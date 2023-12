Nantes : le voyage au goulag

A Nantes, le « voyage en hiver » prétend désormais supplanter Noël. Finies les lumières blanches, les boules rouges et les sapins verts, les Nantais subissent la double peine avec la suppression des rassurantes décorations habituelles, ajoutée à l’inconfort de devoir en plus supporter les créations graphiques du socialisme triomphant, comme à la grande époque. Mais en tant que Nantais nous avons eu de la chance : le drapeau arc-en-ciel nous a valu cette année des tartines de couleurs glaçantes dégoulinant sur les murs, mais si le logo LGBT avait été une équerre, les roues de vélo seraient maintenant triangulaires : « débrouillez-vous avec ça ! »

Johanna R et Jean B, héros de la guerre anti-patriotique, coll. du Mausolée JM Ayrault.

Grâce à l’une de nos connaissances, capable de se plonger dans les annales akashiques et d’assister à des scènes du passé, nous avons pu retranscrire la réunion de calage du projet de Voyage en hiver, avec les principaux protagonistes (nous avons changé les noms évidemment pour éviter un inutile Voyage au goulag)

Un brouhaha dans une salle de réunion de la municipalité, une vingtaine de personnes assises, artistes, édiles, curieux, des esquisses, des cahiers de croquis, et sur l’estrade le Curator…

LA PETITE POCHETRONNE VOLEUSE DE NOEL

The Curator : Ok, tout le monde est là, alors commençons par les propositions de Zoé… Hmm... oui je me souviens très bien… alors… humm… nous n’avons pas pu retenir le projet de mère Noël grenouille avec ses œufs en boules phosphorescentes, c’était visionnaire, peut-être trop avant-gardiste pour le projet… On en a beaucoup discuté. Je sens bien l’urgence conceptuelle de cette proposition, mais … malheureusement c’est un peu au-delà de la portée de notre public… Il faut être très pédagogique avec eux, hein, bon il ne faut pas se mentir, ça ne vole pas haut… enfin je dis ça c’est du factuel, ce n’est pas un jugement de valeurs bien sûr… et il va falloir défendre le projet en commission. Ce sont des financiers vous comprenez... il y a des choix difficiles… Zoé je te propose de garder ce projet de côté et de le réserver pour un environnement qui sera peut-être plus à l’écoute. J’en toucherai deux mots à la conservatrice du FROC*, on va en reparler après les fêtes. Il nous reste donc ton projet alternatif de … « petite voleuse de Noël »… Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ?

Zoé : Eh bien… c’est un questionnement sur le sens de Noël, L’idée directrice est celle de l’inversion : le père noël fait des cadeaux aux enfants, la petite voleuse met des claques aux gosses et leur pique les cadeaux. Elle n’est pas bêtement busy comme le père Noël, elle ne travaille pas, c’est une rebelle, elle profite de sa life, elle est SDF, elle ne se lave pas souvent, en vrai on l’appelle mamie carton le reste de l'année. Elle est en jogging parce qu’elle est un peu racaille, et elle est blanche pour ne pas stigmatiser les personnes de couleur bien sûr. C’est le père Noël inverti, elle picole pas mal aussi , je voulais l’appeler la petite pochetronne de Noël, mais on a enlevé les bouteilles vides par terre que j’avais mises initialement, rapport aux risques de troubles à l’ordre public… Ca restera une dimension un peu cachée, sous-tendue quoi...

The Curator : Hmm ouiiiiiii, bien sûr, je comprends… C’est très profond, tellement actuel… visionnaire… C’est … c’est exorbitant… Je retiens le projet tel quel, on est à fond dans l’inclusivité, il y a une vraie dimension d’agressivité créatrice dans cette proposition, avec des touches de névrose et d’addiction… c’est très frais... je suggère juste, là encore pour ne pas perdre complètement le public, que l’on rebaptise le projet « la petite mère Noël » et c’est acté. On perd en peu de sens, c’est dommage, mais sinon ça va être difficile de défendre le projet en commission, oui, je sais, je suis désolé…

UNE GLACE EN HIVER

The Curator : OK alors maintenant Kevin, ah oui j’ai vu tes ébauches de sculptures lumineuses multicolores, extraordinaire, je vois une vraie mise en danger de l'artiste sur ce projet. Tu peux nous en dire plus ?

Kevin : Eh bien moi aussi j’ai pris le contrepied de Noël évidemment, donc j’ai convoqué le code couleurs des glaces à l’eau que l’on mange en été sur la plage, avec de belles couleurs froides et désaturées : menthe, citron, fraise, ça donne un rendu particulièrement intéressant sur les balcons, on a envie de les suçotter. Enfin au mois d’août Ha ha ha ! En hiver évidemment c’est un vrai challenge d’inversion avec une dimension intéressante de souffrance visuelle et un peu d’humour glacé by the way ! It's a private joke.

The Curator : Excellent… il fallait y penser c’est génial. (Rumeurs, la salle s’extasie devant la grande idée).

Bon on a eu quelques problèmes parce que j’ai dû baisser la luminosité pour qu’on puisse regarder les sculptures, et du coup les sculptures étaient trop ternes à cause de l’éclairage public. On va donc demander à la ville de baisser la luminosité dans l’espace public. (NDLA : authentique ce sera annulé ultérieurement à cause de l'insécurité générée par l'obscurité)

The Curator : Oui bien sûr le résultat est extraordinaire. C’est vraiment étonnant ces personnages énigmatiques, ces fondus pastels tellement évocateurs… Nous retenons le projet tel quel c’est vraiment super. Nous avons beaucoup de chance cette année.

KETAMINE 15MN

The Curator : Bien il nous reste donc Armand, oui j’ai vu le projet en 3D avec les éclairages c’est très riche et tellement rhizomique !

Armand : Oui, merci Curator, moi aussi je suis resté raccord sur le cahier des charges de l’anti-Noël et j’ai appelé mon projet Ketamine 15mn

The Curator : C’est un beau nom, puissant...

Armand : Oui, oui, merci, donc cette installation interroge l’inutile liberté de circulation des résidents nantais. L’expérience évoque un cauchemar psychédélique où le spectateur est environné de nappes de couleurs dures, froides et angoissantes : cyan, mauve, jaune blafard, il ressent peu à peu un malaise, son coeur s’emballe et il s’enfuit, il court dans la ville, mais il ne peut pas s’échapper...

The Curator : Oui c’est très très intéressant…. Et je pèse mes mots. Que de talents réunis dans cette salle ! Quelle fulgurance ! (on entend un brouhaha). Je sais que tu avais inclus des miradors géants et des lasers qui éclairaient le ciel, malheureusement nous n’avons pas pu les retenir pour des questions de faisabilité et… de budget, les temps sont durs. Mais nous gardons le projet. Nous l’étendrons autant que possible dans tout le centre ville, pour que les passants ne puissent pas s’échapper. C’est une idée … lumineuse évidemment. (Rires) Bravo, Bravo à tous !

The Curator : Eh bien voilà nous avons passé en revue tous les projets, merci à tous, au nom de la municipalité, au nom de l’interculturalité non binaire, votre travail restera comme une étape marquante dans la conduite du changement, ce chemin difficile que nous faisons, ensemble, vers le Néant, et que personne, vous entendez, personne, ne pourra arrêter. Je vous rappelle dès que j’ai l’accord de la commission pour les formalités. A bientôt je dois vous laisser je suis très en retard ! Ciao Ciao !

* FROC : Fonds Régional des Oeuvres Contemporaines

