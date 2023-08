La vie secrète des mots vedettes (suite)

La semaine dernière, j'avais envoyé une préversion du billet "La vie secrète des mots vedettes" sur le forum agoravox.fr en commençant par dire "Il m'est venu une drôle d'idée de faire intervenir les commentateurs habituels d'Agoravox.fr dans le cadre de "L'été léger" pour assembler ces mots vedettes pour en faire une histoire amusante en utilisant le maximum de mots vedettes. Vous avez une semaine. Après on ramasse les copies. Les podcasts ont été écoutés, ça c'est sûr. Mais, aucun commentateur n'a relevé le défi en apportant une suite imaginative et cela n'a pas été long pour ramasser les copies.

Réflexions du Miroir

Le premier jeu aurait été de réunir le maximum de ces mots vedettes dans un petit texte en restant explicatifs.

Chaque séquence se termine par "Entendu".

Un deuxième jeu, aurait été d'associer un mot entendu, pris au hasard lors de l'enregistrement de l'explication de ces mots vedettes, et de l'associer à l'un d'eux pour découvrir le degré d'écoute des podcasts.

Les mots restent toujours secrets ou abstraits à des degrés divers pour faire passer les idées et les concepts par des mots.

Auriez-vous trouvé les mots vedettes concernés avec ces mots entendus qui suivent ?

MOTS ENTENDUS MOTS VEDETTES action Blackblog briques Oradour choix Evangélique convive Festival fiel GUD : fiel réduire Consigne torture Giga Factory washing Arabie saoudite yoyo OVNI acronyme Bracelet électronique arpents Tornade Autorité Porno Biologique Moustique Tigre Cinéma Exception culturelle Danse Chenille Décomposition Quoiquoube Dollars Airbnb Episode Boycott Généreux Simulateur Mensonge Oxycodone Montée Salon du Bourget Ordres IA anxiété Outils Mixité Présence Allergie Séparatisme Fonds Mariane Suspense LIOT Tâche Bidonville Valser Remaniement Victoire Cul-sec

Je doute très fort des solutions trouvées.

Cela me rappelle les sujets d'examens de dissertations dans le secondaire. Il fallait disserter sur un sujet en un temps record fixé, dont, à priori, on n'a rien à foutre.

Dans les années 60, je me souviens d'une dissertation qui avait la réflexion "Que pensez-vous de l'ordre".

J'avais répondu à la question en parlant de l'ordre que j'avais pour classer mes petites affaires alors que le sujet était l'ordre dans le monde.

J'ai obtenu une note en bas d'échelle.

Il aurait fallu bien plus de temps pour réfléchir et une nuit de réflexions.

Et on s'étonnerait que je sois devenu éclectique avec les idées et les concepts ...

Et on s'étonnerait que j'aie choisi les sciences exactes du numérique ...

Je me demande ce que mon prof de français qui a été mon pygmalion (comme je l'écrivais dans "My Fair Lady"), penserait aujourd'hui d'un de mes billets qui scanne complètement ce qu'on peut dire d'un sujet donné même si cela prend quelques minutes ou heures de réflexions pour y arriver au bout.

La chronique du cactus de mercredi exprime très bien la vie secrète des mots vedettes.

Par contre, avec deux vedettes David Jeanmotte sur le plateau (clic) là, il n'y a plus de secret



Réflexions du Miroir

Première constatation : Il y a une énorme différence entre l'esprit belge et l'esprit français.

L'esprit chagrin français qui râle tout le temps.

L'esprit belge cherchant l'humour sous toutes ses formes.

Il y a une différence aussi entre être et paraître, entre patriotisme et nationalisme.

Notre patriotisme, je l'avais décrit en 2010 dans "Etre patriote aujourd'hui"

C'est ce jeudi que je tombais sur ce billet "Poutine pour toujours" dont j'avais repris les différentes phases dans un commentaire de "L'opportunisme gagnant du Mage du Kremlin"

En Russie, il n'y a de gilets jaunes que pour se faire repérer quand on est à vélo.

En France, on dédaigne la Communauté européenne.

On met face à face en jouant à la marelle, avec un pied gauche qui est trop gauche et un pied droite maladroit.

Le résultat est prévisible : on se casse la gueule.

On a les réseaux sociaux en permanence pour croiser l'épée grâce ou à cause de la liberté d'expression.

Je vais rechercher une chanson de Stromae "Alors on danse".

Allusion