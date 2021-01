Le Grand Méprisant de la République monte sur ses grands chevaux

Salut @oncle archibald,

étrange...

J’ai cherché les occurrences de ton affirmation, mais je n’ai rien trouvé d’aussi direct, mis à part une reformulation d’un certain nicollin, lui aussi décédé.

Toute ce que j’ai trouvé, c’est ça :

« Les cons sont majoritaires, et moi j’ai toujours été élu par une majorité de cons et ça continue parce que je sais comment les engrener, j’engrène les cons avec ma bonne tête, je raconte des histoires de cul, etc... ça a un succès de fou [...] les cons sont cons et en plus ils sont bien dans leur connerie. »

Mais ça explique la confusion mentale qui te caractérise :

Tu confonds ’ socialos ’ ( qui ne sont plus que des libéraux déguisés en socialistes depuis 1983, autrement dit des fauxcialistes ) et les péripatéticiens ( qui tournent en rond en psalmodiant les mantras aristocratiques pour toute ’pensée’... )

Il te reste à réaliser que rebattre les cartes d’un jeu auquel tu ne peux jouer ne changera pas ta condition de carte avec laquelle ils jouent.

Peut-être qu’un jour tu réaliseras que c’est le système de gouvernance qui est le jeu dans lequel tu n’es qu’une de leurs cartes.

Peut-être qu’alors tu te demanderas par quoi remplacer tout ce qui a déjà existé et échoué comme l’ Histoire nous l’enseigne.

Je te souhaite de commencer au plus tôt à imaginer autre chose, plutôt que de te satisfaire de ce qu’ils maîtrisent sur ton dos.