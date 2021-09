Enfin sur le devant de la scène.

Depuis le temps qu'elles rongeaient leur frein et leur baguette, qu'elles devaient laisser la vedette aux fées de première catégorie, celles qui peuvent satisfaire trois vœux, elles ont enfin leur heure de gloire. Les fées secondaires remplissaient jusqu'alors les seconds rôles dans les contes éponymes, il leur arrivait même de se voir supplantées par les sorcières, alors, les voir ainsi revenir au premier plan enchante ceux qui leur vouaient une affection toute particulière.

Chez les fées comme dans les autres catégories socio-professionnelles, l'échelle des valeurs prend en compte l'expérience et le curriculum vitae. Les têtes de séries des histoires féériques en ont largement profité pour se situer en situation de quasi monopole dans les génériques. Morgane, Mélusine, Clochette et Carabosse sont dans tous les récits et les pauvres Houlippe,Viviane, Ménagère et Fausserole se contentent de rares citations dans les épopées aquatiques.

Fort heureusement l'actualité est venue au secours de ces malheureuses dames blanches qui ne parvenaient pas jusque-là à braquer les projecteurs sur leurs prouesses. Il a fallu que les réseaux sociaux se mettent dans la danse pour évoquer, sans doute de manière un peu exagérée, leurs pouvoirs tout en forçant quelque peu sur les bavures attribuées aux grandes vedettes du pouvoir fabuleux.

Mélusine fut la première victime de cette cabale. Des esprits retors prétendirent que ses merveilles prétendument jaillies du brouillard de la mer, relevaient bien plus du mirage que de la réalité. Elle subit de plein fouet des attaques honteuses et dut se montrer des plus discrètes. Elle renonça à jouer les intercesseures dans les derniers maléfices qui touchèrent les peuples des contrées dont elle avait la charge.

Morgane ne tarda pas à suivre son exemple. Fée de la table ronde, elle se mêla bien imprudemment au conseil de défense pour donner son avis. Hélas, Arthur n'étant plus roi, elle n'eut pas le bonheur de toucher le cœur de Jupiter qui avait une préférence marquée pour Merlin, le désenchanteur. Le coup fut rude et la pauvrette préféra disparaître un temps des écrans radar.

Clochette quant à elle avait depuis peu investi un combat pour lequel elle ne faisait aucun miracle. Elle n'avait eu de cesse de sonner le glas pour alerter de la situation tragique de notre Planète en compagnie d'une novice dans le métier : une certaine Greta que beaucoup prenaient pour une sorcière. Des querelles incessantes ternirent durablement son image et elle préféra se mettre au vert durant quelques temps.

Carabosse fut plus malheureuse encore. Elle s'était fait la fée protectrice des êtres cabossés par l'existence, la protectrice des vieillards et des malades. Elle connut tant de défaites dans son combat contre la camarde que son étoile ternit de manière durable tandis que le nombre de ses ouailles diminua considérablement. Elle garda la chambre un long moment, refusant de recevoir quiconque.

Les fées secondaires tirèrent profit de ce phénomène pour sortir leurs épingles du jeu. Elles avaient depuis si longtemps attendu leur heure, qu'elles saisirent à bras le corps l'occasion. Houlippe fut la première à sortir de l'onde. Elle équipa ces deux cygnes noirs qui tiraient son chariot d'une parure de chef indien. Ils devinrent dans l'instant des cygnes indiens annonciateurs d'un grand fléau qui s'abattait sur la Planète. La bonne fée subalterne se piqua d'y apporter remède par la magie d'un message génétique. Elle eut aussitôt une renommée planétaire.

Viviane la dame du Lac cessa de tendre indéfiniment l'épée Excalibure au roi Arthur avant qu'il ne tombe dans les pommes à Avallon. Elle modifia sa stratégie en lui tendant un objet plus pointu encore et bien moins encombrant. La seringue fut sa nouvelle arme de légende qui fit d'elle la vedette incontestée de l'heure. Une juste revanche sur le sort.

La fée Ménagère qui jusqu'alors sortait de l'anonymat uniquement au moment de la fête des mères avec des cadeaux aussi encombrants qu'inutiles, cessa de se contenter des appareils électro-ménagers. Elle prépara une potion magique, une sorte de gel hydroalcoolique qui devint le produit magique de l'époque. Elle fut enfin considérée et respectée.

Le cas de la fée Fausserole est plus complexe. Dans le folklore français elle avait été bannie du royaume des fées pour sa méchanceté. Cette jolie jeune femme vêtue de blanc allait jusqu'alors de village en village pour séduire un homme. Une fois mariée, elle tuait son époux en absorbant son essence vitale. C'est elle qui fut appelé au gouvernement pour porter la bonne parole. Elle réalisa des prodiges en ce domaine, prêchant le faux pour que la vérité sorte toute nue de ce puits sans fond qu'est la communication de crise. Un rôle plus discret certes mais essentiel dans la période actuelle.

Toutes quatre, les fées secondaires furent ainsi les reines de cette curieuse époque. Elles le resteront encore longtemps tant les gens sont influençables et capables de brûler celles qu'ils avaient adorées auparavant. Il en sera peut-être pour elles aussi mais en attendant, elles jouissent d'une formidable réputation.

Féériquement leur.