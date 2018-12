Joli goulot

L’irrésistible envie de vous conter le récit de la passion entre l’être et l’objet s’est emparée de mon clavier. Ne pouffez pas, elle n’a rien d’une galéjade. Cependant, n’en faites pas tout un fromage, on vous rirait au nez.

Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ?

Loin de moi l’idée de railler ces fameux vers de Lamartine, mais il me sied de vous dévoiler un pan de mon histoire.

J’ai la fierté d’affirmer ne jamais lui avoir manqué de respect, l’avoir protégée des envieux, des scélérats et autres graveleux. Elle fut ma compagne, ma maîtresse, mon bâton de berger et mon rayon de soleil. Si son culottage masquait son breuvage, c’était pour mieux préserver ses précieux arômes. Comme un bon GPS, ma boussole interne d’alors me pilotait vers le vin lorsqu’il était bien rouge, presque saignant. Mais je rassure, pas une seule fois, je n’ai posé le goulot entre mes lèvres. Toujours un verre ou peut-être un gobelet pour déguster le nectar que jalousait Pochtrone.