Le cercle des déambulateurs circonvenus

@Mélusine ou la Robe de Saphir.

Hors les adeptes du point « G » , les Gerard seront contents d’être ainsi anobli.

Eux qui se croyaient has been, !

Complètement descendus de l’échelle de la séduction de Richter, depuis que le sketch de Coluche les a enfermé définitivement dans les chiottes, un vieux joint sur le bout des lèvres.

C’est un drame !

Quand on pense qu’il n’y a même plus de petits Gérard « Ne monte pas dans l’arbre tu vas te rompre le cou !. dans les cours de récrés d’ailleurs confinés, et même plus de jeux jugés trop dangereux pour les petits trésors aux noms maintenant impossibles à se rappeler. ...

De sang royal me dites vous ?. Je m’en doutais un peu !. Mais n’osais pas trop l’exprimer. C’était assez de Trump qui pense qu’il est descendant de saint louis ou d’Attila . Les américains pensent tous qu’ils descendent de princes de sang ou de »petit breton« une très vieille marque de vélo.

»Petit Breton« gagna le tour de France en 1907 et 1908, puis mourut sur le front, encore pour la France en 1917. Ca fait beaucoup. Deux maillots jaunes et un maillot rouge. Couleur des rois encore. Il n’y a pas de hasard, juste des concordances astronomiques et mécaniques, dépendantes du cercle.

Sur une photo on le voit ; Il est très beau avec sa moustache en guidon de vélo. Il est sur un vélo de piste, bras tendus, tout de nerfs. Le vélo est peut être de marque »oscar egg". Ces vélos sont épurés, rasés de près. Pas de freins ! Juste un pignon fixe, qui vous propulse. Il ne fallait jamais tourner le dos à ce genre de vélo ! Calamity Jane en sait quelque chose.