Le retour du messie

J’ai fais quelques calcul astrologique : 33. Depuis la révolution française qui bénéficia surtout aux bourgeois (les machines à vapeurs : aucune allusion scatologique,.... ). Uranus Prométhée a fait 33 cycles (2021-1789:7 donne 33. Depuis le G7 en 1988 (croissant et décroissants-GIEC la même année). 33 cycle prométhéens. Ne dit— on pas tenir la dragée haute. Prométhée qui n’était qu’un Titan (TITANIC) nous a promis, mais n’a rien tenu. Rappelez-vous le feuilleton :le FORSYTHE : toujours plus haut, plus, loin, plus vite... c’est le progrès Madame....Je me demande si les docteur auscultant les covidés demandent toujours de dire 33. Certains de dire : il est méchant ce Dieu,....C’est pourtant au creux de la souffrance (le soufre des alchimistes, que dieu se révèle à nous).

Cet article cherche à montrer comment l’expérience de « l’écharde dans la chaire » provoque chez l’Paul un changement important de conviction. La permanence de cette affliction dont il aurait bien voulu être débarrassé lui permet de comprendre comment, au cœur d’une souffrance extrême, la grâce de Dieu donne sa pleine mesure. Les drames de l’existence ne sont plus ressentis comme limite ou abandon de la grâce, mais reconnus comme des lieux où la puissance et la bonté de Dieu peuvent s’exprimer sans se contredire. Cet article tente de montrer comment l’expérience de « l’écharde dans la chair » provoque chez l’apôtre Paul un changement de conviction important. La permanence de cette affliction, dont il aurait voulu être délivré, lui permit de comprendre comment, au milieu d’une souffrance extrême, la grâce de Dieu est pleinement manifestée. Les drames de la vie ne sont plus ressentis comme la limite ou la cessation de la grâce, mais sont reconnus comme des scènes dans lesquelles la puissance et la bonté de Dieu peuvent s’exprimer sans contradiction. si vous avez une croise de foi(e) prenez du Chardon Marie. Chardon, écharde...