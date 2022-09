L’heureux fondateur

Ce qui est certain c’est qu’avec lui nous sommes certains de l’avoir dans le fion et profond.

La gestion du gaz et de l’électricité dans notre royaume est étudiée aux petits oignons pour que l’on raque un maximum .

L ’électricité , grâce au concours de l’UE , se paie au plus cher , car c’est au prix du palier de secours des centrales supplémentaires en cas de surconsommation , qui en fixe le montant ...

Et le gaz est indexé naturellement sur le prix de l’électricité même si ce ne sont plus les entreprises publiques gaz / électricité qui en ont la gestion .

Et encore n’entre pas en ligne de compte le renouvellement desdites centrales de toutes sortes , puisque alors c’est le domaine de la production et non de la distribution .(C’est logique : quand vous achetez un produit chacun sait que c’est le circuit commercial que vous rétribuez et non l’ensemble du circuit industriel qui a permis de mettre ce produit sur le marché ! )



Donc pour raquer il faudra raquer .

Naturellement la spéculation et tous les gros parasites financiers se sucrent au passage : stratégie du choc oblige , profitant du célafotapoutine ...Faut pas désespérer les riches qui nous aiment tant ... !



Pour les carburants , nous ne sommes pas mieux lotis .

Même si l’on obtiendra du pétrole russe vendu par des sociétés liées à des pays non touchées par les sanctions US .

Sanctions dont les US semblent s’affranchir .

Quand ils ne volent pas délibérément le pétrole des pays « dans le collimateur » comme celui de la Syrie .

Nous paierons donc au « prix du marché » ce que chacun a intégré .

Et au dessus du marché il n’y a rien d’autre . Dieu peut être ...



Ci joint une vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=D-KKgSSsdYg

Le présentateur est à la masse mais l’invitée , celle qui parle , semble connaître son affaire ( Anne Debrégeas )