L’exorciste

Le mouvement dit des gilets-jaunes a pris en France une telle ampleur depuis novembre 2018 que tout citoyen responsable est en droit de s’interroger sur les ressorts cachés de cette furia francese, qui n’augure rien de bon pour l’avenir de notre glorieuse nation.

Depuis trois mois déjà, des foules d'individus haineux occupent rues et avenues, places et carrefours de notre douce France. A tel point que le gouvernement et les structures économiques de notre pays sont légitimement inquiets.

Une ministre de la République, Mariolle Chapka, avait laissé entendre que les protestataires étaient infiltrés par une puissance, une nuisance étrangère, et même plus précisément par la Russie. Cette farce-news a été prise très au sérieux par un haut dignitaire de l’État, du nom de Microchole, qui l’a relayée sans vergogne en accusant des media russes (Rossia Teper, Spoutnik…) d’agir en sous-main derrière ces contestataires.

L’auteur de l’article est en mesure de révéler au lecteur médusé, et sous le sceau du plus grand secret, que les manifestants sont en fait non seulement infiltrés, mais aussi et surtout « possédés » par un démon particulièrement pervers, connu sous le nom de Poutinas. Ce Poutinas est un « reptilien » de la pire espèce, venu sur terre pour brimer et anéantir toute velléité d’esprit de liberté, d’égalité et de fraternité. L’asservissement de l’espèce humaine, dont les activistes qui sévissent actuellement en France sont les plus tristes représentants, l’asservissement de l’espèce humaine donc est sa mission — mission dont il s’acquitte avec une efficacité redoutable, et avec un brio incontesté.

Dès lors, tout s’éclaire. Les manifestants sont possédés par un esprit malin, démoniaque, qui toujours nie le mal mais fait le mal. et qui les force à détruire l’harmonie républicaine de nos vénérables institutions. Ils s’en prennent à nos grands hommes politiques, ces têtes pensantes qui agissent avec tant de hauteur de vue que les simples mortels, qui ne sont ni assez intelligents ni assez malins, ne peuvent les comprendre. Ils s’en prennent à nos admirables journalistes, magnifiques relais de la Parole officielle qui, avec vigueur et détermination, s’emploient à dénoncer le vice, quittes à mentir effrontément sur les antennes et dans les media pour faire passer leurs messages, qu’ils appellent « pieux mensonges ». Ils s’en prennent, horreur !, à nos monuments nationaux, même les plus sacrés. Ils s’en prennent à nos fiers banquiers qui ne comptent pas d’escrocs — ou si peu — dans leurs rangs. Ils s’en prennent à nos sympathiques commerçants même pas voleurs — ou si peu —, dont ils brisent les vitrines. Ils s’en prennent à nos radars routiers, à nos panneaux de signalisation. Ils s’en prennent à nos dignes forces de police qui, avec courage et abnégation, au péril de leur vie, nous protègent de la chienlit. Bref, ils s’en prennent à la République et à ses valeurs.

Alors, quelle solution ?

Étant donné que les manifestants sont manifestement possédés par l’esprit du mal, une seule solution s’impose. Elle est radicale, elle est douloureuse, mais c’est la seule qui soit efficace dans le cas qui nous préoccupe. Cette solution, c’est un exorcisme.

En effet, conscient de cela, notre sublime et vénéré timonier a chargé un corps spécial d’exorcistes, appelé CRS (Corps Républicain Sacré) de procéder audit exorciste. Ce corps d’élite est dirigé par un grand prêtre, Christophoros (littéralement « Celui qui porte le Christ ») RentaCar (… de CRS ?). Avec force encens (que les calomniateurs appelent gaz lacrymogène), aspergés d’eau bénite (que les contempteurs appellent canon à eau), le manifestant est alors revêtu en grande pompe d’un élégant surplis de cérémonie, de couleur jaune (symbole de toute-puisance solaire), appelé « gilet-jaune » dans le vocabulaire théologique.

L’exorciste prend alors un crucifix (que les détracteurs appellent matraque), et en tape très légèrement le possédé en prononçant ces paroles terribles, appelant l’esprit infernal par son nom : « Sors de ce corps, Poutinas ! Sors de ce corps ! Vade métro, Poutinas, vade métro ! » (le Poutinas horribilis ordinaris adore prendre le métro).

L’exorciste doit parfois être assisté d’un ou plusieurs diacres, tant la possession est grande. A force de prières, d’incantations, d’eau bénite et d’encens, le démon finit parfois par abandonner le corps de la malheureuse victime. Un témoin oculaire atteste qu’il a vu un exorciste faire sortir de l’œil d’un possédé une partie du corps du Malin, une sorte d’objet noirâtre et puant, fait d’une matière inconnue et infernale, que le collège religieux des CRS appelle « crache-balle ». Un autre témoin, digne de foi, certifie qu’un exorciste a fait sortir du corps d’un ensorcelé des morceaux issus d’un fruit défendu appelé « grenade ». Un autre observateur affirme que le démon s’est enfui précipitamment en arrachant au passage la main de sa malheureuse victime qui voulait le retenir. De nombreux autres témoins ont pris des photos et des vidéos des prêtres exorciseurs, qui sont toutes disponibles sur l’Internet.

Voici deux captures d’écran (toutes nos excuses pour la mauvaise qualité des images).

Un prêtre exorcise un possédé avec l’aide de deux diacres

Possédé épuisé après la sortie du Malin de son corps



Ces chroniques de possession ordinaire ne surprendront personne dans notre grande nation, infestée par tant de Gaulois réfractaires, sous l'emprise du démon. Puisse le Seigneur Jupiter, dieu de l'Olympe, nous délivrer des gens de rien !

Ad astra per aspera