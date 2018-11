Nouveau ! Le Pré est dans l’Amour

Où un jeu de TV irréalité. Au lieu d’amener toute une bande de nanas qui cherchent leur chat...Pas leur chatte gros débile ; donc, au lieu de surcharger l’atmosphère de particules non nobles de pétrole, pour conduire ces dames au fin fond du trou du cul d’une vache. Au lieu de transporter des cameras, et leur salade de techniciens aux petits oignions ; sans compter, l’animatrice qui va se geler les miches dans des champs-paitre ! Et pis la demie douzaine de gros rougeauds qui roulent l’accent mais n’amassent pas maous... C’était dans une autre époque, autre monde « l’amour est dans le pré », qui permit la saillie de quelques femelles bien en tété, mais qui n’a embouti à rien de con et de crée, de concret quoi... Mais surtout chers télévoyeurs, comme nous sommes en pleine campagne d’écologie, qu’il faille protéger la planète great again ; je me permets de citer grand marabout Manunu Macron, (dont j’embrasse avec dévotion les babouches made in Benallaistan ) ; Et bien, nous vous proposons dès deux mains, et le pied en coulisse l’inénarrable : Le pré est dans l’amour ! Et ainsi, toutes cette pollution, et je parle celle écologique, non pas de celle de l’esprit ne sortira plus de votre maison, car elle y restera, ou le but du jeu, se développera.

Qu’en ainsi soit-il est-il ??

Dans un immeuble en plein Paris, barricader toutes les issues, n’en garder qu’une afin que le producteur (pas de choux ducon !) mais celui de la prod de la TV puisse faire ses allers et vient. Poses pas d’question, un producteur fait ça ! A l’intérieur il ne faudra y mettre que des hommes et femmes en âge de saillir, de couver. Alors, avant toutes choses, faire le vide dans le futur TV set. Tout ce qui est gosses, vieux, émigrés de grès à agréments, saouls et muets, unijambistes, est à expulser : ce qui déjà permettra de faire au bas mot quelques émissions en prime time, car le télévoyeur adore voyer les drames humains. Nom du show : « Chouette ! papy, une pirouette et un pied au cul » ; d’un format pastis de 51 minutes présenté par Arthur et ses chevaliers de l’étable ronde ; bonne nouvelle ! on a déjà un sponsor : Leroy Merlin. Ca roule mapoule !

Donc ! mais où j’ai bien pu foutre ornicar ? Ces couples un fois sélectionnés, il va falloir ne plus jeter aucune poubelle, et entasser dans les pièces les détritus, ne plus tirer la chasse d’eau, ne plus changer la caisse du chat, et ainsi, créer un terreau qui petit à petit produira d’abord quelques pousses, puis des poussepousses, enfin, suite à plein de péripéties suaves et d’anecdotes salées ; des beaux champs, plein de verdure auront éclos, ébats où il fera bon s’ébattre en duel. C’est donc bien le champ qui viendra à vous et le pari sera tenu : zéro en empreinte carbone, des économies d’eau, d’électricité, même de gaz, car pour chauffer, un bouteille spéciale recueillera vos pets nombreux, bourrés de gaz méthane qui comme chacun le sait est inflammable. Il peut même être explosif, et là, vous décrocherez un max de points ! Au final, c’est un coup à recevoir des mains la légion donneur par E.M sur le perron de l’Elysée où est installé à demeuré le célèbre DJ mescouilles, ami intime de Brigitte, et son tube : « j’ai les boules. » Quant à l’amour ? Et bien, les concurrents seront filmer 7/24 et on pourra voir comment ils s’en sortent en vivant dans leurs merdes. Afin de corser un peu, comme au quadrille, à chaque changement de rythme on changera de cavalière ; ça mettra du piment de voyer tous ces voisins se mettre sur la gueule et en plus dans leur fange - N’oubliez jamais l’aspect campagnard ! Très souvent on déambule avec les grosses bottes en caoutchouc en clapotant dans le purin. Ca sera si véridique, si TV réalité Du bouse au crime TV !!! Il y aura des animations, qui donneront des poings et des baffes : le plus gros tas de fumier, courir en poussant une brouette pleine de crottin ; châtrer un Véra en moins d’une minute, tenir le pénis d’un étalon sur son épaule et courir 100 mètres, égorger des poulets ou le lancé de poussin contre les murs et bien d’autres surprises qui vous ravirons - Eron et Eron, petit patacon... Souriez vous êtes filmé !!!

Le couple vainqueur gagnera un an d’abonnement à TV ébats. Une chaine d’arpenteur façonnée chez Jacquie & Michel lui sera remis durant l’inauguration des abattoirs de la Villette. Cet heureux couple pourra dans son champ salon, y semer légalement du pavot et ainsi joint, la nature (le pré), et l’amour (bibiche) permettra à ces deux là d’être devenu des pro-créer et d’avoir le niveau pour participer la saison prochaine à l’émission que tout le monde attend : « Le pré est dans l’amour fou » qui réunira dans une configuration semblable, des schizophrènes, des violeurs et des pervers de narcisse ou d’ailleurs.

Chers télévoyeurs ! à vos claviers, à vos souris, à vos dentiers et vos clapiers, et en avant pour vous inscrire !

Afin de vous ouvrir l’appétit, je me permets de vous livrer ma pensée dujour moulée à la main.

- « On parle toujours de l’augmentation mammaire, mais jamais de l’augmentation mon père ; c’est pas sein ! »