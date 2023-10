Les azozoteurs

Algues vertes et compagnie

Qu'importe les évidences et l'eutrophisation galopante, la FNSEA n'en démord pas et soutient mordicus tout ce qui va nous conduire vers la grande catastrophe. L'engrais bon gré mal gré, rien ni personne ne peut empêcher nos apprentis sorciers car ils disposent de tous les pouvoirs en sous-main. Tous les poisons de la Terre sont adoubés par ces gardiens de notre santé et de notre alimentation.

Il y a toujours un azozoteur pour prendre la parole et déclarer, la main sur le cœur, que l'agriculture moderne ne peut faire autrement, qu'elle agit en conscience et avec modération tandis que dans le même temps, des études d'impact financées par les empoisonneurs démontrent naturellement que les produits incriminés sont inoffensifs.

Le mensonge ne sera du reste jamais démenti par un pouvoir qui a trop besoin des voix des paysans. À vrai dire, quand une organisation syndicale est assez puissante pour choisir le ministre de l'agriculture, pour tenir des banques et de multiples conseils d'administration, il n'est rien à espérer des procédures de contre-pouvoir.

Les algues vertes ont de beaux jours devant elles tandis que nos rivières et nos littoraux peuvent s'attendre à souffrir toujours plus. La logique économique de ces fossoyeurs du vivant ne cessera pas tant que les manipulations du réel perdureront. Et pourquoi diantre cesseraient-elles quand on sait que les industries de la mort lente sont plus puissantes que les États eux-mêmes ?

Les lanceurs d'alerte peuvent eux aussi azozoter, ils ne seront pas écoutés. Dans cette course folle vers notre destruction, la vérité n'est pas bonne à dire. « Pour l'instant, tout va bien ! ». On peut se le répéter en boucle en fermant les yeux et les narines, en niant les faits et en se fiant aux études bidonnées des chevaliers de l’apocalypse.

Je me souviens encore avec effroi des obsèques en grande pompe d'un ancien président de cette succursale syndicale de l'industrie phytosanitaire pour comprendre à quel point tous nos dirigeants sont pieds et poings liés devant la puissance de cette organisation. De l'élection locale à la grande foire présidentielle, les voix des épandeurs de la mort lente sont indispensables pour l'emporter.

Pire encore, l'écologie passe alors pour la plus ringarde des pensées. Les réflexions, les saillies, les expressions se multiplient sur les réseaux sociaux et pire encore, dans les discours de nos représentants des lobbys (nos chers élus corrompus) pour crier au loup à propos de cette idéologie absurde, liberticide, délirante et si contraignante.

Ceux qui défendent la vie sont accusés de tous les maux tandis que les responsables de l'anthropocène et du grand dérèglement sont blancs comme neige. Cette communication du déni est il est vrai largement favorisé par les agissements des rares élus verts, bobos indécrottables qui sont les pires défenseurs d'une cause pourtant vitale.

C'est à croire que tout le monde se lie pour accélérer le processus de destruction générale même s'il convient malgré tout de décerner la palme à la FNSEA et tous ses adhérents et sympathisants. Du reste, il me vient une idée, quitte à leur décerner cette récompense, autant ne pas en rester au symbole.

Offrons-leur à tous des palmes et un tuba et envoyons-les tous se baigner dans leurs chères cyanobactéries. Nous devrions en finir bien vite avec cette clique. Profitons-en pour inviter les élus Verts à suivre le même chemin, l'écologie véritable ne s'en portera que mieux. N'oublions pas toute la classe politique par la même occasion. Les azozoteurs cesseront de nous faire avaler des couleuvres.

À contre-Nature

Photos prises en LOIRE

​