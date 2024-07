La belgicisation de la politique française

Le deuxième tour des élections en France a créé la surprise et a chamboulé toutes les prédictions du premier tour. "Chaque fois que le front républicain est suivi, cela marche". En 2015, le billet "Coup de pouce à la Démocratie" disait que dans les pays où le vote n’est pas obligatoire, le pourcentage de participation est devenu ridiculement bas et le résultat des votes ne parvient plus à être représentatif de la population consultée. Une lassitude s'est installée inexorablement et les raisons invoquées par les électeurs sont des plus irréfléchies ou irresponsables. ‘Pourquoi me déplacer et perdre mon temps pour quelque chose qui ne changera pas ma vie de tous les jours[...] avec la proposition : "pouvoir pas voter dans le confort de son domicile par l'intermédiaire d'Internet avec toutes les possibilités d’appuis de l’information sous forme d’images ou de textes apporteront une avancée majeure". La crainte de magouilles par l'utilisation de "On Line" était tellement forte. Depuis, tout passe quasiment par là. Lors de la dernière élection européenne, j'écrivais "Elire par la fiction" pour la Belgique. Billet dans lequel, je mentionnais les grandes différences entre la Belgique parlementaire et la France présidentielle qui a mis le feu aux poudres. En 2007, il fallait bien deux volets au "Compromis ou qu'on a promis ?" (1) et (2) pour parler de l'obligation de trouver des compromis sans compromissions en Belgique

Depuis 2011, Marine Le Pen reprenait les rennes du RN avec des slogans "Liberté, égalité, fraternité". Donner le pouvoir au peuple.

En 2017, l'élection présidentielle faisait monter Macron sur le pavois et le billet se demandait si "Révolution en marche" avec "La macronite aiguë allait être une maladie ou un remède ?"









Les trois mêmes interlocuteurs sont toujours en présence qu'aujourd'hui avec la "Renaissance".

Après la dissolution de l'Assemblé voulue par Macron, le premier tour des élections française montrait le Rassemblement national gagnant avec le jeune Jordan Bardella comme premier ministre avec la majorité du pouvoir et la dissolution du macronisme. Un barrage à l'extrême-droite s'est déclenché et s'en est suivi la dégelée au deuxième tour.

Au second tour, le Front populaire de la gauche arrivait en tête suivi par Renaissance de la Macronnie et du Front national de Bardella qui réagissait

L’élection présidentielle française se passe en 2 tours. Pour être président de la République, il faut avoir la majorité absolue lors du vote avec plus de 50% des voix au premier tour ou au deuxième tour 14 jours après le premier tour qui y a eu le plus de vote avec une majorité relative.

Après ce deuxième tour d'une élection de l'Assemblée, s'il n'y a pas de partis gagnant avec trois blocs, la France va connaître une période qui ressemble fort à une crise qui mènerait au chaos si la France ne changeait pas de politique à la proportionnelle dans cette cinquième République.

Des résultats, Jérôme Jaffré en fait une première analyse



Les Coulisse du pouvoir parlait d'une belgisation de la politique française



Les français Christine Ockrent et Roland Cayrol et le belge Marc Sirlereau appuyaient la vision de cette chronique

Le cactus surrenchérissait avec humour dans "France-Belgium même bateau politique'

La gauche et la droite en Belgique on connait "Gauche, droite, gauche".

On sait ce que les extrêmes sont capables et bien mais aussi en mal.

La différence entre "La politique belge et française médiatisée",.

Une enquête a eu lieu "On marche sur la tête"

Marcher sur la tête est une expression qui veut dire "Agir de façon irraisonnée, à l'encontre du bon sens".

Les questions subalternes sont "qui est-ce qui déraisonne" et "qu'est-ce qui est classé dans la catégorie du bon sens ?".

Des questions sans réponses qui aurait des réponses du type "cela dépend s'il fait beau, s'il y a du vent, s'il pleut".

Le "Best of" de "On a marché sur la tête"



Conclusions temporaires vues de Belgique :



Si vous vous souvenez de l'arithmétique associée à la politique, c'était avant le Plus Grand Commun Diviseur et maintenant le Plus Petit Commun Multiple de plusieurs projets

Alors le cerveau doit faire des exercices car il ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.

Allusion