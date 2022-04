Le Prévôt et la Harengère

Voici mon analyse. Car vénus est l’aimée de saturne (l’homme aux horloges) : axes bélier-balance. D’autant plus qu’à l’arrière plan comme une ombre, se profile le balance Poutine. Il s’agira d’une sorte d’équilibre qui pour le moment donne le vertige. En plus, Le signe de la balance est gouverné…par vénus Saturne. Saturne qui domine chez Macron et vénus chez Marine (Cf : astrothème). Il n’est pas fréquent que des élections se passent dans le signe du bélier (il s’agit bien d’une sorte de guerre entre deux personnes totalement opposées. Vénus et saturne ne forme qu’un vieux couple bien opposé. D’ailleurs seul le signe de la balance (la maison 7 est double : positive et négative) est capable de ré-établir un équilibre bien fragile et qui risque à tous les moments d’exploser (feu bélier). Mais le 24 se passe en TAUREAU. Signe de la lune et vénus… C’est peu dire que Macron ne pourra pas faire SANS MARINE (son côté lion taurin est assez flagrant). Hitler sans faire trop de lien, la situation étant plus complexe était taureau. Et la période nazie se passait justement avec Uranus en Taureau.. Une révolution conservatrice…. Macron a plus le côte jupitérien sec comme saturne (le manager techno très uranien). C’est dire que ces deux là ne peuvent s’apprécier. Déjà quand on s’appelle Marine (Neptune) MC en cancer. C’est la rencontre du feu uranien et de l’eau-ignée. Dans la Bible il est dit que Japhet doit rentrer dans la tente de Sem pour s’acccomplir. L’humide doit rentrer dans le sec du désert. Concernant Poutine, je pense à Gog et Magog.. Rosh signifiant : Russie… Gog et Magog sont deux noms propres figurant dans le livre d’Ézéchiel, chap. 38 et 39 : « Fils de l’homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog » (38:1-2), « Voici, j’en veux à toi, Gog, prince de Rosch, de Méschec et de Tubal ! Je t’entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires » (38:3), « J’enverrai le feu dans Magog » (39:6), « Je donnerai à Gog un lieu qui lui servira de sépulcre en Israël » (39:11). Gog est un nom de personne, Magog un nom de lieu. Le texte est énigmatique, mais les noms semblent liés à une bataille contre les Juifs qui annoncera la venue du Messie1[source insuffisante]. et Gog descende de Japhet (un des trois fils de Noé). Japhet, c’est aussi la tribu de DAN dans la bible. Dan est le juge et est justment associé au signe de…. la balance… Macron noeud nord en balance. Marine ascendant Balance….

. en une question de F : foie ou foi, fric ou flic, fesse ou famille, famine ou fortune ????