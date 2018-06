Vous les humains vous râlez, vous protestez, vous revendiquez, vous manifestez et tout le toutim … vous brassez du vent quoi. Mais c’est vous les responsables de tout.

MON CHIEN A ENCORE RAISON …

Je vous entretenais ici d’une conversation que j’avais eue avec mon chien il y a quelques mois où il se foutait de la gueule des humains, les trouvant inadaptés aux normes naturelles de l’existence.

Depuis, on a pas mal discuté tous les deux et j’aurais pu venir vous livrer les échanges - parfois âpres – que nous avions. Mais je n’allais pas ajouter à tous les sujets déjà amplement évoqués sur ce site.

Mais hier nous avons eu une longue – très longue – discussion qui partait plutôt bien et qui s’est terminée par de vifs échanges contradictoires.

Laissez-moi vous raconter.

Pour agacer mon chien je lui monte parfois des bobards et il n’aime pas du tout ça. Surtout quand il s’agit de sa bouffe. Et de là ça a dégénéré …

- Hé vieille cheunasse va falloir te mettre au régime, les croquettes sont hors de prix. On va revenir à la bonne vieille pâtée de riz avec les restes des repas.

- Quoi !!! Tu veux faire des éconocroques sur mon dos …pendant que toi tu te tapes des steaks gros comme ma cuisse !?!...

- Non, ne t’emballe pas, on se met au régime tous les deux.

- Tu vas bouffer du riz et des restes ?...

- Heu … p’t’êt’ pas hein, mais les steaks seront moins gros.

- Ben voyons ! T’es bien un homme toi alors. Et un franchouillard qui plus est.

- Qu’est ce que tu veux dire par là ?

- Par là où ?...

- Aaah ne commence pas tes blagues à deux balles hein. Allez argumente un peu toi qui a une si grande gueule.

- Ben quoi tu le sais, ça fait des années que je te bassine avec ce sujet. Vous les humains vous râlez, vous protestez, vous revendiquez, vous manifestez et tout le toutim … vous brassez du vent quoi. Mais c’est vous les responsables de tout. De tout j’te dis !

- Tu déconnes, j’suis pas responsable du prix des croquettes quand même.

- Si ! T’es responsable. Toi et tous tes semblables. Tout ce qui va de travers dans cette société c’est de ta faute… et la faute à tes congénères soi-disant intelligents. Vas-y explique moi pourquoi les croquettes augmentent… et tout le reste à l’avenant.

- Ben c’est simple hé bédigasse, c’est la valeur travail qui se répercute sur la production.

- Ah ouah … parce que le travail est plus long et difficile aujourd’hui qu’hier ? Que ça prend plus de temps ? Non mais qu’est ce que tu peux raconter comme conneries des fois.

- Hé ho … parle-moi meilleur sale clebs !

- Holà mon bon maître, monte pas trop en régime tu vas péter une durit. Allez, réfléchis à ça : pourquoi un poulet –par exemple hein, mais ça peut être tout autre chose – coûte du simple au double selon les pays ? C’est le même bestiau, la même façon de l’élever, de le nourrir non !? Et c’est valable pour tout. Tiens, un truc me vient à l’esprit, tu te souviens de l’époque où vous avez changé de monnaie … y a que la ménagère de moins de cinquante ans – ouah rien que ça c’est drôle !... tu sais que cette ménagère pourrait vous attaquer pour discrimination, vous qui trouvez de la discrimination partout ; voilà bien un truc encore typiquement humain … - bon, je m’égare là, qu’est-ce que je disais déjà… ah ouais la ménagère, ben c’est elle qu’avait du bon sens ; elle posait la question sur le prix de la baguette de pain qui valait tout d’un coup six fois plus cher… vas-y explique moi.

- Mais t’y comprend rien, c’est de la finance, de la valorisation d’une monnaie, c’est hors de portée de ta compréhension.

- Te défile pas dégonflé, explique comment ta finance valorise soudainement un pain six fois plus cher alors que pour le fabriquer il faut toujours autant de farine, de sel et d’eau. Tu vas me dire que l’eau, le sel et la farine ont aussi augmenté, je te vois venir, mais c’est la même interrogation pour ces produits et tout ce que vous produisez vous les humains. J’vais te le dire moi qui ne suis qu’une bête, vous valorisez artificiellement, sans corrélation directe avec les coûts réels de production que sont le temps, le talent, le travail, l’énergie etc. …

- Ben dis donc j’savais pas que t’étais économiste ha ha ha … Le marché ? L’offre et la demande ? T’en as entendu parler cabot ? Le rang d’une monnaie dans les échanges mondiaux, ça te parle môssieur je-sais-tout … ?!

- Tout de suite les grands mots ! T’es bien un franchouillard toi ! Qu’est-ce que vous aimez ça les grands mots, les grands discours, vous autres Français. Vous avez cette capacité à enrober les choses quand ça vous arrange ou quand vous ne voulez pas voir la catastrophe arriver. Votre symbole national est bien choisi, vous chantez les deux pieds dans la merde. Le navire prend l’eau de toutes parts et vous avez encore l’envie et l’énergie de discourir, de couper les cheveux en quatre, de proclamer combien vous êtes les meilleurs du monde.

- Houlà … j’en connais un qui pourrait finir au chenil…

- Ah ben ça aussi c’est bien franchouillard. Les menaces, le chantage … et puis plus rien quand on est au pied du mur. Dans ce pays on parle révolution sans cesse mais personne ne bouge. Que de la gueule ! C’est pour ça que vous êtes tondus, rasés jusqu’à vous écorcher la peau et que vous ne protestez pas. Ou si peu. On vous prend tout et vous ne dites rien. Si, vous râlez mais ça s’arrête là. D’accord y a bien une minorité qui voudrait changer les choses, mais que peuvent-ils sans l’engagement de tous !? Hein, dis-moi !

- Hé clébard prétentieux, et les manifs hein !? T’as vu l’autre jour la manif des paysans qui bloquaient la quatre voies pour protester contre le prix du gas-oil !? Y avait plein de flics mais ils n’ont rien empêché. Pourtant y avait un immense bouchon et des risques d’accident.

- En voilà un bel exemple ! Qu’ont-ils obtenus ? Rien ! Ils ont emmerdé des tas d’usagers qui n’y sont pour rien. Et tout ça pour distribuer un tract. Bonjour la justice, bienvenue la liberté, hourra pour l’écologie !! Bande de tartuffes !

- Faut bien faire quelque chose. Et contrairement à ce que tu dis, ça bouge, on sent la colère gronder dans ce pays. C’est par des actions comme ça qu’on obtient quelques victoires.

- Sans rire !?... Tu t’entends là ?

- Ah ouais, ben toi qu’est si malin, tu ferais quoi ?

- Simple mec, c’est qui le responsable des taxes sur le gas-oil ? Et tu peux prendre n’importe quel autre sujet de société, qu’il soit économique, social, financier … la question est : qui sont les responsables ? Tes paysans là pourquoi ils ne bloquent pas un ministère à Paris ? L’Elysée même s’il le faut. C’est quand même eux les responsables, pas les usagers.

- Tu n’y penses pas hé ! On ne bloque pas un ministère ou l’Elysée, ça se fait pas. Et puis c’est interdit de toute façon.

- Ah ben voilà, t’as trouvé où ça coince. On peut bloquer tout en France, paralyser l’économie, empêcher les gens d’aller travailler ou de circuler, mais on ne touche pas aux vrais responsables. Tas de dégonflés !

- Oh et puis merde hein, on ne peut pas discuter avec toi, t’as que la critique et l’insulte à la gueule.

- Ah ça aussi c’est franchouillard : dès qu’on n’a plus d’argument on se défile et on traite ses contradicteurs d’insulteurs. J’t’ai pas insulté, j’ai juste mon langage à moi. Tiens, un truc encore qui m’a choqué : pour les excès de vitesse commis par un conducteur autre que vous avec votre véhicule, vous devez le dénoncer maintenant. Là j’ai vraiment cru, comme toi, que ça allait péter. Non mais tu te rends compte … dénoncer !... tes employés, tes enfants, ta femme qui ont conduit ta bagnole. Vu le passé où certains Français pratiquaient la délation j’ai pensé que jamais une telle loi ne passerait en France, même moi qui ai une opinion plutôt défavorable sur tes congénères. Hé ben c’est passé comme une lettre à la poste et la délation va bon train. Je croyais qu’il appartenait à la justice d’apporter les preuves d’une faute, pas aux justiciables de livrer ses proches. Et je pourrais t’en citer plein des exemples comme ça où vous avez baissé les bras, où vous avez fermé votre gueule …

- Vas-y gros malin, cite m’en quelques uns !

- Ben tu vas sur Agora vox assez souvent, t’as qu’à lire … y a pas que des conneries, y a même parfois de bons papiers. Et pis les commentaires ça vaut le détour non !?... Tu as là le condensé de l’humanité.

- Comment tu sais ça, tu ne sais pas te servir d’un ordi hé grande gueule !

- Ben j’lis par-dessus ton épaule hé duconno ! Tu oublies que j’suis un chien instruit moi !

- Ouais ben t’es quand même qu’un chien hein ! Nous, les humains, nous sommes en constante évolution. Ce que tu critiques aujourd’hui ira en s’améliorant au fil du temps.

- Si ça te rassure … mais j’suis pas convaincu. Moi j’dirais que votre évolution va en s’accélérant et qu’elle risque de se casser la gueule. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette planète, de plus en plus vindicatifs avec vos voisins, de plus en plus égoïstes, de plus en plus pollueurs et destructeurs, de plus en plus inertes et soumis … moi j’vois pas ça comme une évolution. J’vois ça comme une dégringolade.

- Qu’est-ce que tu comprends à l’évolution, t’es un animal ?!

- Ho pignouf, t’oublies que moi aussi je fais partie de l’évolution. Mes ancêtres étaient sauvages, comme les tiens, et vois ce que qu’on est devenus nous les chiens !! Si ça continue comme ça, il est possible qu’on soit plus intelligents que les humains dans quelques millénaires … ouaf ouaf ça t’la coupe hein !?! Bon allez t’inquiète mec je t’adopterai et je serai un bon maître … et j’te ferai pas bouffer de la pâtée arf arf arf !... oh putain ça me donne envie de pisser quand je rigole.

- Bon allez, on brise là, t’as toujours raison.

- C’est bien de le reconnaitre, finalement t’es pas trop con pour un humain. Et franchouillard qui plus est … double handicap. Bon, tu me les sers ces croquettes au caviar !...