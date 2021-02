La stratégie du Caméléon (fiction politique, ou presque…)

Du haut de l’estrade, le Caméléon salua la dizaine de personnes réunies dans la salle sans fenêtres d’une « société de conseil » implantée dans les beaux quartiers de Paris.

Personne ne connaissait son véritable nom et la semi pénombre qui régnait dans la salle rendait difficile toute identification de ce personnage au pouvoir de nuisance démesuré. Nuisance était le terme qui convenait au Caméléon. Disons qu’il développait des stratégies particulières, propres à satisfaire les intérêts de ses mandants, autrement que par le lobbying classique…

Les représentants de ces intérêts privés étaient là, devant lui, et il ne pouvait pas s’empêcher de savourer le moment : la capitalisation cumulée de ces firmes représentait la moitié du PIB des pays de l’OCDE et cela expliquait que les conversations discrètes qu’il pouvait avoir avec les chefs d’Etat, toujours sur ligne sécurisée, n’avaient rien d’une partie de plaisir pour ceux-ci.

Il s’agissait avant tout, sous couvert de démocratie, bien sûr, d’obtenir tous les aménagements, tous les arrangements aux principes éternels, sans que le bon peuple puisse regimber, tout cela bien entendu sous couvert de progrès social, de mondialisation heureuse et autres foutaises de communicants pour faire passer la pilule.

Comme disait Milton Friedman : « La responsabilité sociale des entreprises consiste à maximiser leurs profits ».

« Chers amis, merci d’être venus si rapidement. Le moment est crucial pour la défense de nos intérêts puisqu’il s’agit de l’élection présidentielle en France. Comme vous le savez, les médias et les commentateurs politiques font tout pour réinstaller le match Macron/Le Pen pour 2022. C’est normal, puisque nous avons fait jouer nos relations auprès des Médias, qui, comme vous le savez sont tous plus ou moins la propriété de nos amis, et pour convaincre les réticents, notre technique de menace d’OPA agressive a fait le reste.

Pourquoi, me direz-vous, organiser un tel débat entre une candidate qui n’imprime pas depuis son raté de 2017 et un jeune Ministre de droite aux dents qui rayent le parquet et qui ne pense qu’à une chose, savoir si son tour viendra bientôt. Bref, un débat sans grand intérêt pour le commun des mortels, sauf qu’il nous a permis de valider les orientations de notre organisation ».

Convaincu de son effet, il fit une pause et remarqua l’extrême attention des participants.

« Avant de décliner la stratégie mise au point, laissez-moi vous rappeler dans quel état est le pays actuellement. Tout était bien parti, même si l’épisode de contestation de fin 2018 début 2019 avait pu laisser planer des doutes sur la fermeté de ce gouvernement. Pour la prochaine fois nous saurons mieux adapter nos actions en évitant de croire que la seule présence d’un chômage structurel à hauteur de 9% est suffisante pour endormir la société. Il faudra aussi faire de la calinothérapie préventive avec les indépendants, les personnes isolées et ceux qui habitent en cambrousse. Par contre, la stratégie de décrédibilisation des corps intermédiaires a joué à plein pot, à tel point que les syndicats d’extrême gauche ont fait leur coming out politique et sont désormais en train de fricoter avec les islamistes en banlieue et instrumentalisent quelques idiots utiles de la sphère universitaire dont ils se débarrasseront le moment venu, avant d’être eux-mêmes bouffés par les radicaux religieux. Tout va bien de ce côté-là et nos financements arrivent à bon port.

Par contre, ce qui n’était pas prévu, c’est le Covid qui a mis en relief les carences du système de santé public que nous avions eu tant de mal à dégommer en obtenant la création des ARS. Tout est à refaire. Pareil pour le système d’indemnisation du chômage, encore que là, le spectre de faillite du système plombé par le quoi qu’il en coûte, comme pour la sécu dont le déficit s’accumule, devrait nous faciliter les choses… Et comme personne n’a eu le mauvais goût de rappeler que le gouvernement s’était appauvri au plus mauvais moment en faisant des cadeaux fiscaux aux entreprises, le débat sur les déficits sera totalement justifié par la dette Covid et rien d’autre.

Un peu de benchmarking ne faisant pas de mal, nous avons été voir ce qui se passe aux Etats Unis, notre modèle « démocratique » de référence, afin d’étudier les évolutions indispensables pour la société française sachant que ce qui se passe là-bas arrive ici quelques années après. Je vous conseille donc vivement la lecture de « Morts de désespoir », non pas pour vous lamenter sur le sort des pauvres aux USA mais pour étudier la transposition en France de systèmes qui marchent bien outre atlantique. On dénonce dans ce bouquin écrit par Angus Deaton, prix Nobel d’économie en 2015, les (je cite), « méfaits des forces économiques » qui ont contribué au déclin de la classe ouvrière et le taux de mortalité en augmentation parmi les classes défavorisées, deux thèmes chers à notre organisation, celle-ci ayant toujours eu comme discours qu’il n’y aurait jamais assez d’emplois pour répondre aux attentes, compte tenu des besoins de profits attendus et qu’il valait mieux influer sur la durée de vie.

Venons-en maintenant aux conclusions. J’ai eu Macron au téléphone, et il a bien réfléchi à la proposition que je lui ai faite de ne pas se représenter en 2022, et il est d’accord. »

Cette annonce fut accompagnée d’un brouhaha interrogatif. Comment ? Celui qu’on avait porté nous-mêmes sur le trône élyséen renoncerait à se représenter ? Et sur les conseils du Caméléon, de surcroit ?

« Notre argumentaire a été le suivant : Pourquoi vous emmerder à gérer les déficits cinq ans de plus sans pouvoir réformer ? Vous allez être encore mal élu et vous courrez même le risque de ramasser une veste car il n’est pas certain que le Front républicain joue encore. Ça fait 20 ans qu’on agite l’épouvantail Le Pen et compte tenu du contexte, le risque est bien réel et si c’est le cas, inutile de vous repointer en 2027. Il faut donc purger le système dès maintenant et dégager un boulevard à la Présidente du RN pour lui laisser faire le sale boulot pendant cinq ans. Vous êtes encore jeune et vous reviendrez en 2027 en sauveur avec un score de république bananière qui vous permettra de faire ce que nous voulons. Voilà notre stratégie. C’est celle de la « destruction créatrice ». Il suffisait juste que la Présidente du RN dise clairement qu’elle n’était plus anti européenne et anti euro, ce qu’elle a fait lors du débat télévisé que nous avons organisé.

Sonnés comme le boxeur ayant pris un direct, les participants eurent un peu de mal à assimiler les choses et restèrent silencieux pendant deux ou trois minutes, temps que le Caméléon mis a profit pour préciser la stratégie.

« Rentrons maintenant dans le détail de l’organisation de cette élection, voulez-vous ? Un fois le principe posé de la non-candidature du Président sortant, il faut maintenant créer les conditions de l’élection de la Présidente du RN, ce qui nécessite tout de même quelques préalables. Je vous rassure tout de suite, la question de ses dettes financières à une banque russe a déjà été réglée ainsi que les différents familiaux internes. De ce côté-là, pas de candidatures parasites à prévoir. Pour l’UPR la question est réglée par sa mise en examen de son Président, donc presque 1% de potentiellement récupérable. Pour Philippot et Dupont Aignan, on va voir ce qu’on peut faire, mais la question sera réglée d’une manière ou d’une autre. Reste la candidature Zemmour pour laquelle je vais essayer de négocier un deal avec à la clé un Secrétariat d’Etat au grand remplacement.

Pour la droite, pas de problème, on laisse la grande foire aux candidatures se dérouler et on comptera les morts, étant entendu qu’aucune candidature n’emportera l’adhésion et qu’aucune entente sur un programme au second tour n’émergera. On fera ce qu’il faut. Piégée, la droite classique s’empressera de nouer avec la Présidente nouvellement élue un accord pour les élections législatives afin de garder des parts de marché à l’Assemblée Nationale, avec quelques Ministères.

Pour la gauche, ou ce qu’il en reste, et les verts, même stratégie, ils se bouffent très bien entre eux et nous n’avons pas besoin d’intervenir, a priori, sauf si une candidature commune devait émerger. On regardera alors nos dossiers et on remettra en circulation, s’il le faut, les vidéos ou propos explicites captées sur les réseaux sociaux.

Voilà mes chers amis, je ne pense pas qu’il y ait de questions. Comme d’habitude, rien ne doit transpirer de ce qu’il s’est dit aujourd’hui et comme d’habitude également, n’oubliez pas de verser votre obole sur notre compte au Luxembourg ».

Le Caméléon quitta la pièce par une porte dérobée derrière l’estrade, laissant ses auditeurs à leurs réflexions sur les nouvelles parts de marchés qui s’offraient à eux, à moyen terme.