Noël au Villave, conte baroque

Précision ; Comme son nom l'indique, ce conte est un conte baroque, baroque signifiant ici plutôt détournement, parodie du conte de noël traditionnellemnt mièvre car destiné aux enfants. Si les mots employés sont parfois crus, voire gore, ils ne sont là que pour faire rire et se moquer du comportement hélas tout à fait stupide de certains de nos contemporains... NOËL AU VILLAVE Ici ou là le pire n'est jamais plus à craindre. La neige avait fondu à la nage juste avant Noël. Les festivités du villave prévues un peu avant furent victimes du temps. La pluie si rare fit quelques maisons vétustes fissurer à l'automne. L'état de catastrophe naturelle était réclamé mais les réclamants insuffisants ; si bien que les maisons restèrent fracturées long temps.

Les vents et les gens du villave étaient mornes comme des innocents contrariés. Le spleen rural a ceci de commun avec le citadin qu'il se voit sur la figure. Les villavois angoissés commençaient à se demander comment ils allaient survivre à l'hiver. Bientôt ; dissensions internes partagèrent, coupèrent en deux le villave.

Le clan des Zavaleurs de chips fit face à celui des Figotons ; mangeurs de figues des bois dont le goût sucré un peu écoeurant ne s'accorde pas au sel fin.

Les Zavaleurs et les Figotons trouvèrent vite des raisons de s'entre-tuer, car un rusé paysan avait subtilisé un saladier entier de petit paquets de chips à l'épicerie-bar-galerie-brocante du villave. Sachant que la route était gelée et qu'il était impossible de se ravitailler en chips à la ville, sous peine de risques inconsidérés à se retrouver au fond du ravin profond ; Tustin Matarin riait tout seul.

Les Zavaleurs de chips frustrés se morfondaient tandis que les Figotons se pavanaient avec des paniers argentés remplis de figues des bois, sorte de fruit sauvage qui pousse la nuit uniquement. Ils faisaient exprès de glousser de contentement sous les fenêtres des Zavaleurs mécontents.

Les Zavaleurs affamés commencèrent alors à jeter des petits cailloux sur les Figotons repus. Ils attrapèrent par ruse Tustin Matarin et l'obligèrent sous la torture à leur prêter son chasse-neige tout neuf.

Les Zavaleurs déchaînés ne prirent pas de gants ni la route normale, beaucoup trop longue. Ils tracèrent à travers champs directement.

On entendait au loin les coups de feu des chasseurs, et aussi ceux des propriétaires sidérés de voir un engin de travaux public piétiner leurs plates bandes et leur champ de légumes. La lenteur du chasse-neige faisait que les tireurs s'estimant en légitime défense avaient largement le temps d'ajuster leur cible. Les Zavaleurs tombaient par grappes du chasse-neige surchargé ; quelques-uns passaient sous les chenilles du caterpillar et finissaient aplatis.

Après un périple de quelques kilomètres, les Zavaleurs survivants garèrent leur bulldozer devant Lidule et repartirent avec 3 palettes de chips croustillantes conditionnées en sac à l'intérieur d'aluminium isolant.

Tandis que les paysans spoliés par le chemin intempestif arraché au chasse-neige au milieu des poules achevèrent à la hache les Zavaleurs agonisants lestés à la chevrotine ; qui rampaient beaucoup trop lentement pour s'échapper. Puis, ils clouèrent les dépouilles sur des croix en sapin et les dressèrent comme épouvantail à pies. Mais les pies très intelligentes comprirent vite à qui elles avaient affaire, et dévorèrent à la vitesse de la lumière les Zavaleurs défunts.

Tustin Matarin ; chauffé aux pieds par les cruels Figotons réussit à s'enfuir en assommant le gardien. Malgré les cloques douloureuses infligées au décapeur thermique par Finon, le berger sadique du villave, Tustin put rejoindre sa copine Tustine qui le soigna à la crème d'algue.

Mais les Zavaleurs avaient carbonisé le stock de figues du villave par méchanceté, et les Figotons n'avaient plus rien à manger.

Ils envoyèrent un sms au Père Noël pour lui dire quoi, et celui-ci leur envoya par magie un fichier 4d de figues lyophilisées qu'il suffisait de tremper dans l'eau 3 secondes pour se gaver. Les Figotons repus se réconcilièrent vite avec les Zavaleurs pleins de chips.

Une grande fête fut organisée sur la place du villave. Un alien attiré par le sapin illuminé se joint au festin. Finon se réconcilia avec Tustin et lui apporta un jambon de sanglier.

Une fois de plus, le Père Noël accomplit élégamment son œuvre bienfaisante.