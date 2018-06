Les Travaux d’Hercule du fantastique monsieur Hulot

L'arrière-grand-père n'a pas à se retourner dans sa tombe, son arrière-petit-fils est digne du grand champion de tennis qu'il était en 1953, quand il passait ses vacances à Saint-Marc-sur-Mer.

Il laissera, comme lui, le souvenir d'une personnalité hors du commun. Charismatique, sa voix porte loin. Courageux, déterminé, il hisse l'écologie depuis les bas-fonds où ses prédécesseurs l'avaient laissée tomber, à des hauteurs que l'on croyait inaccessibles.

Quoiqu'intérieur, on sentait que son combat pour la survie de la terre ne lui laissait aucun répit, aucune tranquillité. Fidèle à lui-même, il n'a pas déçu nos espoirs et fait disparaître le désespoir provoqué par l'incurie, la paresse, la lâcheté de ses prédécesseurs .

Son enthousiasme, son énergie, son dynamisme ont galvanisé le ministère de la transition écologique et solidaire et, par contagion, le gouvernement qui répond enfin aux besoins, aux attentes. Son exemple a contaminé la France, déborde nos frontières, le monde entier l'attend, on parle de lui à la présidence de l'ONU.

La liste des travaux qu'il a lancés est impressionnante. Les projets en instance sont innombrables. Je ne citerai que ceux qui ont marqué les esprits, induit le changement et vont changer l'avenir :

- interdiction de la chasse aux cétacés et de la pêche des requins, création d'une force marine pour appliquer cette interdiction avec mission d'interception et de destruction sur les lieux du crime du bateau coupable,

- interdiction de la pèche aux filets dérivants dans les zones économiques exclusives atlantiques, pacifiques et antarctiques de la France,

- moratoire pour 10 ans de la pèche côtière et de pleine mer, seule la pêche à pied, les jours de grandes marées sera autorisée,

- reconversion des marin-pêcheurs en nettoyeurs des mers du plastic et des autres cochonneries qui polluent mers et océans,

- interdiction des rejets dans les rivières et dans la mer de tous les polluants agricoles et industriels,

- passage en accéléré de l'agriculture et de la viticulture à l'écologie radicale avec interdiction de l'usage de tous les pesticides et autres produits phytosanitaires n'ayant pas fait la preuve d'une totale innocuité,

- interdiction d'importer des produits alimentaires contenant des produit non autorisés en France. Le contrevenant risque une amende pour mise en danger de la sécurité sanitaire des français.

La force de persuasion de monsieur Hulot est telle que le chef de l'état met en oeuvre une politique de transition énergétique de grande envergure avec :

- le démarrage du projet pharaonique de l'usine marémotrice du mont Saint Michel s'adossant aux îles Chaussey. Sa puissance permettra l'arrêt de la construction des centrales atomiques,

- installation de panneaux photo-voltaïques sur tous les toits,

- installions de mini-éoliennes dans toute la partie sud du pays où souffle le mistral, de centrales hydrauliques au fil de tous les cours d'eaux,

- transformation de toutes les décharges en centrales de bio-gaz.

On a remarqué sa totale solidarité avec ses collègues du gouvernement. Fort de sa popularité et en homme des médias sachant trouver les mots pour convaincre, il s'est porté garant du bien-fondé de la restriction de vitesse à 80, en démontrant avec clarté et simplicité que moins de vitesse, c'est moins de morts, moins d'essence consommée, moins de pollution et plus de temps pour admirer la belle nature.

Il a encouragé sa collègue de la santé dans sa campagne de vaccination en expliquant qu'il se vaccine et fait vacciner ses enfants pour faire de la prévention et qu'éviter la rougeole, la rubéole et les autres maladies, c'est empêcher des complications souvent incurables.

On l'a entendu avec plaisir soutenir les agriculteurs qui ne veulent pas que Total importe de l'huile de palme pour la mettre dans l'essence. Le palmier est peut être bon pour Total, mais pas pour la nature.

Sa croisade contre la maltraitance animale est encore dans les mémoires et a suscité l'admiration des amis des bêtes.Sa découverte des horreurs commises dans les élevages industriels et dans les abattoirs lui ont fait prendre des décisions qui ont consterné toute la filière et mis en colère la FNSEA dont on connaît l'archaïsme, le conservatisme et sa totale indifférence à la souffrance animale. Il devra se méfier de la violence de leur haine.

Finalement la nature a trouvé en monsieur Hulot un héros à sa mesure, un Achille des temps modernes. Il faut espérer qu'il aura, comme Ulysse, l'aide des dieux pour triompher des embûches, déjouer les pièges, les traquenards, surmonter les obstacles et qu'il continuera de ridiculiser ceux qui voulaient lui faire jouer un rôle de potiche. On avait craint, un instant, qu'il ne s'en contentât.