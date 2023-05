Un pastiche du livre d'Alexandra Henrion Caude vient d'être édité. Les apprentis sourciers est disponible en PDF sur le Tweet d'origine de son auteur. Le Docteur Michaël Rochoy, bel ami de l'industrie pharmaceutique, nous gratifie d'une publication visant à ridiculiser l'ouvrage de la généticienne.

Voilà, j'ai écrit un livre choc sur "les apprentis sourciers".

Ne buvez plus d'eau en bouteille en période caniculaire...



Il est librement disponible ici : https://t.co/jFHlmvVEde https://t.co/iFjsnKs2qB pic.twitter.com/FYrM0UYRcv — Michaël 🐊 (@mimiryudo) April 29, 2023

Évidemment incapable d'attaquer les apprentis sorciers sur le fond, le médecin outrelois se moque de la forme, en reprenant les codes couleur, la mise en page, et l'organisation générale du succès en librairie. Il en singe le style, parfois avec succès, et la plupart du temps comme il le peut.

Dès le départ une petite pique à destination de l'auteure, qui pour son premier livre a collaboré avec une rédactrice chevronnée. Alors que lui a écrit et mis en page son texte tout seul, comme un grand. Fort de son succès, il n'épargne pas l'éditeur, qui s'est cru obligé d'insérer une note.

À propos de la mise en page, on remarquera de petites imprécisions, cependant. Le travail est bâclé. La table des matières au début, alors que dans l'original elle est à la fin. Et surtout les sources, dont le pasticheur a l'air de détester l'existence, et dont à défaut il s'attaque à la localisation.

Les bons traits de sa création sont les jeux de mots autour de l'eau. Ils sont très rigole-eau, et vous feront passer un bon moment si vous n'êtes pas d'humeur sérieuse. Pensez printemps ! Tout va très bien, notre gouvernement préféré enlève deux ans de vie libérée à des millions de gens !

Notre Mozart de l'endettement a bien travaillé pour préparer les esprits au sacro-saint vaccin, mais maintenant il faut payer l'addition. Il est d'ailleurs à noter que Michaël Rochoy a été en pointe pour instaurer un climat de peur et même inspirer les mesures les plus coercitives.

Le masquage des enfants à l'école est une belle réussite de ce communicant. Webmestre du site Stop-postillons, on le retrouve aussi dans le collectif "Du Côté de la Science". Aux côtés d'autres sommités intellectuelles de notre temps, telles le fameux Docteur Marty, bien connu des plateaux télé.

Bref, c'est l'avant-garde éclairée de ce bon docteur Macron qui s'attaque aux apprentis sorciers. Au livre de la lanceuse d'alerte bien sûr, pas aux entreprises déjà condamnées à verser plusieurs milliards outre-Atlantique pour pratique commerciale frauduleuse.

Non, elles au contraire sont perçues par le Docteur Rochoy comme des entités proches de la sainteté. Il en diffuse la pensée auprès de ses collègues médecins, et use de ses talents de communicant pour en élargir l'audience, dans la population générale.

C'est un peu notre McKinsey à nous.