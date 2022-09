La main levée

@eau-mission

Une femme aussi ça se retient, et tu mets là le doigt où je voulais en venir : les femmes sont dépendantes, elles ont commencé à être féministes dans les années quatre vingt en allant voir une avocate féministe qui faisait cracher le mec éternellement après le divorce. Pas peur de la contradiction les gonzesses ! Parce qu’une femme qui n’a pas besoin de se prétendre et s’afficher « féministe », elle est libre, autonome ; quand ça va plus dans le couple, on se sépare, et on reste copains pour la vie !

Quel bordel votre société.

Ici c’est pareil : il ne m’a pas autorisée à aller au bout de ma crise de nerfs, qu’il paye, au plus lourd, pour toujours.

C’est quoi ? une gamine gâtée.

Quelle idée aussi de se marier, déjà, et avec ce genre de filles : il, ils manquent cruellement d’intuition les mecs.