La Vérité sur le complot sexuel objectif Mars

L'époque dans laquelle nous vivons, surinformante çà et là au petit bonheur la chance des existences quotidiennes (le plus souvent uniformément, ès mass media et autres concerts médiatiques), semble parfois surréaliste. Ou du moins donne-t-elle envie de rédiger des articles surréalistes tels que celui-là, en rubrique Parodie. De même que le peintre surréaliste René Magritte dessina La Trahison des images, "ceci n'est pas une pipe" ... "ceci n'est pas un article". Convolutions.

Les Amants, 1928. Tableau du peintre surréaliste René Magritte.

Soulagement dans les milieux militants : il est désormais démontré scientifiquement que les femmes et les hommes ne sont pas de la même espèce.

Au fond, John et Bonnie Gray l'avaient parfaitement pressenti dès les années '90-2000, dans leurs fameux best-sellers Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.

Prophétique.

LA GENESE NOUVELLE

Aux origines de l'humanité sur Gaïa, la Terre-Mère, il n'y avait que des femmes. C'est le matriarcat originel, composé de mulier sapiens en plus d'homo sapiens.

Car, pour être plus précis, il y avait bien des hommes, mais ils ne servaient à rien et étaient utilisés pour les grosses tâches et autres trucs chiadés, un peu comme des gorilles apprivoisés, des singes savants, ou des esclaves étrangers.

Nous y reviendrons.

REPRODUCTION FEMININE

Comment les femmes se reproduisaient-elles alors ? me demanderez-vous.

Excellente question, à laquelle je vais m'empresser de vous apporter des réponses :

Aux débuts de mulier sapiens, les femmes pondaient des oeufs spontanément, tout comme les dragons. Il n'y avait pas besoin de relations sexuelles, puisque le mot sexe provient de section, la sexuation, or les femmes se suffisaient à elles-mêmes. Peggy Sastre n'a donc rien inventé (pas plus que la GPA).

Donc, quand ces Amazones et autres Antigones désiraient engendrer, elles enclenchaient progressivement le processus de formation de l'oeuf. La femme était une ovipare asexuée.

LES HOMMES

Homo sapiens, lui, ne vient évidemment pas de Gaïa, la Terre-Mère. En effet, comment du féminin engendrerait-il du masculin ? Soyons sérieux. Il s'agit de deux espèces, nous l'avons vu.

Eh bien, pour comprendre l'origine d'homo sapiens - qui servit tant mulier sapiens dans les premiers temps (comme gorille apprivoisé, singe savant, ou esclave étranger, nous l'avons vu) ... - pour comprendre l'origine d'homo sapiens, il faut comprendre la théorie de la panspermie.

En effet, les comètes transportent de la vie. Les premières cellules masculines étaient donc disséminées dans l'univers depuis la nuit des temps. Et, quand l'une d'entre elle vint s'écraser sur Gaïa, la Terre-Mère, dans le Yucatan, elle mit fin au règne des dinosaures.

PREMIER EMBARRAS FEMININ A CAUSE DES HOMMES

La fin des dinosaures était très gênante. En effet, les dinosaures servaient alors mulier sapiens qui, dans son génie, avait su dresser les sauriens. Cela, malgré l'imprévisibilité mortelle de leur cerveau reptilien.

En gros, les dinosaures leur servaient de monture comme de bulldozers, tout comme dans l'actuel jeu vidéo Ark - Survival Evolved. Prophétique.

Mais mulier sapiens, tout comme de nos jours lorsqu'elle est une féministe bien comprise, ne se laissa pas démonter. Il lui en faut bien plus pour se laisser décourager - surtout par des hommes !

C'est donc ainsi que, après le dressage des dinosaures, mulier sapiens entreprit le dressage des hommes, et elle y parvint très bien.

LES HOMMES REMPLACENT LES DINOSAURES CAHIN-CAHA

Les hommes sont moins pratiques que les dinosaures, il faut l'avouer. En effet, à cause de leur cerveau limbique et néocortical, ils éprouvent des émotions et sont capables de raisonner, tout comme mulier sapiens.

Néanmoins, arrivés en second sur Gaïa, la Terre-Mère (contrairement aux délires monothéistes selon lesquels, Dieu le Père aurait d'abord créé homo sapiens), les hommes étaient stupides, et n'avaient pas la grande expérience secrète héritée du Féminin Sacré.

Ils se reproduisaient par sodomie, puis par expulsion excrémentielle d'un petit homuncule après un bon repas. Main d'oeuvre facile, pas chère, et facilement reproductible - quoique très vite pullulante, il faut l'avouer.

C'était donc l'heure du matriarcat originel, où homo sapiens servait de gorille apprivoisé, de singe savant ou d'esclave étranger. Le paradis, quoi.

La solidarité féminine est réputée pour être sans faille, sans jalousie, sans rivalité, pure, dénuée de toute volonté de puissance - c'est intuitif. Donc l'harmonie régnait encore en maîtresse universelle sur Gaïa, la Terre-Mère, CQFD.

Et puis, par chance, les dauphins et les chevaux purent servirent de montures aux femmes, homo sapiens se fatiguant vite au transport sur les épaules. Car oui, en ce temps-là, les femmes communiquaient harmonieusement avec les dauphins, aussi, comme d'ailleurs avec tout le règne animal.

En fait, elles étaient toutes veganistes et antispécistes. La paix et l'amour régnaient en maîtresses sur Gaïa, la Terre-Mère, à l'écologie sereine et luxuriante, sans que les moustiques viennent déranger ni que les smilodons n'attaquent la féminitude archaïque.

MÊME LE MEILLEUR DES MONDES A UNE FIN

Mais voilà qu'homo sapiens, bien que second sur la planète depuis la comète qui mit fin aux dinosaures, avait acquis de l'expérience et créé des traditions d'emblée patriarcales. Le complot avait été fomenté contre l'espèce féminine à travers moult réseaux clandestins.

Le pullulement masculin avait permis d'échapper à la vigilance féminine, car elles n'auraient évidemment pas été dupes sinon (tant leur empathie bienveillante est grande). Et ce, hélas, même si certains hommes étaient largement acquis à leur cause, au point d'avoir l'insigne grâce de pouvoir couver leurs oeufs.

Mais la majorité des hommes avaient décidé, contre toute décision féminine, que désormais la reproduction serait sexuelle, et qu'il faudrait pénétrer le vagin avec un pénis en érection, puis éjaculer, pour engendrer.

Et, comme le prolétariat masculin était immense, il put faire sa révolution communiste, afin qu'hommes et femmes vivent enfin en commun entre époux, sous le règne direct, tyrannique et sans concession du Père, planétairement.

Un peu comme dans le film Fight Club (tiré du roman de Chuck Palahniuk) avait émergé un Projet Chaos. Prophétique.

Un Projet Chaos, oui, mais un Projet Chaos réussi.

Même le meilleur des mondes à une fin. Et il fallut écraser le moustique, en plus d'être chassé (et de chasser) le smilodon.

LES LARMES, LES ARMES ET LE SANG

Pauvre mulier sapiens, pauvres femmes : leurs premiers accouplements (des viols incestueux, forcément) créèrent spontanément la menstruation, suscitant la grossesse à neuf mois. Tout cela, les hommes l'avaient comploté, les salauds.

Finalement, tout était en place pour que le féminisme de troisième génération, inspiré par la théorie queer et les gender studies, prennent les armes. Grâce lui soit rendu.

Puissent les femmes à nouveau se reproduire de façon ovipare, au nom de DieuE. Car oui, au nom de DieuE, il est temps d'en finir avec la viviparité sexuée. Et tant mieux si le transhumanisme y contribue techno-lucrativement de façon destructrice de Gaïa, la Terre-Mère. Car, comme dit le dicton : "Toutes les femmes sont des salopes, surtout maman."

Tout finirait heureusement sur Mars, l'Astre-Père.