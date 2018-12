Mémoire d’un Trousseur de jupons

Je cherche toujours le lien entre ANPE et troussage de jupon. Mais en ce qui me concerne, ce fut bien dans une ANPE (ALE belge) que je fis l’apprentissage plutôt stressant que troussant du harcèlement pervers. Une des employées, jeune, jolie et compétente (je m’excuse pour la laideur du mot que nous imposa le féminisme affranchi) subit le harcèlement de trois hommes. Ce qui fut loin d’un partie de plaisir. La dame harcelée la nuit de coups de téléphone menaçants, de filage en voiture. De mots douteux glissés sous le para-brise. Je me mêlai de l’affaire, sentant que la femme était simplement en danger de (j’ose le mot) : mort. C’était dans les années 90. Les hommes hélas de tenir entre eux ou se taisant. Les femmes de prendre en partie leur vengeance sur celle qui était plus avantagée qu’elle. Sale affaire. vous riez messieurs. Et pourtant :...Hitchkock se serait bien emparé du scénario. Et d’autres s’en sont emparés : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=183127.html