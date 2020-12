Le miracle de la licorne

Ce 21 décembre, mon amie Martine a eu un petit fils qui s’appelle Clovis capricorne son signe-sagittaire (à cheval si je puis dis). ETRANGE. Voici un extrait de la légende de cette lignée.

Les visions de Childéric

Dès la première nuit de noces, la reine Basine réveille Childéric et lui demande de regarder dans la cour. Childéric y voit des lions, des licornes et des léopards. Il vient se recoucher mais Basine l’oblige à se relever et à regarder par la fenêtre, le roi y voit alors des ours et des loups. La troisième fois, il voit des chiens et autres bêtes chétives. Après avoir passé la nuit chastement, Basine lui révèle la signification de son rêve : « Il nous naîtra un lion ; ses fils courageux auront pour symbole le léopard et la licorne. D’eux naîtront des ours ou des loups pour le courage et la voracité. Les derniers rois sont des chiens, et la foule des petites bêtes indique ceux qui vexeront le peuple, mal défendu par ses rois ». Ces visions témoignent de la dégénérescence prochaine des Mérovingiens.

http://www.histoire-france.net/moyen/clovis-ier. Monarrière grand-père qui habitait près de Tournai où est né CLOVIS 5la région s’appelait le NEUSTRIE) s’appelait Clotaire. Tous la lignée des Mérovingiens aurait-elle disparu.... ? MYSTERE. La licorne médiévale est un symbole de puissance, qu’exprime essentiellement sa corne, mais aussi de faste et de pureté. D’après une vieille légende de l’Inde, la licorne est douée d’un pouvoir magique. ... Elle est le symbole de la fécondité spirituelle et aussi le symbole de la virginité physique.

La licorne symbolise aussi, avec sa corne unique au milieu du front, comme une flèche spirituelle, un rayon solaire ou l’épée de Dieu, la révélation divine, la pénétration du divin dans la créature. Elle combat contre l’éclipse de soleil qu’elle dévore.