La baguette ou la miche

Pendant plusieurs années après la fin de la guerre 39/45 le prix du pain au kg était règlementé tandis que pour les baguettes dites « pain fantaisie » il était libre. Je revois la boulangère et sa balance sur le comptoir vérifiant que le pouids du « gros pain » de 1kg érait bien atteint sinon elle découpait un morceau dans une autre flute pour compléter les quelques dizaines de grammes qui parfois pouvaient manquer au « kilo de pain ».

La baguette et la flute, respectivement 250 et 450 grammes « environ », c’était pour les bourges. Du pain un filet d’huile d’olive et quelques tomates du jardin restaient la base de l’alimentation pour les plus démunis. Et le pain quelle que soit sa forme et son poids était très bon.

Maintenant il est quasiment impossible de manger du bon pain sans choisir dans les « rustique » ou « tradition » sur lesquels le boulanger se gave de bénéfices.

Anecdote à ce sujet : sur un apéro offert par le maitre d’ouvrage à la fin d’un chantier ou nous avions complètement refait une vielle boulangerie, le boulanger avait très bien fait les choses : des boissons alcoolisées mais aussi des jus de fruits et du coca pour ceux qui ne boivent pas d’alcool, avec un tas d’amuse gueules salés qu’il avait confectionnés et les conversations allaient sur la marche de son commerce.

Heureusement que j’ai les à cotés dit-il, les quiches, les pizzas, les sandwiches, les viennoiseries et les pâtisseries pour arriver à vivre parce que sur le pain on ne gagne rien. L’entrepreneur de gros œuvre lui répond : Monsieur mon grand père était boulanger, et je sais combien coutent la farine le sel et l’eau ...... en suivant il y eut un grand silence gêné d’un coté et amusé de l’autre avant que les conversations reprennent !