Le grand embouteillage

Ce qui s’est passé. En Belgique on appelle cela le carnet de ristourne... chaque petite vexation, sentiment d’injustice (avalez des couleuvres,...) est un timbre collé dans un carnet (il fut un temps où d’ailleurs, les pompes à essence en donnait : cadeau : souvent des pneumatiques pour traverser la rivière : durée de vie : plus ou moins un an...) de ristourne. Jusqu’au moment ou on explose explose. Maintenant, c’est fini....C’est ce qu’à bien dit Onfray sur Zemmour : c’est l’inconscient qui est sorti de sa bôîte. Certains parleraient de retour du refoulé.....

D’un point de vue thérapeutique, c’est très salutaire. C’est ce qui s’appelle : l’inconscient qui devient conscient..... Moment de libération formidable...Je suis libre de mon passé que je peux soit jeter à la poubelle. Soit rénover. L’important est le regard posé sur le passé....et RE-ajuster ses lunettes.....Tout n’est pas NOIR ou BLANC. On garde le meilleur et on se débarasse de la tristesse....(broyer du noir...).