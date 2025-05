Le petit père du peuple

Oui bien vu, pour ce qui est des critiques, les grecs entre autres sont assez remontés voir ici : https://www.ethnos.gr/sports/article/327034/gallointrophsasparakoloythoymeto ysxeiroteroysolympiakoysagonesapotisadikiesathlhtonstobothrotoyshkoyan a

Un petit résumé sur le site Histoire et Société : https://histoireetsociete.com/2024/08/07/la-presse-etrangere-ne-partage-pas-leuphorie-francaise-sur-les-jo/

extrait : « La pire réaction reprise par le Courrier international est sans doute celle des Grecs qui considèrent que la France a accompli le viol le plus manifeste de l’esprit des jeux olympiques tel qu’il est né en Grèce. Tout y passe : un public de supporter chauvin à l’extrême qui ne connait rien au sport auquel il assiste et qui n’est là que pour crier sa haine de l”adversaire des français et faire pression sur l’arbitre. Un arbitrage qui est d’une partialité totale en faveur de la France et des USA (les Roumains nos vassaux de toujours dans les expéditions bellicistes sont en train de se facher). Cette partialité qui après avoir éliminé la Russie et la bielorussie, fait de la France le haut lieu de tous les flics et services de renseignement de la planète, traque la Chine dont les exploits réels sont toujours dits en sous main le résultat d’un dopage..Cette France là celle du consensus macronien et de son néo colonialisme dévoie la perfomance de ses athlètes, non contente de se révéler à elle même comme ce monde dépassé et paranoïaque, elle entraine avec elle en les mettant à nu les institutions internationales, leurs règles en faveur de l’empire »…