Le monde qatarisé

La Coupe du Monde du foot 2022 va fermer ses portes lors de sa finale , ce 18 décembre.

J'ai parlé de mon peu d'intérêt pour le foot dans mon billet précédent.

Le Mondial a changé l'humeur des fans en gagnants ou en perdants.

Ni déçu, ni heureux, je n'ai suivi les matches et les scores. Je n'y donc reviens pas. Certains sports de haut niveau ne sont plus qu'une affaire d'argent.

C'est le moment de se reposer la question du choix du Qatar pour cette Coupe du Monde qu'on appelle depuis le "Qatar gate".

Le Qatar avait été éliminé en premier.

Quelques semaines avant l'ouverture de la compétition, les controverses au sujet de ce 22ème Mondial organisé au Qatar n'ont cessé d'enfler. Boycotter ou participer sans penser à autre chose qu'au sport. Mondial considéré comme l'un des pires de l'histoire à cause des suspicions d'un vaste système de corruption pour s'octroyer son organisation, pour son soft power et son problème de climat en arrière-plan qui a été partiellement résolu en postposant l'épreuve le 20 novembre alors que normalement elle est organisée en juin-juillet. Le Qatar était passé de la 113ème à la 59ème place du ranking par la FIFA en tant qu'hôte. L'équipe du Qatar a été la première éliminée. Donc ce n'était pas le foot qui était la principale attraction.

"Mondial de la honte" à charge à cause du travail (presque) forcé des ouvriers, aux milliers de morts sur les chantiers et pour son aberration climatique.

Dans moins d'un mois, on en reparlera plus du foot que dans les annales de l'histoire de la Coupe du Monde, avec la mention des sommes folles investies et dépensées ou rétrocédées à gauche et à droite.

Le dessous des cartes explique bien l'enjeu du Mondial :

L'État du Qatar (en arabe : دولة قطر / dawlat qaṭar), est un petit émirat du Moyen-Orient en forme longue et d'une superficie de 11.586 km2 . Situé sur une petite péninsule s'avançant dans le golfe Persique et reliée à la péninsule Arabique au sud, limitée par une frontière terrestre avec l'Arabie saoudite. Capitale Doha, langue officielle l'arabe, sa monnaie le riyal qatarien. Premier exportateur de gaz naturel liquéfié. Membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) entre 1961 et 2018. Membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) depuis le 13 octobre 2012 sans être passé par le statut d'observateur.

Ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi indépendants qui dans son état gazeux, n'a pas de forme propre ni de volume propre et tend à occuper tout le volume disponible. Mélange principalement composé de méthane et parfois d'un petit pourcentage de sulfure d'hydrogène, d'azote, d'hélium ou de dioxyde de carbone.

Au début du xviie siècle, le chimiste flamand, Jean-Baptiste Van Helmont, utilisa le mot « gas » par rapprochement avec le mot « chaos » (en néerlandais « ch » et « g » se prononcent de la même façon) venant du grec το χαος-χαους qui désigne l'espace immense et ténébreux qui existait dans la mythologie. En effet, il voulait introduire une notion de vide. Peu après, les Français écrivirent « gas » avec un z : gaz. Ce n'est qu'à la fin du xviiie siècle que le mot prit son sens moderne.

Utilisé en optique, en chimie, en biologie, en astrophysique, dans l'ultrafroid, en gaz de combat et pour le chauffage, la cuisine et la production d'électricité.

Le gaz est surtout une substance énergétique de premier plan qui, comme le pétrole, fait partie des énergies fossiles qui attendent leur remplacement par le l'énergie renouvelable

En 2013, selon Wikipedia : liste des pays par production de gaz naturel

Le tiercé de tête des meilleurs producteurs était les Etats Unis, la Russe, et le Canada.

La croissance de la production aux États-Unis se poursuivait, malgré l'épuisement des gisements conventionnels, essentiellement grâce à l'exploitation des gaz de schiste.

En 2022, bouleversement partiel des chiffres de production

La Russie possède les plus grandes réserves de gaz naturel au monde, soit 47.805 milliards de mètres cubes.

Avant qu’elle ne déclare la guerre à l'Ukraine en février, la Russie était également le plus grand exportateur de gaz naturel au monde, avec des expéditions estimées à 196 milliards de mètres cubes de gaz par an. C'est le gaz qui est devenu le plus important pour les Européens qui ont coupé les robinets des pipelines en provenance de Russie.

La géopolitique et la politique ont pris le pas sur les coupures de l'exportation dans les deux sens entre bons amis.

L'Iran, avec ses quelques 33.721 milliards de mètres cubes de réserves de gaz naturel, est l'une des régions les plus riches au monde en hydrocarbures. Pas moins de 145 champs d'hydrocarbures et 297 réservoirs de pétrole et de gaz ont été découverts en Iran et le pays estime pouvoir en trouver encore d’autres.

Étant donné que l'Iran n’exploite actuellement qu'une petite partie de ses réserves de gaz, il compte parmi les rares pays qui seront en mesure de fournir des quantités beaucoup plus importantes de gaz naturel dans l'avenir en étendant ses forages dans le territoire et prévoit d'augmenter sa production de 60%.

La géopolitique prend aussi ses distances avec l'Iran sur les dossiers du nucléaire et du gouvernement islamique qui met à mort des manifestants "trop zélés".

Le Qatar possède environ 24.072 milliards de mètres cubes mais il a en vue d'accroître ses exportations de gaz naturel prendre sa place de premier exportateur mondial,

L'Allemagne a déjà signé des accords avec le Qatar, en gaz naturel liquéfié (GNL) pendant 15 ans, pour remplacer le gaz russe.

L'Europe désunie se cherche des alliés en catastrophes.

Elle s'est planté un clou dans la chaussure pour ses principes de Droits de l'Homme parce qu'elle a cherché la facilité d'approvisionnement et ne s'est pas intéressée à trouver des solutions plus sophistiquées mais plus coûteuses.

Depuis, la guerre Ukraine-Russie militaire joue au yoyo, gagne ou perd du terrain tandis que les civils des deux camps sont calfeutrés dans les sous-sol pour éviter les bombes et le gel de l'hiver. Des centaines de milliers d'immigrés qui se sont sauvé du conflit, ne trouvent plus à se loger alors les Droits de l'Homme obligent les pays européens à les recevoir. Une quadrature du cercle dont on commence à peine à voir les coins aigus.

Oublions le gaz physiologique fait un petit bruit en échappement libre qui resterait pour la parodie pour garder un rien d'humour.

Interview de Christian Chesnot et Georges Malbrunot à "On n'est pas couché" pour parler de leur livre en commun "Qatar papers" paru en 2019.

Interview de Christian Chesnot, "Dans l'air" pour son livre "Les secrets d'une influence" Qatar aux 100 questions, paru en 2022.

A la conquête du monde, le pouvoir financier qatari, les secrets qui l'entourent, la famille royale qui le dirige, fascinent autant qu'ils effraient avec des yeux doux des "actings".

Le vendredi 9 décembre à Bruxelles, soupçons de corruption par le Qatar au parlement européen.

Nous sommes entrés de plein pied dans des idéologies qui s'opposent. Démocratie et Droits de l'Homme contre argent et pouvoir.

Trafic d'influence qui engendre en échos, des soupçons de blanchiment d'argent, de corruption, de projets religieux pharaoniques.

Enquêtes, interpellations et perquisitions ont été réalisées et d'autres sont en route sorties par des lanceurs d'alerte comme au bon vieux temps de Orwell et Huxley.

Le philosophe Mathieu Pelletier se pose la question "Sommes-nous tous corrompus ?"



.

Le documentaire "Qatar une dynastie à la conquête du monde" explique comment depuis maintenant trois décennies, le Qatar, ce petit royaume désertique, veut étendre son pouvoir financier sur le monde et pas uniquement à cause de ce Mondial de foot.

Ce n'est que des conclusions temporaires.

Le pouvoir et le sexe ont depuis toujours mené le monde. L'homme a inventé en plus, les croyances et l'argent.

Cela demande simplement un peu de créativité en plus pour imaginer les suites.

Je vais m'y atteler dans mon prochain sur mon site.

Allusion