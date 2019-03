Je ne supporte pas ceux qui ont raison, ils me renvoient à mes lacunes, à mes limites et je n’aime pas passer pour un con. Surtout avec un chien quoi merde alors !

Mon chien m’a abandonné.

C’était inévitable. Il était trop intelligent, ouvert sur le monde ; et il connaissait l’humanité mieux que moi. Il avait toujours raison. Je ne supporte pas ceux qui ont raison, ils me renvoient à mes lacunes, à mes limites et je n’aime pas passer pour un con. Surtout avec un chien quoi merde alors !

Ceux qui ont lu nos précédents échanges savent de quoi je parle.

C’est la dernière fois donc que je vous parle de mon chien. Quand même ça me fait drôle de ne plus pouvoir discuter avec lui, même s’il était agaçant, parfois ironique, voire cynique ; il n’avait pas sa langue dans sa poche … m’enfin, sa poche … l’a pas de poche ce con de clébard, comme quoi il n’est pas si malin que ça. Même pas capable de s’inventer une poche. Et après ça il vient la ramener avec sa grande gueule comme quoi les humains sont mal finis.

Pourquoi on s’est séparé ? Ben à cause d’une discussion de plus, une de trop, sur les humains et leurs comportements. Je devrais même dire à cause d’Agoravox. Ouais j’ai bien dit à cause d’AV. Quoi !?...ça vous étonne ?!... Bon, je vois que ça en intéresse au moins trois ou quatre, alors je vais vous raconter notre discussion, d’autant plus que c’est la dernière fois que j’aurais l’occasion de vous entretenir de mes élucubrations canines.

J’étais à mon bureau, devant mon ordi, et je surfais sur divers sites juste pour voir s’il y avait des trucs intéressants à lire. Puis je m’arrêtais sur Agoravox ; comme d’habitude quoi.

— Qu’est ce tu fous, on ne pourrait pas sortir plutôt. Tu viens à peine d’arriver et t’es déjà sur ta machine.

— Ben justement hé pignouf, je suis absent la plupart du temps alors quand je rentre j’aime bien voir ce qui se dit.

— Et ça t’avance à quoi ? T’as besoin d’aller voir c’que pense les autres pour te faire une opinion ?

— Mais tu ne comprends rien. Je vais sur AV pour voir s’il y a des articles qui m’intéressent ou bien des fois je vais direct aux commentaires car il y a certains intervenants qui me font rire.

— AV !... cette manie que vous avez, vous, les humains à réduire les noms. Bon d’accord, explique moi ce que ça t’apporte.

— Ben c’est simple, tous les sujets sont abordés – avec plus ou moins d’intérêt ou de talent je te l’accorde – je peux me faire une idée de ce qui intéresse les Français, de comment ils perçoivent tel événement ou comment ils traiteraient tel problème sociétal… enfin tu vois quoi !

— Non j’vois pas. Qu’est ce que tu peux apprendre de ces articles ? Tu passes les deux tiers de ton temps à l’étranger, tu rencontres des gens de tous milieux dans tous les pays européens… t’as pas besoin de ça, tu es mieux informé que quiconque sur ce qui se passe dans le monde.

— Ah c’est sympa de dire ça, tu me reconnais donc une appréhension et une connaissance du monde et des sociétés humaines.

— Holà, t’emballe pas mec, je dis simplement que tes jobs t’ont donné plus d’opportunités qu’à d’autres, j’ai pas dit que t’avais tout compris des peuples que tu rencontres. Bon allez, fais pas la gueule, t’as quand même une plus grande ouverture d’esprit que la moyenne franchouillarde. Mais t’as aucun mérite, tous ceux qui voyagent beaucoup - pas en touriste hein – ou sont expatriés ont cette ouverture qui n’est pas l’apanage de l’espèce humaine et plus particulièrement des franchouillards.

— Arrête avec tes « franchouillards » c’est désobligeant pour mes concitoyens. On n’est pas plus mauvais que les autres peuples.

— Oh putain la mauvaise foi !... C’est pas c’que tu dis quand tu parles business à la « française » ou quand tu as des ennuis avec l’administration, ou quand tu parles politique avec tes potes. Tiens, puisque tu es sur « AV » comme tu dis, dis-moi ce que tu lis, le style d’articles, les rédacteurs, etc…

— Ben un peu de tout justement, c’est ça l’intérêt d’un tel site. Bon je vais plus volontiers vers les faits de société, l’actualité… mais j’aime bien aussi quelquefois les sujets sur l’art, les voyages etc…

— Et tu te tapes tous les commentaires sous ces articles ?!?... Ben mon colon !

— C’est ça l’intérêt hé cabot stupide qui se croit plus intelligent que l’homme : les réactions aux articles. Et puis je vais t’avouer un truc : certains auteurs attirent une clique de moqueurs et ça me détend. Même si l’article ne m’intéresse pas, j’y vais pour les commentaires de ces moqueurs. Je sais, c’est moche, mais c’est mon pécher mignon. Et puis certains de ces moqueurs ont du talent dans la répartie.

— Ouah ben c’est puéril ton truc là. Tu crois que ça fait avancer les choses tout ce déversoir de critiques, de mécontentement, de revendications, d’appels à la révolution … ?

— T’es peut-être doué de la parole et d’une ‟certaine″ intelligence mais tu n’as pas la capacité d’analyse d’un humain. C’est par les écrits protestataires que les choses évoluent, que les révolutions commencent. Tous ces gens qui écrivent des articles et/ou des commentaires, ceux qui les lisent, font bouger les lignes un jour à force d’opiniâtreté.

— Non mais tu t’entends là !... Je sais que t’es un gros lourdaud naïf mais quand même… comme langue de bois démago tu te poses là pépère. Et puis c’est pas le discours que t’as avec tes potes habituellement. T’arrêtes pas de critiquer sur la politique, la société, le business, la religion, la finance … et là tu me sors la bouche en cœur que c’est par les échanges sur internet que les choses évoluent !!! Mais tu deviens con en vieillissant.

— Holà ! …ça va pas le faire si tu m’insultes. Je ne sais pas qui t’as donné la parole mais il a oublié de t’apprendre la politesse et le ‟bien parlé″.

— Holà … ramène la voilure gars !... Cool !... Admettre d’être con c’est déjà être moins con. Bon allez vas y développe quelques sujets qui t’intéressent que je voie l’ampleur du désastre.

— Ben cheupa moi … tiens la politique par exemple : les Français ne parlent que de ça. Tu vas au bar, tu rencontres des clients, tu lis les journaux et les sites citoyens … enfin tout quoi … et on te lance le sujet sur la politique. A l’étranger je n’ai pas cette impression, on parle un peu de tout avec ceux que je rencontre dans mes relations professionnelles, mais on ne me branche jamais sur les problèmes de politique intérieure. On ne me dit jamais : ‟vous avez vu la nouvelle taxe (ou autre chose hein) que notre gouvernement est en train de concocter ?″. Ou bien : ‟Je ne sais pas comment c’est chez vous, mais chez nous nos politiques sont pourris !″. Tu vois ce que je veux dire ?

— Et c’est tout !?! Quoi d’autre ?... Parce que là tu confirmes ce que je dis : les franchouillards sont des verbeux qui blablatent sans arrêt, qui expriment des opinions délirantes parfois mais qui ne se bougent pas le cul pour changer ce qu’ils critiquent.

— Rahaa … tout de suite le dénigrement, tu ne peux t’en empêcher. Tu me fais le coup à chaque fois. Tu rabâches quoi ! Les Français parlent de leurs préoccupations quotidiennes, donc de politique.

— Bah oui, ils savent faire que ça. Pleurnicher, gémir, protester, revendiquer, maudire, menacer … mais t’as vu les choses bouger toi ? Et tu sais pourquoi ils ne bougeront jamais tes franchouillards … parce qu’ils sont égoïstes, individualistes. Ils font du bruit mais ils espèrent que ça ne leur retombera pas sur la gueule, et ils espèrent que ce sont les autres qui bougeront et qu’ils profiteront du changement sans risques.

— T’es vraiment qu’une vieille cheunasse au mauvais esprit ! Tu me ressors la même antienne à chaque discussion. Et les gilets jaunes en ce moment c’est quand même bien une révolution non !?!...

— Ouah ouah ouah … j’t’ai déjà dit d’pas me faire rire ça me donne envie de pisser … Non mais tu rêves là. Une révolution …pfffoouu …comme t’y vas mon ch’tit père. Ta ‟révolution″ elle va tourner en eau de boudin ; d’ailleurs ça commence et tu le verrais si t’avais pas des peaux de saucisson devant les yeux.

— Tu ne peux nier que ce mouvement ait été spontané, initié par des citoyens ordinaires, non syndiqués, non militants, non politisés … et qu’il dure semaine après semaine. Qu’il y en a même qui risquent leur peau chaque samedi. T’as qu’une vision de clébard, c'est-à-dire à courte vue, au contraire de l’humain qui regarde vers l’avenir.

— Arf arf arf … arrête !... oups trop tard… j’ai fait une flaque !... Tant pis pour ta moquette mais tu l’as bien cherché, j’te dis qu’y faut pas me faire rigoler. Bon, je vais te rappeler tes leçons de morale que tu infligeais à tes mômes sur les valeurs humaines et toussa… toussa… Tu disais que pris individuellement chaque homme intelligent apportait beaucoup au reste du monde, mais que la réunion de plusieurs hommes intelligents entravait ou annihilait tout projet pour une seule raison : l’individualité. Et pour diverses causes : par orgueil, pour le pouvoir, par intérêt, par jalousie… Les intelligences ne s’additionnent pas. Et les travers et vices de chacun font dissension dans un groupe.

— Parce que t’interprètes mal mes opinions. Tu raisonnes au premier degré.

— Rhôôô la mauvaise foi du mec !... Tiens, tu veux un autre exemple de la connerie des franchouillards !?

— Putain arrête avec tes franchouillards, tu me gonfles !

— Ben quoi !... mords moi cet exemple : le changement d’heure. Aaaah en voilà un bon sujet. C’est pas toi qui râlais quand l’heure d’été a été prolongée à fin octobre ? Tu disais qu’il fallait être con pour ne pas s’apercevoir qu’il faisait encore nuit quand on se levait et qu’il faisait déjà sombre quand on rentrait en fin de journée à la maison. Bonjour l’économie d’énergie ! Et là, aujourd’hui, summum de la connerie des humains, on leur demande de choisir l’heure fixe définitive et ils disent quoi ?... qu’ils veulent l’heure d’été toute l’année !! Tu vas pas me dire qu’ils ont un cerveau tes congénères.

— Bon ils ont peut-être été un peu irréfléchis dans leurs réponses, mais reconnais qu’au moins ils ont été consultés. C’est démocratique non !?

— J’sais plus quoi te dire mec, t’es irrécupérable. C’est d’autant plus impardonnable que ta situation privilégiée de globe trotter te permets de voir l’humanité dans sa diversité … mais encore faudrait-il que t’ouvres les yeux et ton esprit sur ton propre pays.

— Ouais ben si t’es pas content d’être ici, change de crèche et de pays au lieu de critiquer.

— Ben faut pas me le dire deux fois. Je pars squatter chez tes mômes. Sont pas cons eux, ils ont foutu le camp d’un pays en train de sombrer.

— Pfff … qu’est-ce que tu crois, que l’herbe est plus verte ailleurs !?!...

— Non, non, ce sont les franchouillards qui croient ça, moi je ne crois pas à un pays parfait tant qu’il y a des humains qui y vivent, mais il existe des endroits sur cette planète où l’on sait à peu près où l’on va, même si on y va en cahotant. Un pays où les gens sont un peu moins cons, même si la connerie est la chose la plus partagée chez l’espèce humaine.

— Tu me laisses tomber quoi …

— Ben rien ne t’empêche de partir. Bon on se fait une dernière visite sur AV ensemble avant que ton fils vienne me chercher !... On va p’t’être lire quelques commentaires marrants.