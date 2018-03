La Belgique choisit le Su-35S russe pour remplacer ses F-16

Selon l'agence ITAR TASS, des négociation vont s'ouvrir dans les prochains jours entre les autorités belges et russes pour finaliser le contrat d'achat de trente-quatre chasseurs multirôles Su-35S pour remplacer la flotte vieillissante de General Dynamics F-16.

Sukhoï-35S

Cette nouvelle va faire sensation dans les heures qui viennent. En choisissant cette période de trêve pascale pour annoncer sa décision, le gouvernement belge espère atténuer les réactions négatives de ses partenaires de l'OTAN.

Il est maintenant clair que le Premier ministre belge Charles Michel s'était rendu en visite officielle (du 29 au 31 janvier 2018) dans la capitale russe pour parler de ce contrat.

Réunion de travail entre le Premier ministre belge et les négociateurs russes conduits par Vladimir Poutine

Il avait été suivi quelques jours plus tard par le ministre des Affaires étrangères Didier Renders pour discuter des compensations.

Rencontre entre Sergueï Lavrov et Didier Renders, le ministre des Affaires étrangères belge.

C'est une lourde déception pour Lockheed Martin et son F-35 qui avait les faveurs des experts de la Force aérienne belge mais dont le coût est considéré comme prohibitif et la fiabilité comme douteuse.

L'offre de dernière minute de Dassault Aviation pour le Rafale n'a pu être retenue malgré tout son intérêt. i Les deux grandes régions de Belgique, la Flandre et la Wallonie, n'ayant pas pu s'entendre sur la répartition des compensations promises.

C'est un deuxième coup dur pour l'OTAN qui avait déjà vu la Turquie se tourner l'an passé vers le système antiaérien russe S-400.

Ce n'est cependant pas une première, la Slovaquie, un autre pays membre de l'OTAN, avait déjà fait moderniser 12 Mig-29 aux normes de l'OTAN en Russie en 2008. ii

En décembre dernier, la Bulgarie, elle aussi membre de l'OTAN , s'était tournée vers Russian Aircraft Corporation MIG pour fournir un soutien logistique à ses 15 chasseurs MIG 29 en écartant au passage les Ukrainiens de Ukrinmash qui ne peuvent fournir des pièces d'origine pour ces avions. iii

Les futurs Su-35S belges devront évidement aussi être aux normes de l'OTAN. La partie russe aurait proposé que les Belges lui fournissent les systèmes radars et de communications en pièces détachées pour qu'elle les intègre elle-même dans les avions. Cela diminuera le coût final du contrat.

Toujours selon ITAR TASS, Soukhoï a même proposé de démonter ces systèmes sur les anciens F-16 (l'avionique des F-16 belges avaient été modernisée en 2016 pour participer aux frappes aériennes contre l’État islamique) et de les monter sur les nouveaux chasseurs-bombardiers Su-35S.

https://www.youtube.com/watch?v=qQmzP748oXU

Vol de démonstration du Su-35S.

C'est un geste fort de la Belgique qui va dans le sens de l'apaisement des tensions entre la Russie et l'Union européenne et on comprend mieux la décision du gouvernement belge de n'expulser qu'un diplomate russe suite à l'affaire Skripal.

On peut faire un parallèle avec l'achat des deux BPC (Mistral) par la Russie en 2010 qui permettait aussi d'envisager une meilleure coopération entre la France et la Russie.

Les propositions de compensation ne manquent pas. Petro Porochenko, le président ukrainien, voudrait vendre son usine de chocolat Roshen (qui sont délicieux et très populaires auprès de la population) iv de Lipetsk en Russie. Les Russes voudraient permettre aux chocolatiers belges de reprendre cette usine dans de bonnes conditions pour produire d'autres chocolats de qualité et les inventeurs de la praline ont une place à prendre.

L'usine de chocolats Roshen à Lipetsk.

Les brasseurs belges se frottent aussi les mains et ils se voient déjà devenir les premier producteurs de bières en Russie.

Il y aura certainement des réactions négatives de l'Administration Trump et de l'OTAN. Elles tomberont plus tard dans la journée à cause du décalage horaire.

Dernier flash de l'agence Belga de ce matin à 6h35. Le chef des Forces aériennes belges, le lieutenant-général Jean Aimar du Pwaçon aurait démissionné.

