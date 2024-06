Le croupier du Palais

La roulette russe avant les Jeux.

À force de jouer avec le feu, le petit croupier s'est brûlé les doigts à la flamme olympique en jouant à la roulette russe. La brûlure lui a tourné la tête, se lançant dans un pari fou, comme seuls les joueurs invétérés peuvent oser en faisant tapis sur un coup de dés pipés. Il entend faire sauter la banque ou mettre un terme à une martingale dangereuse.

Dans ce désordre des esprits, la seule perspective qui importe est d'en avoir fini avant les Jeux Olympiques, en espérant secrètement que le parcours de la torche sera une forme de retraite républicaine aux flambeaux comme il s'en passait jadis lors de la fête nationale. L'idée est bonne puisque les gros moyens mis sur cette mascarade seront exclus des comptes de campagne.

Une campagne éclair pour laisser ensuite la place aux dieux du stade, la belle idée que voilà. Les électeurs iront aux urnes au pas de charge pour bouter les méchants du paysage politique. Il faut être un aigle pour envisager pareil scénario, une forme de saut dans le vide sans course d'élan ni tapis de réception tandis que des rumeurs de guerre couvrent les débats.

Le croupier a clairement pété les plombs tant par une décision qu'il convenait de prendre bien plus tôt et en proposant un calendrier qui joue la carte des vacances, du désintérêt, de l’abstention massive et de la perturbation sportive. N'oublions pas que la Coupe d'Europe de football va réduire à peau de chagrin le temps de cerveaux attentifs.

Ainsi donc, la vie de la nation se jouera sur un coup de bluff. Le croupier rêve d'un réflexe républicain -avec un pistolet sous la tempe- comme le Général le fit en 1968. Et chacun de s'interroger sur les objectifs réels d'un personnage qui ne fait jamais rien au hasard en empruntant toujours les chemins les plus tordus.

Il est vrai que son « En même temps ! » a semé le désordre, la zizanie, le dégout vis à vis de la chose politique, désordre largement renforcé par la stratégie délirante des amis de monsieur Mélenchon. Le spectacle qu'a donné cette assemblée fut si pitoyable que les électeurs auront envie de renvoyer chez eux tous ces braillards honteux.

Mais le croupier oublie que les siens n'échappèrent pas à ce cirque indigne. On est contraint de reconnaître que seuls ceux que chacun fait passer pour les repoussoirs absolus conservèrent en apparence une attitude convenable. C'est dans ce contexte de rejet massif de la représentation nationale que les guignols de l’hémicycle vont devoir retourner vers les électeurs.

Que reste-t-il comme solution aux citoyens sincères. Leur carte d'électeur ne doit pas les contraindre à tirer une carte dans un chien pourri, en se bouchant le nez et les oreilles. Aucune pioche en la circonstance semble bonne puisque tous, sans exception, ont démontré le pire avec une emphase insupportable, y compris dans une soirée électorale et les batailles de chiffonniers ont continué en dépit de la gravité de l'heure.

C'est toute la classe politique qu'il faudrait renvoyer et justement ce délai ridicule interdit de faire émerger un espoir en dehors de ce marigot de professionnels de la parole vénéneuse. Nous allons devoir jouer l'avenir de la société avec des cartes biseautées tandis que le croupier n'aura de cesse que de fausser le jeu.

Il va multiplier les interventions, les allocutions, les mise en garde, les menaces, couvrant ce qui resterait éventuellement d'un véritable débat de société. L'idéologie est morte, place aux motivations viscérales, haineuses, guerrières. La guerre civile avant les Jeux de la décadence.