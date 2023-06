La banalité du vertige

L'acronyme VPPB veut dire "Vertige Positionnel Paroxystique Bénin". Il est le plus fréquent de tous les vertiges. Vertige rotatoire vrai, déclenché par les changements de positions de la tête, associés à un nystagmus, sans signe cochléaire ni neurologique. Désolé pour les termes médicaux alambiqués. Vertige positionnel paroxystique bénin, qu'est-ce que cela veut dire ?

Exactement ce que cela dit, comme le dit Sibonold au 28' ?

Mais, il faut en dire un peu plus dans la vie secrète des mots vedettes et en y ajoutant, un peu d'humour, cela passe parfois bien mieux.

ChatGPT en dit

Le VPPB est une forme courante de vertige, causée par des cristaux d'otolithes qui se détachent d'une petite structure dans l'oreille interne appelée 'utricule' et se déplacent dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne. Cela peut provoquer une sensation de vertige intense, qui survient généralement lorsque la tête est placée dans une certaine position, telle que se pencher en avant ou en arrière, ou tourner la tête rapidement. Les symptômes comprennent des étourdissements, des vertiges, des nausées, une perte d'équilibre et une sensation de tête légère ou de flottement. Diagnostiqué par un professionnel de la santé spécialisé en oto-rhino-laryngologie, il peut être traité efficacement avec des manœuvres de repositionnement des cristaux pour remettre les cristaux en place dans l'utricule, où ils ne provoqueront plus de symptômes de vertige.

Dans ce billet, je vais essayer de m'en payer une tranche humoristique en hommage aux médecins Oto-Rhino-Laryngologue et aux Kinésithérapeutes...

- L'adjectif bénin veut dire que, s'il y a un problème, il n'impose aucune souffrance, qu'il ne présente aucun caractère de rigueur, de dureté et qui évolue de façon simple et sans conséquence grave vers la guérison.

- Paroxysmique est le caractère qui se manifeste par des symptômes les plus extrême ou aigu d’une sensation, d’un sentiment ou de tout autre chose.

Humour : Dans ce sens, il serait affreux et épouvantable d'arriver comme les Cavaliers d'Offenbach en contresens avec adjectifs ravissant ou insuffisant. Me voilà prévenu.

- Le nystagmus est une oscillation rythmique involontaire de l'un ou des deux yeux qui survient à tout âge dans un mouvement rythmique en deux phases, aller et retour.

Humour : L'explication devient très "latinus". Mon métier nécessitait un jargon particulier, mais il y a des jargons qui ont des façons très usées sans être usuelles pour décrire les choses de la vie lors d'une investigation studieuse.

- Sans signes cochléaire ni neurologique. Ces signes s'ils étaient présents se présentent sous forme de acouphènes, hypoacousie. Le signe de Romberg labyrinthique, la déviation des index, les latéropulsions à la marche, se font du côté lésé, du même côté que la secousse lente du nystagmus. C'est pourquoi le syndrome vestibulaire est dit « harmonieux ».

Humour : Je n'ai eu ni d'acouphènes ni d'hypoacousie plus importante que celle de l'habitude. Si c'est harmonieux, je suis sauvé. J'aime l'harmonie partout.

- Les symptômes du VPPB disparaissent spontanément dans 30 % des cas sous sept jours

Humour : 30% seulement. Mais les autres 70% que font-ils ? Ils ne bougent plus ? Ils se mettent en grève du zèle ?

- Il implique un ou plusieurs canaux semi-circulaires et provoque différents types de symptômes associés comme les nausées et les vomissements.

Humour : On a déjà nausées et des vomissements dans notre vie de tous les jours mais, ce ne sont pas des suites de VPPB.

- L’identification du ou des canaux incriminés ainsi que la résolution des symptômes est essentiellement clinique, et requiert la maitrise de stratégies et de gestes thérapeutiques, à la fois précis et complexes, dont la maîtrise ne s’improvise pas.

Humour : Aïe. Quand la stratégie et les thérapies s'en mêlent, je sens que cela ne va pas être de tout repos...

- Ces solutions non-médicamenteuses simples et efficaces ne peuvent être proposées que par des médecins ou des masseurs-kinésithérapeutes spécifiquement formés.

Humour : Mais encore ?

- Les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes qui n’ont pas suivi de formation spécifique, doivent réorienter tout patient présentant un VPPB vers un professionnel spécialisé.

Humour : Cela se corse vraiment. J'ai compris. C'est comme pour faire de l'informatique, il faut des professionnels spécialisés et pas des apprentis sorciers qui pullulent aujourd'hui comme je l'ai été. Il y a les concepts et parfois "des cons" pour les manipuler par après sans en comprendre les impacts. ...

Le diagnostic du V.P.P.B. ?

- Le mode de prise en charge et les moyens utilisés pour traiter les symptômes du VPPB doivent systématiquement respecter plusieurs principes :

Un interrogatoire adapté pour identifier l’histoire et l’expression du VPPB.

L’exécution du test de Dix-Hallpike et du test positionnel rotatoire couché pour identifier le ou les canaux semi-circulaires incriminés.

L’évaluation complète de l’équilibre et des handicaps du patient.

L’élaboration du plan de traitement incluant les manœuvres les plus adaptées pour traiter les canaux semi-circulaires incriminés.

De la théorie à la pratique ou l'inverse ?

En 2022, je retourne chez un ORL pour me faire enlever des bouchons éventuels.

Mon oreille gauche est la plus faiblarde des deux pour entendre. L'orifice est en plus, très étroit et plus encombrée dans le tréfond que l'autre.

Mais, l'aspirateur, bien audible près du tympan, fonctionne très bien à gauche et à droite.

Ce ne sont pas vraiment des poussières à découvrir mais des restes de cotons tiges qui bouchent et qu'il faut aspirer. Après le siphonage, ce n'est pas un miracle de l'audition résultante mais l'ORL en donne l'impression pour se satisfaire de l'efficacité de son intervention.

Résultats des courses...

Tout marche bien pendant les jours qui suivent jusqu'à une suite inattendue matinale.

En sortant du lit, voilà que j'ai un vertige qui risque de me jeter au sol si je ne me rattrape pas de justesse. Quelques secondes et puis tout redevient normal dans l'ordre des choses, mais cela se reproduit le matin suivant.

Retour chez l'ORL.

Tests des Dix-Hallpike. La marche les yeux fermés sur une ligne.

C'est clair, le VPPB est diagnostiqué.

Mes otolites, mes cristaux minéraux de l'oreille interne, ne suivent pas les mouvements à la bonne allure. Les processeurs internes de mon oreille ne travaillent pas à la bonne vitesse.

Humour : Ma "cristallerie de Bohème" est en défaut. Le quartz de leur montre a des ratés.

Les causes sont idiopathiques est-il dit. C'est-à-dire qu'elles sont sans cause identifiée et indéterminées aux effets du vertige.

Pas de stress à avoir si ce n'est sa perception, son traitement ou ses motivations.

Humour : Le stress est quelque chose que je ne connais plus que rarement depuis ma retraite. Mon stress me prévenait de mon état pour des causes totalement différentes. Ici, il y a le "coup de l'aspirateur" qui se cache derrière ce stress. Je n'ai jamais aimé les aspirateurs à la maison justement parce que cela fait trop de bruit. Alors quand il est à destination rapprochée dans l'oreille. Là, cela craint. L'ORL ne le dira pas mais mon soupçon est fait. Ce VPPB ne doit pas être totalement étranger au phénomène de mon vertige reconnu comme le plus fréquent des vertiges. La reconnaissance ne me fait pas vraiment une belle jambe, mais autant savoir.

Mon traitement vestibulaire commence dès le lendemain avec un kiné qui me bascule une fois à gauche et une fois à droite pour remettre les billes dans l'enclos qu'ils n'auraient jamais dû quitter.

Le problème n'est pas encore en voie de disparition complète les jours qui suivent. Mes levés du lit, je les fais en "plus drillée", "plus concentré" en fixant un point précis que je garde à l'œil avant de me lever.

Le forum VPPB en dit plus long sur les phénomènes de récidive même après les passages chez les kinés.

Garder l'équilibre est la mère de la sagesse

Elle peut être physique, médicale, physiologique, psychologique ou financière.

Sous cette dernière forme, le débit doit rester identique au crédit pour avoir un bilan correct dans son équilibre.

Il n'y a rien de banal ni bancal à en parler sous la forme d'une illusion de mouvements.

Une sensation de déplacement de soi-même dans l'espace ou dans le temps se manifeste par des crises vertigineuses isolées ou répétées, parfois accompagnées d'autres symptômes.

Avoir le vertige est donc la pire des situations à en perdre la boule.

Garder l'équilibre, comment cela fonctionne ?

Est-ce comme le chante Chimène ?

Le vertige est plus général que paroxysmique

Y a pas à dire, j'ai très vite le vertige en général. Monter sur une chaise, passe encore, mais grimper sur une échelle, ce n'est pas la situation que j'apprécie particulièrement, étant assuré sur facture.

Les gratte-ciels de New York étaient construits par des Indiens qui supportaient la vision des précipices. Les subterfuges utilisés pour donner l'illusion du précipice dans les films qui changeaient la verticalité par horizontalité.

Le blogueur écrivain Eric Chevillard était invité en janvier pour parler de son livre "Craintifs des falaises".

Interview :

Son blog "L'Autofictif" est défini selon le monde de Marcel Proust,

Préambule : C’est sur l’abrupte côte normande chère à Flaubert et Maupassant, aux environs d’Étretat, qu’Éric Chevillard, poète aux semelles de glu, comme il se désigne, a décidé d’affronter enfin sa peur du vide. C’est que l’on ne peut impunément se laisser traiter par sa fille de craintif des falaises sans réagir. Qu’est-ce d’ailleurs que cet animal ? Un quadrupède gauche et titubant qu’une malédiction a fait naître sur les crêtes où il ne sait pourtant que défaillir. Par bonheur, l’auteur a la main plus agile et plus ferme que le pied et il se fait le conteur de son martyre inavouable, aidé dans sa quête de vérité par tous les écrivains qui l’ont précédé sur les sentiers à risque.

Des peurs et des phobies, j'en ai déjà parlé avec un certain humour dans Y a-t-il un Monk en vous ?

Le mal du vertige est appelé "Acrophobie" : Peur des hauteurs et de l'avion. Non, je n'ai pas peur dans le tube bien fermé de l'avion

Heureusement, il existe un traitement en six étapes garantissant la guérison complète de cette phobie.

Cela se résume par "Accrochez-vous", quoi.

Les hauteurs prennent, dès lors, très vite des altitudes plus terre à terre. Et quand le vide est à proximité, même pour les autres, cela commence à grésiller dans l'entre-jambes.

L'antidote serait de regarder les vaches puisque le plancher des vaches a du bon. Pour y remédier, on préconise même de se familiariser avec des avions en papier mais surtout pas de regarder le film "Cliffhanger".





J'ai déjà utilisé et rencontré les 4 lettres litigieuses de plusieurs manières humoristiques en les rapprochant avec les théories de mon ancien métier.

A la retraite, cela devient peut-être "Vecteurs Politiques Particuliers Balancés" ou aux "Vaccins Publicitaires Positivement Bénéfiques".

Cela mène parfois aux "Vicissitudes Probables Publiées sur ses Bases".

Vais-je écrire sur mon front comme on le lit sur certains flacons "Attention, ne secouez pas (trop) avant l'emploi" ?

Non, le V.P.P.B. n'est pas la maladie de Ménière. Le meunier dort parfaitement. Cette fois, ma signature "Allusion" arrive inversée dans sa signification sous forme d'oxymore : "Manière d'éveiller l'idée d'une maladie en faisant mention d'une pince sans rire très hitchcockien" de "Vertigo" traduit dans "Sueurs froides" cache bien son jeu de dualité dont le synopsis se termine par "Scottie emmène Judy dans l'église où Madeleine s'est prétendument suicidée. Surmontant son vertige, malgré ses suppliques, effrayée par la colère qui émane de lui, il l'entraîne en haut du clocher pour lui faire avouer la supercherie. Alors qu'elle avoue tout ce que l'ancien policier a déduit, une ombre apparaît. Attirée par leurs éclats de voix, une religieuse surgit des escaliers. Judy a un mouvement de terreur et se jette involontairement dans le vide, en hurlant. Ébahi devant le résultat sinistre dont il est responsable en partie, Scottie scrute le vide, immobile, les bras à l'horizontale, comme prêt à sauter à son tour".

Mais dans le cas de maladies plus graves, que fait-on ?

On a le choix des paramètres.

Il y a le "Syndrome de Raynaud" qui crée des Troubles cardiovasculaires d'après le manuel.

La sclérose systémique cutanée limitée (ScScl), une forme de sclérodermie systémique (ScS ; voir ce terme) caractérisée par l'association d'un phénomène Orphanet qui aurait pour conséquence une sclérose systémique cutanée limitée.

La banalité du vertige est dépendante de la personne qui la ressent.



Cette semaine, la plume de Thomas Gunzig cherche à faire rire d'un humour noir en parlant de la mort, en transitant par la géographie

.

Voilà pourquoi, je préfère les sciences exactes et numériques aux sciences humaines qui ont des réflexes tellement différents pour les mêmes phénomènes.

Allusion