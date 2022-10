L’arrêt Volt

Il y a de la tension dans l'air.

Les esprits s'échauffent, le mécontentement ne cesse de grandir tandis que le mépris du pouvoir semble être l'unique réponse pour ceux qui ont coupé les fils avec le monde réel. Ils sortent de Centrale ou bien de grandes écoles, sans jamais avoir fréquenté leurs petits camarades, issus des milieux populaires. Ils sont coupés des réalités et pètent un câble dès qu'on le leur fait remarquer.

Le petit cerveau en ébullition est une turbine de laquelle ne sort que les mauvaises idées. Non celles qui éclairent le monde, ils ne sont pas là pour ça, mais toujours celles qui organisent une dérivation pour que les courants monétaires finissent toujours dans les mêmes poches. Ils sont le noyau dur des valets des ultras-riches, leurs fusibles aussi si jamais, le peuple finissait par disjoncter.

Leur ligne politique est celle de la haute-tension, maintenir le pays en ébullition, favoriser les surtensions, pousser au court-circuit afin de pouvoir agiter la lampe à huile comme la seule alternative venant de leurs adversaires. Jouer avec le feu et utiliser la rue comme tour de refroidissement en n'hésitant jamais à sortir les lances à eau pour éteindre l'incendie social, voilà la stratégie des experts énergétiques du palais.

Il y a de l'eau dans le gaz, un croc en jambe dans les pompes, un déphasage dans les sens, une fuite dans les réserves, un blocage dans les raffineries, un problème d'approvisionnement, un épuisement des ressources, une guerre qui explique tout tandis que la seule et unique réponse a recours à la bonne fée électricité.

Apprentis sorciers de la dialectique ad-hoc, ils boivent leurs propres paroles, se saoulent de belles formules, poussent le bouchon toujours plus loin pour assécher le débat, jeter au rencart les voies alternatives, préférant se brancher sur le courant continu d'une croissance éternelle. Qu'importe si après eux, le déluge menace, pourvu qu'ils accumulent les richesses et laissent derrière eux, un océan de misère, de désolation et de désespoir.

Ils ont contribué, eux et leurs semblables, à détruire le cadre de vie, à ruiner les écosystèmes, à tuer des milliers d'espèce, à asservir des peuples entiers, à réduire en esclavage tout un continent, à déclencher des conflits meurtriers pour leur seul profit, à transformer les individus en consommateurs débiles et conditionnés, à abaisser le niveau de connaissance des enfants, à jeter la culture aux orties et malgré tout ça, ils donnent des leçons, forts de ce pouvoir illégitime qui est le leur.

Cette Renaissance relève bien davantage de l'agonie collective. Détruire les héritages, dilapider les ressources de la nation, confisquer la démocratie, s'émanciper de toutes les règles morales et éthiques, mentir éhontément sans jamais devoir en rendre compte, voilà cette République exemplaire promise par leur électron libre qui s'agite, parle sans jamais agir véritablement pour le bien de tous.

La colère gronde car plus personne n'est dupe de la forfaiture de ce triste sire, pantin des banquiers qui dirigent le monde, valet des maîtres du monde, clown blanc qui impose sa face de carême pour évoquer la guerre, la crise, la pandémie tandis qu'une fois les caméras éteintes, il ne cesse de bambocher sous le coup de quelques substances hallucinogènes.

Nous sommes au bout du rouleau, les compteurs s'affolent dans tous les domaines, le peuple est aux abois, l'arrêt volt est en marche. Le temps est venu de repenser tout le réseau électif, de changer cette République des coquins, des copains dans laquelle la représentation nationale ne représente qu'une infime caste de la population.

À contre-feu.