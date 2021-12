Les affres de l’excès

Lendemain d'agapes

Tout a chaviré justement lorsque découvrant la position horizontale, dans ce hamac, mes repères prirent le large, m'entraînant inexplicablement sur un bateau ivre. Je suis embarqué dans une folle farandole, ma cabine se met à tourner dangereusement, me donnant la nausée et une perte totale de repères. Des hauts le cœur surviennent, mon corps mord à cette illusion marine et me voilà victime du mal de mer.

Je n'ai d'autres solutions que de satisfaire à ce simulacre inconscient en allant m'agenouiller auprès d'une lunette ouvrant sur un petit lac artificiel. Je déborde de toutes parts, renvoyant aux eaux vannes les délices qui firent pourtant mon bonheur dans le carré des invités. Derrière moi, un homme de quart se gausse, prétendant le bougre que je ne m’étais pas montrer raisonnable lorsque je tenais fermement la barre.

J'ignore ses propos pour rejoindre ma cabine. Je trouve finalement un sommeil lourd et nauséeux tandis que le navire continue d'affronter une mer déchaînée. Ce sont les fracas des vagues contre la coque de bois qui me réveillent tandis qu'une nuée de Fous de Bassan viennent frapper les bordées de leurs becs acérés.

Le bruit est intolérable. J'ai beau me boucher les écoutilles, je continue de percevoir ce vacarme. Je ne vois d'autre issue que de me lever pour me rendre dans la dunette, là où se trouve la cambuse afin de tenter d'avaler quelque chose. Le maître coq, narquois, me conseille de boire quelque chose pour atténuer ma gueule de bois. Je m'indigne d'une telle remarque, je me suis montré si raisonnable hier soir.

D'odieux gargouillis en rajoutent en me tendant une infâme mixture. Le liquide est légèrement rosé, quelques éléments en suspension dans un liquide trouble me poussent à la circonspection tandis qu'une curieuse odeur de marée me laisse croire que nous arrivons au port. Sur l'instance du maître queux j'avale ce liquide aqueux.

L'effet est immédiat, je retourne sur le pont pour punir mon impétuosité. Curieusement, je me retrouve sur ma terrasse alors qu'il y a encore du vent dans les voiles. C'est à ne pas croire. Je déverse soudain une bile amère, ajoutant à mon trouble, appuyé sur une rambarde métallique. Quel est cette mystérieuse téléportation qui m'a conduit à mon domicile. Je perds la tête tout autant que le continu de mes entrailles.

Je ne crois pas si bien dire hélas, mon ventre se met de la partie me contraignant à me vider par les deux extrémités. La journée s'annonce redoutable. Les oiseaux se sont définitivement installés dans mon crâne, j'ai le teint terreux et l'œil vitreux, la démarche incertaine et l'humeur massacrante. Revenant vers mon bourreau, il m'avoue qu'il m'a fait boire la première eau des huîtres ouvertes la vieille dans laquelle il a mélangé du vin blanc et du vinaigre. Le mieux est de m'isoler dans le noir, une poche de glace sur le front.

La journée sera de pénitence. Je dois assumer ce chemin de croix en m'interrogeant toute la journée et de fort mauvaise foi sur ce que j'ai pu manger pour me mettre dans cet état là. Il ne me viendrait pas à l'esprit d'envisager l'excès comme seule et unique réponse à mon questionnement. Je place dans la pharmacopée l'espoir de me remettre d'aplomb.

Il y a une nécessité absolue à cette rédemption sanitaire, nous remettons le couvert ce soir à la maison. Le miracle a bien lieu, je suis en état de recevoir mes amis. Je me jure de retenir la leçon, d'agir avec circonspection tout en me plaçant entre Modération et Parcimonie, deux convives à la triste mine.

Les bonnes résolutions ne tiennent pas longtemps. Elles se fracassent au premier écueil venu, en l'occurrence cet extraordinaire Champagne apporté par le diable en personne. Le premier verre fait rompre toutes mes défenses. J'embarque à nouveau pour une nouvelle croisière vers des territoires inconnus… Demain sera un autre jour !

À contre-visite.

