Le réarmement démographique

Une position martiale.

Notre bon Président, sans doute fort d'une expertise en la matière, vient de semer le trouble chez les adeptes de la tradition. Déclarant la guerre à la baisse de la natalité, il vient de briser une pratique qui pourtant a fait ses preuves par le passé. Adieu le goupillon sacré, la mission céleste pour renouveler les générations. Nous l'avons compris à son discours guerrier et à sa défense de porte drapeau de la reconquête, il convient de changer radicalement de position.

Adieu donc celle du missionnaire. En temps de guerre, les bénis oui-oui de la calotte seraient rapidement accusés de violences faites aux femmes. Il convient de tourner le dos à ce risque en suivant à la lettre les recommandations de notre Grand Mamamouchi de la couette. D'ailleurs n'a-t-il pas montré l'exemple en multipliant les naissances (de vocation) autour de lui ?

Sa progéniture ministérielle a mis le pied à l'étrier aux forceps, pour l'aider dans cette révolution sexuelle qu'il appelle de ses vœux. Prendre son pied est devenu une nécessité quand on se met en marche pour une Re-Naissance à grande échelle. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce tournant Maréchaliste de notre guide suprême.

C'est fort de cette inspiration Pétainiste qu'il nous recommande de passer tous à l'action. Il fixe un cap, un objectif à atteindre pour lancer la nouvelle devise nationale : « Non au grand Remplacement ! Oui au vaste Accouchement ! ». C'est ainsi qu'il entend réduire l'influence de l'extrême droite, tout en ridiculisant l'extrême gauche. L'extase est dans ce nid douillet que constitue l'extrême centre !

Mais comment y parvenir pour respecter le mot d'ordre du gourou de la natalité ? Son discours est explicite, il communique et débite des sornettes devant un peuple dubitatif jusqu'à ce que la lumière du petit écran s'éteigne et que chacun se mette à l'ouvrage. Le mot d'ordre est clair, c'est en chien de fusil que se passera cette action citoyenne.

Dans un souci d'épargner les susceptibilités des différentes sensibilités sexuelles, notre communiquant (qui marche plus aisément sur des œufs que sur des ovules) n'a pas précisé que le mieux serait que cette pratique se déroule entre personnes de sexes opposés. On devine bien son souci de ne pas choquer ...

En attendant, des experts se penchent sur cette position du chien de fusil pour faire de la chose non une arme non létale mais plus sûrement une arme tout à fait natale. Ne reculant devant aucune analogie, il entend même raviver régulièrement la flamme libidineuse au moment des jeux olympiques en promouvant sans cesse le réarmement de la nation.

De sources autorisées, il se murmure que notre bon Président a effectué une requête auprès du Comité Olympique. Dans la frénésie de reproduction qu'il espère dans le pays à la vue de corps athlétiques en pleine action, il a réclamé qu'on modifie les récompenses sur le podium. Si la médaille Dort, comment passer à l'action et ne risque t’on pas une grave confusion avec la médaille de Bronze ?

Vous constatez que tout cela tourne véritablement à l’obsession. Nous pourrions revoir dans l'entourage présidentiel le retour de Benalla, virtuose de l'arme à feu et spécialiste de la garde rapprochée du corps. L'été sera chaud, les ministères embauchent à tour de bras des polytechniciens sortis de X, réputés plus féconds que les autres. Ce comportement n'est même pas codé, le réarmement de la démographie constituant la cause de la fin du quinquennat.

Nous en avons fini des entourloupes venues du Palais. Il redonnera le pouvoir à la chambre et modifiera son slogan. « Je cesse de vous baiser à longueur de temps et vous demande de vous retrousser les manches pour passer à l'action ! ». Je crains qu'il fasse une petite erreur technique que ses conseillers ont laissé passer.

Illustrations : Patrick Chappatte et Ganaga