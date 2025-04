La composition de l’équipe gouvernementale

L'équation impossible…

Souhaitant aimablement apporter ma pierre à un brave homme à qui un président de club véreux a confié depuis quelques jours la lourde et délicate responsabilité de constituer une équipe pour tenter de redresser la barre, d'éviter la relégation et le dépôt de bilan, je viens ici laisser une contribution dénuée de toute offre de service ; j'ai passé l'âge et le désir de plonger dans la mêlée.

La chose n'est pas aisée tant cette formation constituée de bric et de broc doit intégrer des équipiers venus d'associations différentes. Il n'est pas rare de constituer des ententes pour sauver les petits clubs de la mort. Le plus souvent cela se passe bien quand chacun a pris conscience qu'il n'existe pas d'autre solution pour éviter la mise en sommeil des uns et des autres. Mais dans le cas présent, l'affaire est bien plus complexe…

Il lui faut prendre dans son équipe des joueurs qui sont issus de centres de formation qui tirent à hue et à dia et fort plus à hue du reste. Les candidats à la sélection n'ont pas l'intention de jouer pleinement pour le bien collectif. Ils sont envoyés par leurs entraîneurs pour plomber la cohésion du collectif et éventuellement préparer une nouvelle équipe, débarrassée des autres sensibilités.

Chacun sait que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs en sport comme dans la vie. Il y a les adeptes du jeu individuel, ceux qui ne regardent que leurs intérêts, n'envisagent jamais de s'effacer devant les besoins du groupe. Il y a encore les tenants du jeu dur, de la prédominance du physique et d'un travail de sape qui met sur le carreau ceux qui se dressent sur leur chemin. Il y a encore les adeptes de l'évitement, du contournement, qui aiment prendre de vitesse leurs adversaires sans jamais assurer les fondamentaux.

Curieusement, notre entraîneur est confronté à une tactique qui privilégie le rentre dedans, le passage en force sans pour autant que les différentes composantes de l'équipe soient en accord sur le but ultime de la manœuvre. Sous des allures angéliques, beaucoup ont l'intention de distribuer les coups bas, les actes déloyaux en n'hésitant pas une seule seconde à les asséner à leurs équipiers de circonstance. Un vrai casse tête pour notre ami d'autant que le Président cache lui aussi son jeu et n'est pas clair sur ses intentions réelles.

Dans un tel contexte, constituer une première ligne solide sera une gageure. Il sera bien délicat de faire passer des piliers droit à gauche tandis que le talonneur n'a nullement l'intention de glisser la gonfle dans son camp. Les poids lourds du reste ne sont pas chauds pour figurer dans cette composition qui ne tiendra pas la route très longtemps.

Il pourrait alors renforcer son paquet en mettant une seconde ligne puissante mais là encore, il ne disposera que de seconds couteaux, des traînes lattes qui espèrent prendre quelques ballons en touche sans se mouiller dans le combat au sol.

Quant à la troisième ligne, elle risque fort de n'être composée que de jeunes ambitieux qui entendent simplement se faire un nom pour entrer dans des formations plus conformes à leurs ambitions. Dans pareil cas, l'entraîneur risque bien plus de se faire plaquer à retardement que de disposer de joueurs assurant une défense solide de son projet.

Quant aux lignes arrières, il y a pléthore de candidats pour jouer à l'aile, pour déborder l'entraîneur mais là aussi, ils veulent tous jouer à droite. Notre entraîneur sera contraint de convertir des centres aux autres postes, car c'est là une curiosité de son équipe, c'est à ce poste que se trouvent tous les candidats de sa cavalerie légère.

Cependant, il se trouve confronté à une casse tête de taille. Il ne trouvera jamais un demi d'ouverture en dépit des promesses d'un Président qui proclame à qui veut encore le croire qu'il prône en même temps un jeu de conquête et de débordement. Le pauvre entraîneur se verra même contraint d'enfiler les crampons pour tenir le rôle du demi de mêlée. Ce sera à lui seul qu'incombera la nécessité d'introduire les réformes, de lancer le jeu parlementaire ou de dégager son camp sous la pression de la rue.

Le plus délicat encore sera sans nul doute le peu de soutien que trouvera son équipe dans les tribunes. Elle ne disposera manifestement pas d'un groupe de supporters. C'est là une difficulté de taille pour qui doit affronter bien des combats délicats. L'entraîneur s'attend du reste à des matchs compliqués dans un climat hostile. Il a même à redouter le blocage des routes qui mèneront aux stades, le peuple gronde…

Enfin, et c'est là la grande surprise pour notre entraîneur, il est assailli de sollicitations émanant de candidats à la composition qui n'ont jamais pratiqué à haut niveau, qui ne disposent pas d'une formation solide et qui ne savent même pas à quel poste évoluer. L'essentiel pour cela c'est d'être sur la photo d'équipe, qu'importe le numéro qu'ils porteront dans le dos. Ceux-là s'échapperont au premier coup dur, l'entraîneur n'est pas dupe.

Le seul conseil au terme de cette analyse technique est de laisser tomber et de retourner à sa chère retraite. Il n'est pas toujours bon d'aller au feu, on s'y brûle souvent les ailes.

