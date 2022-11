Mobilisation morale

Malgré les incessants efforts pédagogiques de nos dirigeants, médias et philanthropes , beaucoup méconnaissent encore l’ampleur des menaces qui nous environnent, même parmi les couches éclairées de nos sociétés. Certes, sur les dérèglements climatiques et les questions pandémiques qui nous occuperont tant que la planète n’aura pas été sauvée et que les virus n’auront pas été éradiqués, beaucoup d’avancées ont été accomplies. Cependant, sur un autre thème majeur de notre temps, d’une importance au moins équivalente, il reste énormément de chemin à faire. Les guerres interminables sont comme le disait un de nos plus éminents experts une des composantes essentielles de la nouvelle normalité. Elles ont pour finalité de ruiner sinon de supprimer les ennemis de la Démocratie, de la Planète, de la Civilisation et des plus vulnérables. Comme le savent les plus lucides, elles doivent être menées parallèlement sur deux fronts : extérieur et intérieur.

Nul peut-être n’en a davantage conscience qu’un de nos guides les plus admirables, le président autrichien. S’exprimant dans le cadre raffiné et harmonieux du festival de Salzbourg, cet écologiste engagé pour qui toutes les sources d’émissions de carbone sont une offense personnelle, a fait une déclaration qui devrait être affichée dans toutes les écoles européennes, en tant que contribution essentielle à la lutte contre tous les discours de haine. En substance, le message qu’il délivre est le suivant : Ceux qui s'opposent au réarmement pacifique de nos Démocraties défensives et aux sanctions contre l’origine du Mal sympathisent en réalité secrètement ou sans gêne avec les intérêts de Poutine ou collaborent effectivement avec lui, mettant en danger la cohésion sociale. Nuancé et ouvert, il ajoute qu’il n'y a pas d'alternative aux sanctions, et que leur fin n'est donc pas une option, ni aujourd’hui ni jamais. Insistons sur la portée de cette analyse impartiale : toute personne qui s’oppose au cours actuel, dont l’unique but est d’empêcher l’extermination des Ukrainiens, sert les intérêts du chef des barbares ou est un agent de l’ennemi, un traître, un collabo. Evoquer d’autres motifs de ne pas poursuivre dans cette voie bienfaisante, comme les famines dans les pays du Sud et la paupérisation dans nos contrées est donc une tromperie, une ruse.

La tâche historique qui attend le président et ses homologues est gigantesque. Beaucoup n’ont pas encore bien saisi la nouvelle donne. D’après un sondage récent, seuls 35 % des Autrichiens sont disposés empêcher le génocide des Héros de la Liberté et la fin de la Civilisation en soutenant le réarmement moral en cours. Sans surprise, ces citoyens engagés et empathiques sont particulièrement nombreux parmi les plus méritants, dont les mérites leur valent de hauts revenus, et (donc aussi) les plus désireux de délivrer la Planète des écocides, les électeurs des Verts. En effet, le consensus scientifique démontre que les armes sont des produits socialement et écologiquement responsables, et que l’instauration d’une économie de guerre verte permanente est le meilleur moyen de ne pas prolonger les souffrances de nos Arbres et de nos Oiseaux ; nous y reviendrons. L’hésitation face au réarmement est très présente à l’extrême-droite et donc parmi les bas revenus, ce qui n’étonnera aucun observateur objectif. Mais aussi chez les électeurs dits sociaux-démocrates, qui visiblement ne sont ni l’un ni l’autre, et penchent dangereusement vers l’extrémisme radicalisé.

Face à ce cruel constat qui pourrait aisément mener à la misanthropie, que faire ? Le découragement n’est pas une option, car il y va de la survie de l’Humanité. Heureusement, la Science renouvelée, revigorée, débridée qui seule nous a permis ne pas tous succomber au virus vient une nouvelle fois à notre rescousse, en une miraculeuse coïncidence, et nous fournit les outils pour nous sortir de ce mauvais pas. Rappelez-vous, fin 2020, les antivax constituaient la majorité de la population. L’application de méthodes scientifiques révolutionnaires d’une grande tendresse démocratique a permis de vaincre ces réticences dépourvues de tout fondement rationnel, hormis auprès d’une infime minorité d’eugénistes. Tout n’est donc pas perdu. Si nous les citoyens méritants sommes unis face à ces égoïstes, et soutenons de tout notre coeur les décisions et actes de nos dirigeants, nul doute que nos experts et philanthropes sauront convaincre les moins endurcis de revenir à la raison et soutenir la seule politique qui vaille.

La stratégie requise s’échafaude peu à peu. Les propos du président s’inscrivent d’ailleurs dans ce cadre en faisant bien comprendre aux anti-tout que nous ne laisserons pas sans résistance acharnée condamner des millions de vulnérables à une mort certaine et atroce aux mains des barbares. Bien d’autres dirigeants tentent courageusement de clarifier le débat. Pour le chancelier Olaf Scholz, qui critique les livraisons d’armes lourdes à nos frères ukrainiens est cynique et obsolète. Clairvoyant, un député britannique a déclaré que les grèves sont nécessairement le fait des « amis de Poutine », puisqu’elle « détournent l’attention de l’Ukraine », unique priorité de tout être pourvu de sensibilité. Un ancien président du Bundestag reproche aux détracteurs de l'armement de poursuivre un "pacifisme aux dépens des autres". Un très grand spécialiste allemand de la politique n’y va pas par quatre chemins : les opposants à la livraison de chars de combat sont des pacifistes de la soumission moralement dépravés. C’est un ancien vice-président du Parlement européen qui décroche la palme : pour lui les pacifistes sont tout simplement la cinquième colonne politique et militaire du barbare en chef.

Nos services de renseignements progressistes travaillent d’arrache-pied. Les agents italiens ont compilé une liste des influenceurs philo-poutiniens composant un vaste réseau coordonné qui fait de la propagande pour Moscou, par exemple en répandant l’idée vile et démente, entièrement fausse selon laquelle les sanctions auraient un impact négatif sur l'Italie.. . A cause de ces propagandistes les Italiens sont sans cesse exposés à des fake news, et les dirigeants engagés la cible d’attaques d’un populisme abject. Espérons que ce rapport objectif contribuera à leur disparition rapide.

Nos journalistes ne sont pas en reste. L’un des plus pénétrants parle à juste titre de lumpen-pacifisme, tant il est évident que les défaitistes se recrutent principalement dans les classes dangereuses. Ce grand pourfendeur des discours de haine se réjouit de la mobilisation vertueuse de la société civile, et du fait qu’elle permettra, bénéfice secondaire, d’enfin se débarrasser de la cinquième colonne, ces êtres sournois qui parasitent et paralysent nos institutions démocratiques.

Nous ne sommes plus naïfs ; nous savons que parfois, la Démocratie doit se défendre des assauts des masses, même très majoritaires. Pour vaincre sur le front intérieur, les déclarations ne suffiront pas ; très vite, il faudra passer aux actes. Un citoyen entreprenant désireux de démontrer à quel point le sort des Ukrainiennes et plus généralement des femmes lui importe a ainsi corrigé son épouse russe qui osait prétendre que nos médias ne disent pas toujours et uniquement la vérité, idée perfide très évidemment tirée de la propagande poutinienne. Aucun doute, si les initiatives de ce type se multiplient, le virilisme russe sera vaincu !