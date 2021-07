L’impasse salutaire

Bonjour C’est Nabum



Imposer un pass porc sanitaire, semble plus urgent que de nettoyer les écuries d’Augias de cette démoCRADcie.

Nous avons, et avons eu, des ministres avec des intérêts puants, avec des labos et autres organismes. Tous des porteurs de bourses à la Judas !



Nous avons des ministres, tel que celui de la justice (excusez du peu) mis en examen.

D’autres,.... à peine lavé de l’accusation de viol.

Pourquoi imaginer que toute cette cour qui gravite, juste par effet de masse, pour donner du poids au Marquis, serait si incorruptible ( à voir déjà certains ..moisis )

On peut constater, que l’esprit de la démocratie n’existe plus . Les places sont prises par l’immobilisme à vie.,



Profiter pour sa gueule, être du côté où ça pousse , donner une image de gens avachis sur leurs privilèges, encore et encore, sans vergogne aucune, sans le rouge aux joues, mais avec le velours de même couleur cramoisi, sous leur cul.

Les gueux ne veautent plus ?

Diantre, tant mieux, c’est une forme de stabilité fantastique !

Cela ne peut qu’accroitre les avantages, et plus ils s’accroissent, plus les gueux sont dégoutés, moins ils veautent, et plus les avantages son multipliés, et moins les gueux votent, et plus les avan.......

Cela a un nom ! LE DEGOUT .

Peut être faudra t-il un Hercule pour s’atteler à pareille tâche.

Certainement pas le genre de notre Marquis Baffé,Poudré et SSyzé qui R-CULE quand on avance, Comment veux tu que je .....