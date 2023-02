Mettre la charrue avant les vieux

Poussez pas, nous ne sommes pas des bœufs.

Confier la réforme des retraites à des cols blancs qui n'ont jamais mis la main dans le cambouis c'est prendre le risque de tracer un sillon qui non seulement n'est pas droit mais risque fort de ne pas donner la récolte attendue. Du moins de creuser plus encore les inégalités au nom d'un principe d'égalité qui profite d'une manière générale toujours aux plus privilégiés.

Le maquignon en chef, jeune blanc bec qui n'a jamais relevé ses manches que pour autre chose qu'amuser la galerie et pérorer pour prendre les gens pour des imbéciles, entend mener les plus humbles à la baguette afin de les laisser agoniser sur les bas-côtés, dans des fossés de basses-fausses mortuaires tandis que ceux qui ne versent pas une goutte de sueur, profiteront d'une espérance de vie toujours plus repoussée.

Mettre la charrue devant les vieux, c'est sortir du chapeau une réforme qui fixe un âge de départ à la retraite sans au préalable avoir songé à préparer le terrain et dieu sait qu'il y a à faire. Le management d'entreprise dans ce pays est fondé sur une gestion toujours plus inhumaine des ouvriers et des employés, menés à la trique, pressés comme des citrons avant que de les jeter au tournant de la cinquantaine.

Le rythme de travail y est parfaitement excessif tandis que les conditions d'exercice usent toujours plus les pauvres travailleurs. Cette réforme ne tenant absolument pas compte de ce contexte n'a d'autre but que d'abaisser encore plus le niveau des pensions, rendant parfaitement inaccessibles les critères d'obtention d'un taux plein.

L'abjection est d'autant plus patente que le petit monsieur bénéficiera prochainement d'une retraite plus que confortable au nom d'un privilège d'ancien régime pour monarque de son espèce. La première mesure eut été de regarder vers le haut avant de tourmenter tous ceux d'en bas. Mais le mépris du peuple est tel chez ceux qui voteront cette horreur, qu'il n'est rien à espérer de la part de cette caste honteuse.

Quant à penser que les manifestations feront reculer ceux qui sont hors-sol, c'est comme espérer faire germer des fleurs sur la pierre. Nul lobby des miséreux ne viendra leur graisser la patte pour infléchir une réforme dont ils n'ont absolument pas conscience. Pour appréhender la souffrance d'une partie de ce peuple, il faudrait aller à sa rencontre ce qui ne leur arrive jamais.

Ce n'est pas dans les banquets, commémorations, célébrations et autres fantaisies qui les accaparent qu'ils peuvent mesurer l'usure des petites mains, des ouvriers à la chaîne ou à la truelle, des gens qu'on a prétendu indispensables avant que de leur planter un couteau dans le dos. L'espérance de vie n'est pas la même quand l'on dort dans l'hémicycle ou bien que l'on trime sur un chantier ou dans un hôpital.

Tout est à repenser et pourtant rien ne sera négocié car le chef a dit et les godillots lui emboîtent le pas quitte à tirer sur la foule des imbéciles qui ne comprennent rien à l'économie comme le dit si bien monsieur Arnaud. Qu'ils crèvent ou bien qu'ils se contentent de miettes, de toute manière, ils n'auront pas assez pour finir paisiblement dans un Ehpad de chez les amis du Prince.

Autant qu'ils meurent à la tâche, c'est là le plus fier service que peuvent rendre ses pauvres bougres à l'équilibre des comptes pour que d'autres reçoivent à la retraite des pensions honteusement élevées. L'égalité n'a donc pas sa place dans ce registre ? Curieux système qui favorise toujours plus ceux qui exploitent le labeur des plus nombreux.

Faites donc labour et pas la guerre à votre peuple, messieurs les soutiens d'une République à l'Arrêt. Pour une fois, vous feriez preuve d'un peu d'humanité.

À contre-sillon