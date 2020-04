Le cercle des consuméristes compulsifs

il y a des gens qui trouvent leur bonheur en s’entourant d’objets. Pour ma part j’ai toujours eu une maison pleine comme un oeuf (récup, troc, cadeaux, dons), pestant quand il m’a fallu réduire mon 100m2 en 2... m’accrochant à mon vieux canapé rouge que j’ai trouvé sur un trottoir semblant m’attendre :

« mamannnn ! tu ne vas pas emmener ce vieux machin, on va t’en acheter un neuf ! » (j« ai fais celle qui n’entendais rien, et un beau matin, j’ai trouvé à ma porte un groupe de jeunes venu me livrer et monter un canapé neuf.... que j’ai collé en face de mon vieux à l’assise moelleuse forgée par d’autres fesses que les miennes :)

»mammannn, t’as pas jeté ton machin rouge ????!"

J’ai soupiré dans mon pull en cashmere acheté il y a 15 ans, une poignée de figues à une voisine des puces ou je tentais chaque dimanche de brader mon bazar... qui des qu’il désemplissait se voyait de nouveau rempli (ah voisine, je vous laisse mon stock, je ne reviendrai plus)

Que pendant ce temps là, d’autres sillonnent les centres commerciaux (ouverts le dimanche) ou partent faire du shopping plusieurs fois l’an à marrakech m’aurait laissé de marbre si :

le ciel ne s’était pas mis au fil des décennies à ressembler à une couverture écossaise..

L’air n’était devenu irrespirable même à la campagne..

les centres villes ne ressemblaient pas à des déserts, les boutiques de proximité boudées ainsi que l’artisanat local au profit de répliques à 3 sous venant de l’usine du monde...

Les gens qui aujourd’hui ont tout (même de bas de gamme) n’affichaient pas cet air morose (hormis ceux qui affichent un grand sourire en permanence et que je soupconne de carburer au zoloft)

et je ne parle même pas de ceux qui se suicident parce que leur train de vie diminue et qu’ills perdent en même temps leurs (faux) amis, et l’estime d’eux même — puisque celle ci ne reposait que sur le regard et la valeur que les autres lui accordait)

Est ce cela vivre ????