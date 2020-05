Offre d’emploi

Recherche de toute urgence …

Ayant sans cesse la volonté de rendre service, je me suis penché sur un aspect qui échappera sans doute à la sagacité de nos contemporains. Vous n’êtes pas sans savoir que nous vivons une situation exceptionnelle, sans précédent semble-t-il dans l’histoire récente et même dans celle de l’humanité selon certains observateurs attentifs.

Autre spécificité du moment qui celle-ci est entrée dans les mœurs, il convient pour prendre pleinement conscience de ce que nous vivons, de disposer d’un éclairage immédiat, permanent et validé par des titres, des expériences, des compétences reconnus dans les milieux autorisés, ceux qui racontent tout et son contraire, pourvu que le conditionnel parsème leur propos. C’est d’ailleurs un critère de choix de plus en plus délicat dans la corporation, l’usage de la langue se perd dans les grandes écoles ma bonne dame.

C’est donc avec effarement que les grands groupes de l’information qui frise (puisqu’elle est en boucle) se sont soudainement rendus compte qu’ils n’avaient pas sous la main des spécialistes incontestables, patentés et validés du Déconfinement. Un vide béant dans les carnets d’adresse des directeurs des rescousses humaines de ces chaînes.

Que faire ? Il convient pourtant de tenir l’antenne, d’abrutir les téléspectateurs avec les propos lénifiants des experts en expertises et en logorrhées vides de sens. Ils ont bien fait appel à votre serviteur, capable de déblatérer à propos de tout sans la moindre difficulté mais après un petit test, cette idée a été rejetée. Le trait d’esprit, l’humour et le jeu de mots, même si le tout est assez oiseux, convenons-en, est strictement prohibé par le cahier des charges de ces maisons.

Il leur faut tout au contraire des théoriciens du jeu de maux, des adeptes de la catastrophe et des individus privés d’esprit. C’est d’ailleurs selon ces critères que le premier ministre a préempté avant les autres concurrents, celle qui correspond le plus au profil exigé, l'inénarrable porte-rigole du gouvernement. Pour les chaînes publiques ou privées, la faire venir à longueur d’antenne serait jugé comme une allégeance trop visible au pouvoir, il convient de se montrer plus subtil dans la vassalité.

C’est par mon truchement et pour me consoler de n’avoir pas été retenu, qu’ils ont souhaité que passe l’offre d’emploi qui suit. Ils m’ont naturellement confié la rédaction du communiqué, me sachant capable de noyer aussi bien le poisson que le poison. Je me fais un devoir de rendre incompréhensible leur demande, sachant qu’ainsi, il y a de fortes chances qu’émerge une flopée de candidats et de candidates totalement à côté de la plaque (critère essentiel de sélection). Je vous livre le fruit de ma rédaction.

Nous recherchons des professionnels reconnus pour leur capacité à commander les employés capables d’ouvrir les boîtes de conserve, vider le fond des pots de confiture, ouvrir les portes ouvertes, souffler dans le derrière des chevaux ou peser de l’avoine. Il ne sera pas exigé de pratiquer soi-même ces activités bien au contraire. L’expertise demandée suppose plus d’avoir une connaissance distanciée de ces pratiques et d’avoir analysé de manière théorique les problèmes rencontrés par les exécutants.

Le candidat devra de plus disposer d’un lexique abscons, d’une sémantique embrouillée, d’une élocution teintée d’un léger accent étranger ou régional, d’un physique hirsute et d’un débit de parole supérieur à la normale. Il devra en outre accepter des horaires souples, disposer d’une disponibilité totale et d’une grande capacité à renouveler ses commentaires quitte naturellement à ne jamais dire la même chose.

Nous tenons à préciser que nous exigerons une loyauté absolue vis à vis du pouvoir, qu’aucun propos désobligeant ne sera permis contre le gouvernement. De plus, un contrat stipulera vos devoirs de réserve tout comme l’engagement à ne jamais évoquer en public ou en privé les arcanes d’une expérience circonscrite à la crise actuelle.

Si vous avez le profil, envoyez votre candidature par lettre manuscrite sur un papier libre que vous roulerez dans une bouteille que vous irez jeter à la mer. Évitez les plages, elles sont encore interdites et jetez votre message du haut d’une falaise sous laquelle, un marin continue de ramer. Nous vous ferons signe dans les plus brefs délais.

Signé : les directeurs et directrices des rédactions inféodées au pouvoir.

Expertisement leur.