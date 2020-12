L’heure du choix a sonné

L’alternative se résume enfin à deux options.

Depuis le temps que nos fins lexicologues politiques évoquaient plusieurs alternatives, s’amusaient à l’imitation du Grand Charles, à tenir des raisonnements en trois points, histoire de passer du jeu de mains réservé aux vilains, à celui des doigts pour les gens bien comme il faut. Eux savaient mettre le pouce où ça fait mal, pointer l’index sur nos turpitudes tandis qu’ils enfilaient le sceau du pouvoir à leurs annulaires majestueux.

Cette fois, ils n’ont plus le choix, le bien ou le mal, la raison ou la folie, la vie ou la mort, la décadence ou la croissance, l’anarchie ou la dictature, ils doivent se déterminer et nous contraindre à prendre position. Le comité de défense l’exige sur les avis éclairés d’un comité d’experts totalement indépendant de toute pression mercantile, ça va de soi, le monde désormais n’aura que deux faces. Quelques biologiques, sachant le goût prononcé du Président Freluquet pour tous les termes savants dont l’étymologie provient du Grec (on peut légitimement s’interroger sur son penchant pour le Grec ancien, une question qui n’est sans doute pas sans fondement du reste), ont déclaré que l’heure avait sonné de la grande Dichotomie finale.

Je suppose qu’il faut pour certains lecteurs, peu enclins à l’antique, adeptes de la nov-langue ou de l’anglicisme triomphant, une petite explication. Ce terme évoque la division de quelque chose en deux éléments que l'on oppose nettement, catégoriquement, définitivement (Comme Charles en trois points). La biologie cellulaire (réservée aux biologistes qui ne sont pas encore en prison pour manipulation du vivant) a une autre vue du problème émettant une définition plus sujette à caution : « Mode de croissance des axes végétaux, consistant en une suite de partages en deux rameaux égaux, sans axe principal ». NB : La présidence souhaite le maintien de l’axe principal.

Revenons donc aux sources des choses à l’étymologie du mot. Dichotomie : du Grec, dichotome qui est coupé en deux. Pour ceux qui aurait besoin d’éléments plus tangibles ou qui exercent encore leur esprit critique (pratique bientôt hors la loi) Dicho signifie deux tandis que Tome renvoi à l’action de couper.

En d’autre temps on eût parlé de Fracture sociale une pomme à la main, une pomme non pas croquée à la manière d’un membre éminent des Gafa, mais bien partagée en deux, pour sectionner le trognon tout en laissant les pépins tous du même côté. Plus loin dans notre passé, on aurait évoqué la zone libre et la zone occupée, avec une ligne de démarcation qui avait plus d’allure que la circonférence de 1 km de rayon. Le mot a pris du grade et se généralise dans toutes les couches sociales et prend une dimension planétaire – rien de moins -.

Autrefois la vie publique, lorsque la politique avait encore capacité à changer le réel des citoyens, il y avait les Pour, il y avait les Contre et nombreux étaient les sans opinion ou ceux qui se bornaient à ne pas s’en soucier, ou à choisir la pêche à la ligne comme s’en moquait notre géant de Colombey. La donne a changé du tout au tout, l’alternative prend enfin tout son sens en ne donnant que deux options possibles.

Celles-ci sont irrémédiablement inconciliables. Les amis deviennent ennemis, les familles se déchirent, des couples se tournent le dos, les parties se décomposent. Une nouvelle idéologie scientiste à caractère aléatoire, issue de la réflexion d’experts en expertises invérifiables est apparue qui fera de vous un adhérent inconditionnel d’un camp ou de l’autre. Plus rien n’est possible alors pour rapprocher les uns des autres, la guerre est déclarée de manière irrémédiable.

Quand vous aurez lu cette définition, vous serez contraints par la loi de vous déclarer par une attestation sur l’honneur à faire parvenir à la préfecture et vous devrez adresser à votre notaire un codicille qui exprime votre proposition. Les uns, les plus nombreux sans doute, se déclareront Covidistes tandis que la part sombre de notre humanité choisira le camp des Complotistes. La paix entre eux ne sera jamais prononcée, il en est fini de nos jours heureux.

Déterministement vôtre.