont de multiples formes souvent dépendantes exclusivement de l'intérêt que les hommes peuvent en tirer. Chiens, chats, chèvres, chimpanzés... Si nous les regardons avec nos yeux d'humains, eux aussi nous observent avec leurs yeux d'animaux. « On fait de l'anthropomorphisme, le chien fait du cynomorphisme ». Chaque espèce va déchiffrer les actions de l'autre au travers de ses propres perceptions et sa subjectivité. Sans accès à un langage interespèce. Chaque espèce émet des hypothèses. On déduit des choses à partir du comportement de l'autre, avec le risque d'être confronté à des interprétations erronées puisqu'on ne peut ni confirmer ni infirmer ce que l'on pense. ». Les zones dédiées à la reconnaissance des visages humains chez les chiens ne sont pas les mêmes que celles activées lorsqu'ils regardent des visages de congénères.

Les individus d'une espèce chassée dans un lieu vont craindre l'humain, tandis que la même espèce adoubée ailleurs recherchera la présence humaine. Les dauphins assimilent l'humain à un concept particulier en venant voir des humains quand ils sont blessés, comme s'ils savaient qu'on peut les soigner. Cela conduit à « mieux interagir avec les animaux » et, à terme, à « mieux les intégrer dans nos sociétés.

De toutes manières, "On ira tous au paradis" comme chante Michel Polnareff.

Alors pourquoi s'en faire et s'inquiéter de notre sort ?

C'est chacun son tour comme à confesse mais sans en être pressé d'y aller.

Frédéric Mitterrand vient de décédé, il était plus âgé que moi de huit jours seulement.

Je n'aime pas trop aller aux enterrements. Je suis déjà obligé d'aller au mien emmené par les Quatre Cavalier de l'Apocalypse et cela me pèse.

Lundi, le film "Le meilleur reste à venir" remet les horloges à l'heure de l'envie de jouir de l'immédiateté de la vie à la suite d'un quiproquo avec César qui est atteint d'un cancer dont il renvoie l'annonce à Arthur.

Si on remonte dans la préhistoire, tout a changé quand l'homme nomade s'est sédentarisé en voulant se réfugier derrière des murs.

Il s'agit plutôt de trouver un peu de sobriété là où on n'y pense plus en copiant la nature sans être dupe de nos situations rocambolesques quand l'actualité n'est pas drôle en faisant rire comme l'a fait le jeune Nicolas Lacroix dans le cactus en déclarant que même si l'actualité n'est pas drôle, il y a moyen d'en rire



Le lendemain, le cactus revenait avec une situation angoissante et stressante de "Faites danser l'accusé"

J'ai déjà plusieurs fois parlé des animaux. "Les âmes animales vs les âmes humaines", "Animalia : une exposition pour présenter le vivant", "On n'est pas si bête"...

Articles qui reprenaient déjà quelques solutions puisées dans la nature et avec le monde du vivant.

Les animaux de compagnie accompagnent les solitaires qui n'en ont plus rien à cirer des disputes et des dialogues foireux entre humains adultes. Quand ils manquent quelque chose, ils utilisent leur voie de communications avec leurs propres techniques : hennissements, aboiements...

Au sujet des chiens et des chats, j'avais écrit avec humour : "Des choses qu'on doit savoir à propos du chien".

Hélène Gateau raconte pourquoi elle a choisi d'avoir un chien et pas un enfant.

Il y a même des propriétaires de chiens qui versent dans la connerie, en les rendant hyper-typés pour des critères esthétiques

Les artistes ont utilisé tous leurs moyens d'interprétation et d'imagination pour représenter les animaux.

J'ai déjà eu des photos complémentant un article avec le titre "Ames animales"

En 2021, je suis allé voir l'expo "Animal Art" que j'avais suivi par ce billet "Voyage en liberté avec les animaux"

Samedi dernier, retour. J'y retournais samedi.

J'ai ajouté les photos à une autre exposition "Art animalier"

Comment ne pas terminer ce billet avec cette terrible question :

La terre sans les humains, ça donnerait quoi ?

