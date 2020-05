La cerise sur le fardeau

Merci pour votre réaction qui purifie l’air ambiant.

Que voulez-vous, dans ce beau pays de France , comme nos concitoyens ont fait preuve de beaucoup de lucidité, de sang-froid, de résistance, d’ingéniosité, de créativité et de responsabilité en contraste avec les responsables politiques aux affaires qui, ayant bien hiérarchisé ce qui était urgent et important, avaient été fort occupés à insécuriser et opposer les salariés grâce au droit du travail trop favorable à ceux qui n’ont que leur salaire pour vivre quand ils ont du travail, penser à économiser d’avance sur le luxe indécent accordé jusqu’ici par la libéralité et le montant de nos retraites, défendu avec âpreté le patrimoine matériel et financier pourtant toujours grandissant d’une petite partie d’entre-nous, accorder sans contreparties ni réels contrôles des subventions prélevées sur la cassette collective à ceux qui se sont rendus possesseurs du capital de nos entreprises et promettent toujours, c’est juré, pour demain, du mieux qui ressemble à limiter la casse, à commencer à infléchir les parcours scolaires du plus grand nombre en complexifiant l’accès à l’enseignement supérieur et amputant les contenus de culture générale pour nos enfants prédéterminés à la voie professionnelle et technologique, à privatiser la Française des Jeux, Aéroport de Paris, à développer de nouveaux accords de commerce favorables à une poignée de gros bénéficiaires mais déficitaires pour le plus grand nombre et toxiques pour les équilibres sociaux et territoriaux, à faire doctement la leçon chaque jour aux personnels de soins et de santé si dispendieux et irresponsables dans leurs pratiques professionnelles si coûteuses et consommatrices de ressources publiques, pourvoyeurs avec bien d’autres de la dette dont nous portons tous la culpabilité, inconscients que nous sommes, il fallait bien faire un geste du haut vers le bas pour rappeler qui commande.

Je vais m’arrêter là concernant la liste des exploits de ces champions qui se réclamaient d’un nouveau monde. Et se prétendaient tenus par leurs promesses et la confiance accordée alors que 62% du corps électoral a dédaigné les bulletins de vote pour les législatives. Je sais, c’est injuste de ne pas reconnaître tous les mérites de quelqu’un, ses compétences en écologie, en maintien de l’ordre, en dialogue social mais chacun peut aisément compléter la liste à partir de son poste d’observation personnel. J’ai du paradoxalement rassurer une amie allemande qui s’inquiète de nos 27 000 décès alors qu’eux regrettent le départ d’un peu moins de 8000 des leurs. Son pays compte 16 millions d’habitants de plus que le nôtre avec une population plus âgée.

On imagine les difficultés et l’engagement de nos personnels de soins et santé et de tous les autres dans ces circonstances.

Tout cela effectivement méritait bien une médaille. Je ne manquerai pas de rassurer à nouveau mon amie allemande.