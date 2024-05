La reconversion du pirate

Pour rester sur le pont.

Il advint que Georges, un pirate, eut un jour une crise de conscience. Il avait trop de sang sur les mains ce qui le tourmentait grandement tout en peuplant ses nuits d'affreux cauchemars. De plus au fil du temps, il se trouvait de plus en plus sujet au mal de mer ce qui rendait son travail particulièrement désagréable.

Autre point qui lui rendait insupportable son activité professionnelle : il en avait ras le bandeau de devoir se coltiner un bandeau qui obstrue un œil pour donner plus de crédibilité à la terreur qu'il devait engendrer. Au fil du temps, il s'était rendu compte qu'il perdait son acuité visuelle à cause de cette obligation imposée par un capitaine qui vivait au crochet de ses hommes.

Ajoutons encore une allergie aux plumes de perroquet et son irritation dermatologique par la faute d'une barbe qu'il devait conserver pour respecter le cahier des charges et vous pouvez imaginer aisément que notre ami était au bord du « Burn Out » terme fréquemment employé dans le langage des forbans.

Le code d'honneur d'une profession non reconnue dans les déclarations fiscales ne permettait pas de prendre sa retraite autrement qu'en passant de vie à trépas lors qu'un abordage ou en passant par-dessus bord lors d'un assaut mal préparé. Cependant, les années de bons et loyaux services au profit du crime, de la grivèlerie et du vol lui valurent une mesure d'exception acceptée par la compagnie financière qui affrétait son bateau à la condition qu'il garde sa langue s'il ne voulait pas qu'on la lui coupe.

Georges promit, jura cracha et quitta le pont en catimini afin de ne pas constituer un déplorable exemple pour les plus jeunes membres d'équipage. Avec son baluchon sur l'épaule, un sac marin comme il se doit, il partit à la conquête de la terre ferme. Il comptait sur sa bonne mine retrouvée pour se trouver une activité honorable.

Rapidement notre ami dut déchanter. En dépit des apparences bien des professions avaient des travers cachés, des manières de gagner de l'argent qui n'avaient rien de tout à fait honnête. C'est avec une incrédulité extrême qu'il découvrit que là aussi régnait la loi du plus fort, les coups bas et les plus effroyables trahisons.

À moins de rentrer dans les ordres ce qui n'était pas envisageable pour ce mécréant notoire, il ne voyait pas de reconversion acceptable pour obtenir rédemption devant le très Grand. La vie civile des terriens cachait bien des turpitudes toutes plus inavouables les unes que les autres. Pire encore pour notre pirate en reconversion, il devait côtoyer des femmes, ce qui ne lui était pas arrivé depuis que tout jeune enfant, il était monté à bord pour devenir mousse.

Si de toute sa carrière, mener un abordage ne lui avait jamais posé problème, avec une femme, il en allait tout autrement. Il se sentait totalement désarmé devant les résistances dont les belles usaient pour repousser ses assauts. Il aurait aimé se jeter à l'eau, se mettre la corde au cou ce qui pour un Pirate en aurait fait un gibier de potence. Rien de tout ça ne se passait et notre ami traînait désormais sa misère sur la terre ferme.

Il voulut remonter sur un pont, retrouver l'air du large et des embruns. Mais il avait donné sa parole et une parole de flibustier c'est sacré. Il ne pouvait reprendre le collier. Quand un automobiliste lui glissa une reconversion possible. Il lui conseilla de se rendre à Tancarville pour tenir le péage. C'est ainsi qu'il retrouva le bonheur des effluves marines et celles de participer à un coupe gorge. Ce fut ainsi qu'il réussit une belle reconversion.

Tableaux de Louis Garneray

