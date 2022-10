Le bon grain et l’ivresse

Sacré Dionysos qui vint frapper au Portes de Thèbes gérée par un bel Apollon aussi froid que ne l’est la technologie afin de réclamer la place qui lui revenait. Suivez mon regard d’aigle car le foie il adore... et s’en délecte chaque jour, surtout sur le Caucase... Jupiter Prométhée face à l’AIGLE DE Russie... Dionysos en Indes est dit Dieu de volcans. Plus plus proche d’Hadès et de l’enfer. Et voilà que se réveille le Stromboli. Très ancien, ce vignoble s’étend sur un sol gorgé de cendres volcaniques et a pour particularité d’être sis en terrasse sur un terrain dit en taille de gobelet qui empêche toute mécanisation. Ce vignoble est reconnu pour la qualité œnologique des vins qu’il produit. C’est que Techné Prométhée ne peut vaincre la force dionysiaque de ce qui se force par la HAUTEUR. Car de tous les animaux proche de l’ETNA, c’est sûrement l’Aigle qui en réchappa. Ne dit-on pas d’un homme ivre qu’il est rond. C’est l’étymologie de Stromboli.... Et ce qui est rond n’est pas carré. Ariane enfin de trouver enfin le compagnon qui lui con vin. Ingrat Thésée qui l’abandonna alors qu’elle lui permis grâce à son fil de le sortir Minotaure... Un véritable connard ce Thésée... étymologie : blaireau :(Argot) Individu grossier et antipathique ; imbécile, idiot.