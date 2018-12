Lettre d’un rond point

À des gilets Jaunes.

Que vous ai-je fait pour que vous me négligiez de la sorte ? Je n’ai pas eu l’honneur d’être investi par vous et vos semblables, me laissant ainsi à l’écart d’une révolte qui a bouleversé la face de notre pays. Je suis resté fluide, insipide, sottement inutile comme beaucoup de mes pareils. Quel a donc été mon crime ? Quelle faute ai-je pu commettre qui me vaut cette terrible indifférence de votre part ?

Ne tournons pas autour de l’impôt ! Ma construction n’a guère coûté au contribuable puisqu’elle fut le résultat d’un arrangement secret entre un Prince de la grande distribution et des élus peu regardants sur les règles légales. L’un m’a financé tandis que les autres lui octroyaient le privilège d’installer une nouvelle grande surface. Je fus donc une monnaie d’échange moi qui rêvais d’être un point stratégique, une plaque tournante de la refondation de la République.

J’ai sans doute d’autres lacunes qui ont provoqué votre désintérêt. Je suis en premier lieu fort mal commode pour subir un siège tout en servant de place forte de la résistance. Des gens de peu de goût m’ont encombré d’un décor parfaitement ridicule à grand frais, cette fois. Je fus ainsi le réceptacle de tous les objets devenus obsolètes durant le siècle précédent : brouette en bois, charrue, tracteur, tonneau et autre échelle de meunier. Tout ce bric à brac hétéroclite devenant, par la magie de quelques jardiniers de l’impossible, des zones d’accueil pour géraniums.

Ajoutez à cela un petit monticule, une allée en gravier, quelques mannequins grotesques et je peux admettre votre refus de vivre plusieurs semaines dans un tel décor. Mais votre venue chez moi aurait été l’occasion de retirer tout ce fatras grand-guignolesque. L’aménagement des ronds points exprime au mieux la décadence d’une société qui sombre dans la vacuité.

J’aime le Jaune même si le porteur du célèbre maillot distinctif du Tour de France conserve un très mauvais souvenir de l’un des miens. Il est vrai que nous sommes davantage des obstacles à la circulation que des solutions pour améliorer la fluidité. Vous l’avez d’ailleurs parfaitement intégré en faisant barrage sur mes frères. J’aurais aimé, je vous le répète, être du nombre.

Maintenant, je dois bien admettre que la manière dont s’achève votre belle aventure me laisse une curieuse impression. Pourquoi avoir mis le feu ici ou là ? Le feu de palettes pour annoncer la trêve des confiseurs, il y avait sans doute mieux à faire même quand ce sont les poulets qui ont tiré au final les marrons du feu. Eux au moins sont les vrais gagnants de votre révolte, une journée de colère et ils ont obtenu tout ce qu’ils désiraient.

Si jamais il vous reprenait l’envie de recommencer, je vous propose de ne pas m’oublier. Tous les ronds points occupés, y compris et surtout ceux qui conduisent vers les lieux où le pouvoir s’exprime. Voilà ce qu’il conviendrait de faire la prochaine fois au lieu de vous en prendre aux pauvres quidams de votre espèce.

En attendant, pensez donc à nous visiter nuitamment afin de mettre à bas tous ces éléments grotesques et onéreux qui me ridiculisent. Je suis allergique au géranium. Ayez un peu pitié de moi ! Plantez des tournesols, des mimosas, du forsythia, du cytise, du jasmin d’hiver, du millepertuis, des bidens et des jonquilles sans oublier la primevère et le crocus. Il est temps de voir la vie en jaune et de chasser toutes ces fleurs aux couleurs fades.

Voilà une bien belle action à mener, la fleur au fusil tandis que les gardiens de la paix se transformeront en jardiniers bienveillants. Finis les canons à eau et les gaz lacrymogène. Ils seront armés d’arrosoirs et d'épandeurs à purin d’ortie. Plus de casques et de boucliers, mais des bérets et des plantoirs. Le monde sera plus souriant même s’il n’est rien à attendre des canailles qui nous gouvernent.

Floralement vôtre.