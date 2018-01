L’avocat du diable

FESSES-BOUCS DÉLÈGUE SON MINISTÈRE DE LA VÉRITÉ



AU TORCHE-CUL GOGOCHON DE L’OLIGARCHIE :



« LE MONDE DE SOROS »









LE DERNIER SOUFFLE DES BLANCS EN LUTTE DES CLASSES :





A show video of the fucker of bobo



(MLP c’est une amateuse à coté... Traduction : )



[Applaudissements]



Merci.



[Applaudissements]



Merci beaucoup.



[Applaudissements]



Merci à tous.



[Applaudissements, Trump applaudit, USA ! USA ! USA !]



Merci à tous, c’est super d’être ici en Floride, que nous aimons.



[Applaudissements]



Dans 26 jours nous allons gagner ce formidable, formidable État et nous allons gagner la Maison Blanche.



[Applaudissements]



Notre mouvement veut le remplacement d’une caste politique (political etablishment) qui a échoué et qui est corrompue, et quand je dis corrompue, je veux dire totalement corrompue, par un nouveau gouvernement contrôlé par vous, le peuple américain.



[Applaudissements]



Il n’y a rien que la caste ne tentera, pas de mensonge qu’ils n’oseront proférer, afin de garder leur statut et leur pouvoir à vos dépens, et c’est ce qu’on constate. La caste de Washington, et les sociétés financières et médiatiques qui les financent, n’ont qu’un seul objectif : se protéger et s’enrichir.

Les élites ont des milliers de milliards de dollars en jeu dans cette élection. Par exemple, un seul accord commercial, qu’ils voudraient faire passer, met en jeux des milliers de milliards de dollars contrôlés par ces sociétés et fonds multinationaux.

Ceux qui contrôlent les manettes du pouvoir à Washington, le font pour ces intérêts particuliers globaux, ils travaillent avec ces gens qui n’ont pas votre bien à l’esprit.

Notre campagne représente une véritable menace existentielle pour eux, comme ils n’en ont jamais connue auparavant.



[Applaudissements]



Ceci n’est pas seulement une nouvelle élection pour quatre ans, c’est une croisée des chemins dans l’Histoire de notre civilisation, qui va déterminer, si oui ou non, nous le peuple allons récupérer le contrôle sur notre gouvernement.



[Applaudissements]



La caste politique qui essaye de nous arrêter est ce même clan qui est responsable de nos accords commerciaux désastreux, de l’immigration illégale massive, et des politiques économiques où étrangères qui ont étouffé notre pays.

La caste politique a provoqué la destruction de nos industries et de nos emplois, délocalisés vers le Mexique, la Chine et d’autres pays partout dans le monde. Nos chiffres de l’emploi, tout juste annoncés, sont anémiques, la croissance de notre produit intérieur brut, ou PIB, est à peine au-dessus d’1% et diminue.

Les travailleurs aux États-Unis gagnent moins qu’ils ne gagnaient il y a presque 20 ans et pourtant ils travaillent plus dur…



[Trump salut la foule]



Mais moi aussi, je travaille plus dur, ça je peux vous le dire.



[Applaudissements]



C’est une structure de pouvoir mondialisé qui est responsable de ces décisions économiques qui ont volé la classe des travailleurs, dépouillé notre pays de sa richesse, et placé l’argent dans les poches d’une poignée de grands trusts et lobbies politiques.

Regardez juste ce que la caste corrompue a fait à nos villes comme Détroit, Flint Michigan, et aux villes rurales de Pennsylvanie, de l’Ohio, de la Caroline du Nord, et partout à travers notre pays.Ouvrez les yeux à ce qui se passe.

Ils ont dépecé ces villes, et ont accaparé leurs richesses. Ils ont délocalisé nos emplois, qui ne reviendront jamais, sauf si je suis élu président !



[Applaudissements]



La machine Clinton est au centre de cette mécanique de pouvoir. Nous l’avons vu de première main dans les documents Wikileaks, où Hillary Clinton rencontre secrètement des banques internationales pour comploter à la destruction de la souveraineté américaine, afin d’enrichir ces puissances financières mondialisées, ses amis des intérêts particuliers, et ses donateurs.



[Huées et sifflets]

Oui c’est vrai.

[En prison ! En prison !]



Honnêtement, elle devrait être incarcérée. Elle devrait être incarcérée !



[Applaudissements sifflets]



De même, les courriels montrent que la machine Clinton et liée si étroitement et si directement avec le système médiatique qu’elle… qu’elle… écoutez-cela ! Qu’elle a reçu les questions et réponses en avance dans son débat avec Bernie Sanders.



[Huées et sifflets]



Hillary Clinton censure les citations écrites à propos d’elle dans le New York Times.



[Huées,sifflets]



Ils ne vont pas me donner ce privilège... Et les courriels montrent que les journalistes collaborent et conspirent directement avec la campagne de Clinton, pour l’aider, partout dans cette élection.



[Huées]



Avec ce contrôle sur notre gouvernement en jeu, avec les milliers de milliards de dollars en jeu, la machine Clinton est déterminée à achever de détruire notre campagne.



[Trump salut la foule le doigt levé]

Cela ne se produira pas.



[Applaudissements]



Nous sommes maintenant devenu un formidable mouvement, comme notre pays n’en a jamais vu auparavant, jamais, jamais.



[Applaudissements]



On n’a jamais vu un tel mouvement dans notre pays, dans le passé. Hier en Floride, des immenses foules, les gens se massaient en dehors, sans pouvoir rentrer dans les zones, cela ne s’était jamais produit auparavant. C’est un des grands, l’un des plus grands phénomènes politiques. L’arme la plus puissante déployée par les Clinton, c’est la presse, les sociétés médiatiques.



[Huées, sifflets]



Laissez moi être clair sur un point : les sociétés médiatiques dans notre pays ne font plus du journalisme. Elles servent des intérêts politiques particuliers, pas différents de n’importe quel lobby ou autre groupe financier, avec un programme politique total.

Et ce programme n’est pas pour vous, il est pour eux, et leur programme est d’élire Hillary Clinton la Pourrie à n’importe quel coût, à tout prix.

Peu importe combien de vies ils détruiront. Pour eux c’est la guerre. Et pour eux il n’y a absolument aucune limite.C’est une lutte à mort pour la survie de notre nation .

Croyez-moi, et ce sera notre dernière chance de la sauver le 8 novembre, rappelez-vous cela.



[Applaudissements]



Cette élection déterminera si nous sommes une nation libre ou si nous n’avons que l’illusion de la démocratie, et sommes en réalité contrôlés par une petite clique d’intérêts particuliers mondialisés, truquant le système, et notre système est truqué.



....