L’anodonte du Cantal

Il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage.

Il se peut que je cherche la petite bête en espérant que l'esprit critique puisse éviter certaines coquilles quand un pigiste plein de bonne volonté ne comprend pas ce qu'on tente de lui transmettre, alors que le malheureux est pressé par le temps et contraint par le peu de place qu'on lui consent dans son journal. Les circonstances atténuantes sont de son côté alors que je m'apprête à faire tout un fromage d'une malencontreuse incompréhension.

Mais revenons sur les faits, ce substrat de l'activité journalistique. Il y avait donc, non loin du canal du Loing, une manifestation autour de l'eau. Je me rends immédiatement compte du risque de confusion avec la possibilité de mettre un poing là où il n'y en a point. Cependant, il serait sot de faire couler beaucoup d'encre à ce propos alors qu'en la matière seules les ancres furent larguées.

La fête était agrémentée de balade en bateau, son caractère fluvial ne faisait donc aucun doute pour qui est un fin observateur des choses. Qu'on puisse, outre les chanteurs du Groupe Les Fis d'Galarne, trouver un conteur pour animer les berges de l'étang, cela relevait somme toute d'une certaine logique. Il n'y eut donc pas d'erreur.

C'est dans le programme que survint la broutille qui me fait monter sur mes grands chenaux. Je suis certes un peu chaud du bonnet à moins que ce ne soit de la susceptibilité mal placée et que je n'ai pas perçu la vanne à deux pas de la bonde à moins que ce soit une malencontreuse bourde. C'est encore possible et dans ce cas, je cesserai immédiatement de faire couler de l'eau sous l'affront.

Toujours est-il que j'apprenais par voie de presse que j'étais à ranger dans la catégorie assez restreinte des conteurs de Loire et du Cantal. Le canard en question semblant ne pas goûter aux flots du canal tout proche et ayant des envies de fromage et de voyage. L'exotisme est de rigueur tandis que mes amis chanteurs doivent quant à eux chanter la gloire des couloires (passoires pour égoutter les fromages dont ceux du Cantal).

Il faut être soupe au lait pour se plaindre d'un tel déracinement et le comité de défense du Cantal va sans doute élever une protestation à ce propos. Il est vrai que ces braves auvergnats ne méritent pas d'être flanqués d'un mauvais sujet de la sorte. Je leur en demande pardon d'autant que pour étayer ce texte je découvre l'existence des canaux d'Aurillac. L'interrogation vient de l'inadéquation entre Loire et Cantal quoique quelques rivières y coulent pour se jeter dans l'Allier, frère jumeau de la Loire.

La coquille n'était donc pas vide et même indigeste je vais manger cette anodonte chargée de plomb alors même que l'imprimerie a depuis longtemps abandonné ce métal. Je ne vois pas comment prolonger ce courroux feint même au pays des coujoux. Une fois encore la précision s'impose pour comprendre ce texte abscons.

L'anodonte est une moule d'eau douce popularisée par le roman « Pour quelques grains de folie » auquel votre serviteur apporta une contribution technique et ligérienne tandis que les coujoux sont les joueurs de Rugby de Brive, sobriquet en référence à un clocher d'église ayant la forme d'une courge. Il se peut que ce soit avec aplomb que le Cantal fut évoqué par ce pigiste, auquel cas, il atteindrait des sommets de calembour journalistique.

J'ai grandement eu tort de me farcir ainsi la feuille de choux, jouant une fois encore de la confusion entre un plat traditionnel du Cantal et le sobriquet que l'on accole de manière péjorative à un organe de la presse écrite. Je dois absolument me corriger et faire en sorte de ne pas laisser la moindre faute dans ce billet. Ce serait alors l'Hôpital qui se moque de la Charité.

À contre-plume.

L'objet du délire...

Avec le parrainage du Festival de Loire et la participation d’associations de mariniers, la deuxième Fête de l’eau se déroulera samedi et dimanche sur la prairie des Étangs à Dordives.

D’abord ce samedi, à partir de 11 heures, des balades en bateaux sont proposées avec Les Passeurs de Latingy, de Mardié et Les Mariniers de Bou. Des intermèdes musicaux avec Les Fis d’Galarne, de Gien, animeront le site. Plusieurs autres participants présenteront un stand de matelotage les Mariniers de Vitry-aux-Loges, ainsi que Contes et chansons de la Loire et du Cantal par C'Nabum. Avec La Gaule du Loing et la société de Pêche des étangs de Dordives, vous pourrez assister à une initiation au Float tube, une technique de pêche innovante.

À partir de 21 heures, le bal guinguette avec Dancing Mélodies animera la soirée.

Puis, dimanche, de 11 à 16 heures, on pourra faire le tour des stands, participer à une balade en bateau, se restaurer et repartir avec un couteau de la Confrérie du couteau de Thiers. L’entrée est libre.

Samedi et dimanche à partir de 11 heures à la prairie des Etangs à Dordives. Entrée libre.